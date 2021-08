Network Traffic Analysis Solutions Markt ist Set To Fly High in den kommenden Jahren

Network Traffic Analysis Solutions Markt ist Set To Fly High in den kommenden Jahren

Laut einem Bericht neuen Markts veröffentlicht von Transparency Market Research, der globalen Netzwerk – Traffic – Analyse – Lösungen Markt wurde im Wert von US $ 1,527.6 Mio im Jahr 2017 und wird bei einer CAGR von 15,2% fro erweitern erwartet m 2018-2026, US $ erreichte 5,339.7 Mn bis zum Ende des Prognosezeitraums. Dem Bericht zufolge leistete Nordamerika im Jahr 2017 einen erheblichen Umsatzbeitrag zum Markt für Netzwerkverkehrsanalyselösungen. Dies ist in erster Linie auf die Präsenz einer großen Anzahl von Anbietern von Netzwerkverkehrsanalyselösungen in der Region zurückzuführen. Die meisten Akteure konzentrieren sich darauf, Unternehmen fortschrittliche Lösungen anzubieten, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen.

Fordern Sie ein Beispiel für den Markt für Netzwerkverkehrsanalyselösungen an – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=48126

Der Anstieg der Nutzung intelligenter Geräte und die Erhöhung der IT-Sicherheitsbudgets treiben den globalen Markt für Lösungen zur Analyse des Netzwerkverkehrs an

Der zunehmende Einsatz von Smart Devices und die Erhöhung der IT-Sicherheitsbudgets sind wichtige Faktoren, die den Markt für Netzwerk-Traffic-Analyselösungen weltweit ankurbeln dürften. In der modernen Zeit benötigen fast alle Branchen Computer und das Internet, um ihre Arbeit auszuführen. Die Arbeit erfolgt meist über Websites oder webbasierte Anwendungen. Die zunehmende Nutzung des Internets weltweit öffnet neue Türen für Datenschutzverletzungen und zieht neue Cyberangriffe auf Endnutzer in verschiedenen Sektoren an. Um die Wahrscheinlichkeit von Cyberangriffen zu minimieren/eliminieren, sind verschiedene Unternehmen daher gezwungen, ihre IT-Ausgaben für fortschrittliche Netzwerksicherheitslösungen zu erhöhen. Dies wiederum wird voraussichtlich den Markt für Netzwerkverkehrsanalyselösungen im Prognosezeitraum ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verbreitung der 5G-Technologie neue Möglichkeiten für das Wachstum des Marktes für Netzwerkverkehrsanalyselösungen rund um den Globus schafft.

Markt für Netzwerkverkehrsanalyselösungen: Berichtsumfang

Der globale Markt für Netzwerkverkehrsanalyselösungen wurde nach Komponente, Bereitstellung, Benutzer, Endanwendungsbranche und Geografie segmentiert. Hinsichtlich der Komponenten wurde der Markt in Lösungen und Dienstleistungen eingeteilt. Die Lösungen Segment wurde weiter unterteilt in Verkehrsverhalten Analyse, Fehlersuche im Netzwerk, Netzwerk – Sicherheitsüberwachung, Netzwerkbandbreiten – Überwachung, Peering – Analyse und andere. Das Segment Services wurde weiter in Managed/Outsourcing Services und Professional Services aufgeteilt. Das Segment Solutions wird hauptsächlich durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Netzwerklösungen getrieben, um den Netzwerkbetrieb zu rationalisieren und Datenverluste durch Netzwerkverkehr zu vermeiden. Das Verkehrsverhalten – Analyse – Lösungen und Netzwerk – Security – Monitoring – Lösungen Teilsegmente haben einen wesentlichen Anteil an den Einnahmen des gesamten Netzwerkverkehrs – Analyse – Lösungen Markt beigetragen. Je nach Bereitstellung kann der Markt in Cloud und On-Premise unterteilt werden . Es wird erwartet, dass das On-Premise- Segment aufgrund der breiten Akzeptanz von On-Premise- Lösungen in allen Endverbraucherbranchen einen großen Marktanteil in Bezug auf den Umsatz halten wird . Es wird erwartet, dass das Cloud-Segment einen wichtigen Marktanteil ausmacht und in naher Zukunft schnell wachsen wird. Dies ist auf die zunehmende Akzeptanz von Cloud-Computing-Lösungen zurückzuführen. In Bezug auf den Benutzertyp wurde der Markt in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und große Unternehmen unterteilt. Basierend auf der Endverbraucherbranche wurde der Markt in Unternehmen und Dienstleister unterteilt. Das Unternehmenssegment wurde weiter unterteilt in BFSI, Regierung, Gesundheitswesen, Energie und Versorgungsunternehmen, Bildung, Fertigung, Einzelhandel und andere (Medien und Unterhaltung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Gastgewerbe). Der Service – Provider – Segment hat sich weiter aufgeteilt in Telekom – Dienstleister, Internet Service Provider, Internet – Datencenter Service Provider, Managed Service Provider, Cloud Service Provider und andere.

Kompletten Bericht kaufen@

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=48126<ype=S

Basierend auf der geografischen Lage wurde der globale Markt für Netzwerkverkehrsanalyselösungen in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Es wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika während des gesamten Prognosezeitraums seine beherrschende Stellung behält. Aber auch der asiatisch-pazifische Raum und Europa werden in den kommenden Jahren voraussichtlich bedeutende Marktanteile ausmachen.

Globaler Markt für Analyselösungen für den Netzwerkverkehr: Wettbewerbsdynamik

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Netzwerkverkehrsanalyselösungen gehören GREYCORTEX sro ., Genie Networks, Flowmon Networks, Zoho Corporation, Hewlett Packard Enterprise Co., Ipswitch , Inc., Cisco Systems, Inc., Bricata , Inc., CA Technologies, Palo Alto Networks, Inc., Netreo Inc., Dynatrace LLC und Netmon Inc.

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren .

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung

90 Sate Street, Suite 700

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

E-Mail: sales@transparencymarketresearch.com

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/