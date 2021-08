Network as a Service Marktumfang, Zusammenfassung, Übersicht, Top Hersteller und Prognose bis 2030

Netzwerk als Dienstleistungsmarkt: Überblick

Die Kategorie von X as a Service (XaaS) erweitert sich, und Dienstanbieter erweitern den Bereich von Anwendungen oder Netzwerkdiensten, die unter diese Kategorie fallen. Die zahlreichen Vorteile, die das Outsourcing über die Cloud Unternehmen gebracht hat, sind ein wichtiges Wertversprechen im Network as a Service. Network-as-a-Service (NaaS) hat sich als relativ neues Framework für Unternehmen herausgestellt, bei dem das Framework technisch verschiedene Ebenen der Netzwerkfunktionalität von Level 1 bis 7 auslagern kann. Einige der wichtigsten Aspekte, bei denen ein Mehrwert für den NaaS-Markt erwartet wird, sind softwaredefiniertes WAN (SD-WAN), Application Delivery Controller (ADC), Bandbreite bei Bedarf und Rechenzentrumskonnektivität. Cloud Service Provider (CSPs) diversifizieren ihr Angebot und machen sie hybridfähig, wodurch die Möglichkeiten für Akteure auf dem NaaS-Markt erweitert werden. Die üblichen Modelle sind Abonnement-basiert und zahlen, wie Sie gehen.

Die Market Intelligence-Studie ist eine detaillierte, datenbasierte Bewertung der Chancen in verschiedenen Produktsegmenten, der Dynamik, die die aktuelle Wettbewerbslandschaft prägt, der zu erwartenden strategischen Rahmenbedingungen und der Einschätzung der Chancen in wichtigen Regionen. Die Erkenntnisse und die umfassenden Marktschätzungen zielen darauf ab, CXOs, Risikokapitalgeber und Regierungen bei der Bewertung des Umsatzpotenzials im Zeitraum von 2021 bis 2030 zu unterstützen.

Netzwerk als Dienstleistungsmarkt: Wichtige Trends

Die Nachfrage nach NaaS wird durch die verschiedenen Vorteile angetrieben, die das Outsourcing per Cloud Unternehmen bietet, von denen die Flexibilität der Bereitstellung von Netzwerkressourcen und die Skalierbarkeit am bemerkenswertesten sind. NaaS ermöglicht es Unternehmen, einen erheblichen Teil ihrer Ressourcen von CAPEX zu OPEX zu verlagern, die sie früher für den Aufbau der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur ausgegeben haben. Die wachsende Anziehungskraft von SDN ist ein wichtiger Beschleuniger für die Aussichten für den NaaS-Markt.

CSPs und Stalwarts, die in CSPs tätig sind, sind daran interessiert, modernste Virtualisierungstechnologie einzusetzen, um ihren NaaS-Angeboten einen Mehrwert zu bieten und so die Möglichkeiten für ihre Kunden zu erweitern. In dieser Hinsicht konzentrieren sie sich auf die Aspekte Flexibilität, Skalierbarkeit, Zugriffsoptionen und gebündelte Sicherheit. Eine wachsende Anzahl von Netzanbietern, die basierend auf der dynamischen Nachfrage problemlos skalieren oder skalieren möchten, war ein Schlüsselaspekt des Geschäftsangebots, das NaaS zugrunde liegt. Es gibt einige der Herausforderungen, die die Fortschritte, die der Markt in den nächsten zehn Jahren machen kann, entschleunigen. Zum einen ist das Vendor Lock-In eine wichtige Herausforderung. Die Abhängigkeit von anbieterübergreifenden Netzwerken und der Mangel an Standardisierung sind einige der Haupthindernisse, die von NaaS-Anbietern beachtet werden müssen. Eine weitere wichtige Herausforderung kann die Entwicklung eines robusten Rechenzentrumsnetzwerks sein-die Sicherheit. All diese Befürchtungen werden zweifellos das Wachstum des Marktes ankurbeln.

Netzwerk als Dienstleistungsmarkt: Wettbewerbsdynamik und Schlüsselentwicklungen

Einige der führenden Akteure auf dem NaaS-Markt bewegen sich aggressiv auf dem Wachstumspfad, wie Amazon, Rackspace, AT&T, Verizon und Telefonica. Eine Reihe von Neueinsteigern versucht, durch die Versorgung von Nischenkunden Fuß zu fassen. An der Spitze dieser sind Aryaka, Cloudgenix, VeloCloud und Pertino. Einige spezialisierte Netzbetreiber sind auf den Zug auf XaaS geklettert, indem sie das Sortiment erweitert haben, das sie als Outsourcing anbieten werden. Ein weiterer Bereich mit potenziellem Umsatz auf dem NaaS-Markt ist der mobile Virtual Network Operator (MVNO).

Netzwerk als Dienstleistungsmarkt: Regionale Bewertung

Auf regionaler Ebene hat sich Nordamerika angesichts der großen Präsenz einer Reihe von CSPs und Technologieunternehmen zu einem bedeutenden Markt entwickelt. Die wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen, die nach dem NaaS-Modell in asiatischen Volkswirtschaften ausgelagert werden können, wird voraussichtlich das Umsatzpotenzial des NAAS-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum zementieren.

