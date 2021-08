Nerzölmarkt soll bis 2031 eine Bewertung von 31,70 MIO US$ erreichen: TRANSPARENZ MARKTFORSCHUNG

Nerzölmarkt: Einführung

Ein kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichter Bericht über den globalen Nerzölmarkt enthält Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2021-2031. Das lateinamerikanische Nerzöl generierte rund 2,34 Mio. US$ und expandierte im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 4,7%.

Natürliches Talgöl zur Steigerung der Nachfrage nach Nerzöl

Aufgrund des hohen Bewusstseins für die heilenden Eigenschaften von Nerzöl und seiner teilweisen Verwendung in der medizinischen Industrie wird der Nerzölmarkt weltweit wahrscheinlich mit einer stetigen Wachstumsrate wachsen. Der moderne Vorteil von Nerzöl ist seine Ähnlichkeit mit Sekreten der menschlichen Talgdrüse, die das Talgöl freisetzt. Außerdem ist das Öl dafür bekannt, die menschliche Haut vor Schäden zu schützen, was die Nachfrage nach Hautpflegeprodukten steigert.

Heute ist Nerzöl als wirksames Talgöl zur Verbesserung der menschlichen Haut anerkannt. Das Nerzöl hat die Fähigkeit, Hautprobleme zu behandeln. Darüber hinaus haben die medizinischen Vorteile Nerzöl inzwischen zu einem beliebten Produkt bei den Verbrauchern gemacht, und es wird erwartet, dass diese zunehmende Popularität die Nachfrage nach Nerzöl in naher Zukunft ankurbeln wird.

Bericht anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/mink-oil-market.html

Steigende Präferenz für authentische Fettsäuren, um die Nachfrage nach Nerzöl anzukurbeln

Es wird erwartet, dass die Verbraucherneigung zu authentischen Nerzölprodukten aufgrund der Vorteile von Omega-7-Fettsäuren und Palmitoleinsäure deutlich zunehmen wird. Hersteller und Anbieter von Emollients und Schmierstoffen optimieren ihr Produktangebot entsprechend der Verbrauchernachfrage. Die Hersteller nutzen aufgrund hoher Gewinnmargen Geschäftsmöglichkeiten im Fettsäuren- und Nerzölmarkt.

Die sich ändernden Entscheidungen der Verbraucher zur Vermeidung von Produkten ohne Zusatzstoffe und Chemikalien haben die Nachfrage nach echten und natürlichen Produkten erhöht. Daher bevorzugen Verbraucher weltweit natürliche Produkte.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=32039

Von Regierungen auferlegte Vorschriften, um die Nachfrage nach Nerzöl zu bremsen

Die Zahl der geschlachteten Tiere in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa ist sehr hoch. Regierungen in mehreren Regionen der Welt haben bereits Richtlinien für das Schlachten von Tieren und die Verwendung von Tierprodukten festgelegt. Nach Angaben der Fur Commission USA können sich die von der Regierung erlassenen Vorschriften auf die Nerzpelzzucht auswirken, was die Versorgung mit den notwendigen Rohstoffen beeinträchtigen kann. Darüber hinaus können diese Vorschriften die Versorgung beeinträchtigen, indem sie die Produktion von Nerzöl verlangsamen. Diese Faktoren können das Wachstum des Nerzölmarktes behindern.

Wachsende Besorgnis über Naturprodukte, die das Marktwachstum beeinflussen

Weltweit hat die Nachfrage nach unberührten und unverfälschten Produkten mit der außergewöhnlichen Zunahme der Verwendung von Naturprodukten neue Höhen erreicht. Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für den natürlichen und biologischen Trend hat Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Produkten tierischen Ursprungs aufkommen lassen. Heutzutage konzentrieren sich die Verbraucher mehr auf Produkte, die sich auf die Umwelt auswirken. Darüber hinaus hat das Schlachten von Tieren die Probleme verstärkt, die die Kaufentscheidungen der Verbraucher beeinflusst haben, insbesondere in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa. Hinzu kommen verstärkte Beschränkungen von Tierschutzverbänden, um die Verwendung der Produkte aus verschiedenen Segmenten zu minimieren, was das Marktwachstum beeinträchtigen kann.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/rapidly-expanding-construction-sector-to-accelerate-the-growth-rate-of-the-specialty-zeolites-market-tmr-301273792.html