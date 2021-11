Near Field Communication deckt Marktwachstumsanalyse 2021 ab | Hauptakteure sind Broadcom, Identive. Inc, MagTek Inc, NXP Semiconductors, Qualcomm Technologies, Inc, Thales Group, Texas Instruments Incorporated

Der Marktforschungsbericht Near Field Communication Cover bietet wertvolle Informationen für Unternehmensstrategen. Diese Marktforschung für Nahfeldkommunikationsabdeckungen enthält umfassende Daten, die das Verständnis, den Umfang und die Anwendung dieses Berichts erweitern.

Spezifische Forschungen zum Wettbewerbsumfeld des globalen Marktes für drahtlose Kurzstreckenabdeckung sollen Einblicke in Unternehmensprofile, Finanzbedingungen, jüngste Entwicklungen, Fusionen und Übernahmen und damit SWOT-Analysen liefern. Dieser Analysebericht bietet einen transparenten Plan für die Bedenken der Leser bezüglich der allgemeinen Marktbedingungen für die weitere Auswahl dieses Marktprojekts.

Der Marktbericht für Nahfeldkommunikationsabdeckungen stellt die folgenden Unternehmen vor: – Broadcom, Identisch. Inc, MagTek Inc, NXP Semiconductors, Qualcomm Technologies, Inc, Thales Group, Texas Instruments Incorporated, Telit, STMicroelectronics, Sony Corporation, SAMSUNG, Panasonic Corporation, Alpine Electronics Inc., Polaris. FeliCa Networks, Inc. Inc, 3M, AVERY DENNISON CORPORATION, CCL Industries, Lintec Corporation, Robert Bosch GmbH, Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Fordern Sie dieses erstklassige Forschungsbeispiel unter https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-near-field-communications-cover-market&DBMR an

Marktanalyse und Einblicke:

Es wird erwartet, dass der Markt für die Abdeckung der drahtlosen Kommunikation mit kurzer Reichweite im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 wachsen wird. Die Databridge Market Research analysiert das Marktwachstum mit einer CAGR von 15,3 % darüber und erreicht bis 2028 einen geschätzten Wert von 23.099,16 Millionen US-Dollar. -Der erwähnte Prognosezeitraum.

Das NFC-fähige Gehäuse schützt nicht nur das Gerät, während es Near Field Communication (NFC) ermöglicht, sondern ermöglicht auch eine vollständige Integration in die Benutzeroberfläche des Geräts. Grundsätzlich ermöglicht es Anwendungen, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind, mit NFC-Funktionen zu interagieren.

Es wird erwartet, dass Faktoren wie die Notwendigkeit einer bequemen Datenübertragung und Sicherheit sowie die Verbreitung von Smartphones zu Schlüsselfaktoren für die Beschleunigung des Wachstums des Marktes für Abdeckungen für die Nahfeldkommunikation werden. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach einem verbesserten Kundenerlebnis und einer hohen Akzeptanz von NFC-basierten mobilen Geldbörsen wie Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay und Android Pay das Wachstum des NFC-Abdeckungsmarktes weiter verschärfen. Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der kurzen Reichweite der Operationen können jedoch die Entwicklung der Technologie behindern und das Marktwachstum verlangsamen.

Nach Betriebsmodus (Lese-/Schreibmodus, Peer-to-Peer-Modus, Kartenemulationsmodus)

Nach Endbenutzer (Einzelhandel, Transport, Automobil, Wohnen und Handel, Medizin und Gesundheitswesen, Haushaltsgeräte, Bank- und Finanzwesen, Gastgewerbe usw.)

Regionale Marktsegmente, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, skandinavische Länder, Spanien, Schweiz, sonstiges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien) , etc. APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder, etc.)

Mittlerer Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, andere MEA)

Inhaltsverzeichnis –

Near Field Communication auf der ganzen Welt deckt Marktgröße, Situation und Prognose 2028 . ab

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofil

3 Globale drahtlose Kurzstreckenkommunikation deckt Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Herstellern ab

4 Globale Marktanalyse

für drahtlose Kurzstreckenkommunikation nach Regionen 5 Drahtlose Kurzstreckenkommunikation nach Ländern Kommunikationsabdeckung

6 Länderabdeckung Europa Short Reichweite Drahtlose Kommunikation

7 Länder decken Asien-Pazifik Nahfeldkommunikation ab

8 Südamerika

Nahfeldkommunikation deckt nach Ländern ab 9 Naher Osten und Afrika Nahfeldkommunikation deckt Länder ab

10 Globale Nahfeldkommunikation deckt nach Typ Marktsegment ab

11 Globale Nahfeldkommunikation deckt nach Anwendung ab Marktsegment

12 Near Field Communication deckt die Marktprognose ab

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler, Händler

14 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Kontaktieren Sie uns unter https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-near-field-communications-cover-market&DBMR, um Rabatte auf diesen Marktbericht für die Abdeckung der Nahfeldkommunikation zu erhalten .

Zusammenfassung der Kapitel für eine detaillierte Analyse des globalen Abdeckung der Nahfeldkommunikation-Marktes:

Kapitel 1 enthält Informationen zu drahtloser Abdeckung mit kurzer Reichweite, Produktumfang, Marktüberblick, Marktrisiko, Marktantrieb und mehr.

Kapitel 2 analysiert die Top-Hersteller im Markt für Abdeckungen für drahtlose Kurzstreckenkommunikation nach Umsatz, Umsatz usw. für den Prognosezeitraum von 2021 bis 2028.

Kapitel 3 analysiert den Wettbewerb unter den besten Herstellern basierend auf Umsatz, Umsatz, Marktanteil usw. für den Zeitraum.

Über Databridge-Marktforschung:

Data Bridge hat sich als unkonventionelles und neuartiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit einer beispiellosen Belastbarkeit und einem integrierten Ansatz etabliert. Wir sind entschlossen, die besten Marktchancen zu entdecken und effiziente Informationen zu fördern, damit Ihr Unternehmen auf dem Markt erfolgreich sein kann. Data Bridge ist bestrebt, die richtigen Lösungen für komplexe geschäftliche Herausforderungen zu bieten und leitet einen einfachen Entscheidungsprozess ein.

Kontakt:

Marktforschung für Datenbrücken

USA: +1 888 387 2818

Vereinigtes Königreich: +44 208 089 1725

Hongkong: +852 8192 7475

E-Mail: Corporatesales@databridgemarketresearch.com