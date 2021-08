Natürliche Lebensmittelfarben Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019 – 2027

Globaler Markt für natürliche Lebensmittelfarben: Überblick

Die Nachfrage auf dem globalen Markt für natürliche Lebensmittelfarben wächst aufgrund der Fortschritte im Bereich der Lebensmittelverpackung und -geschmacksrichtung. Durch den verstärkten Fokus auf gesunde Ernährung hat die Verwendung natürlicher Lebensmittelfarben an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus haben Lebensmittelhersteller ein enormes Verantwortungsbewusstsein gezeigt, um höchsten Produktionsstandards gerecht zu werden. Dieser Faktor, gepaart mit der Notwendigkeit einer attraktiven Verpackung von Lebensmitteln, hat dem Marktwachstum einen Schub gegeben. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Süßigkeiten und Kuchen mit Erdbeergeschmack in letzter Zeit stark gestiegen.

Das Süßwarengeschäft boomt mit neuen Möglichkeiten, da Anbieter versuchen, aus den Marktlücken Kapital zu schlagen. Kunden probieren schnell neue Süßwaren-, Pralinen- und andere köstliche Produkte aus. Dieser Trend hat den Weg für eine verstärkte Verwendung natürlicher Lebensmittelfarben in Süßwaren geebnet.

Ein Syndikatsbericht von Transparency Market Research (TMR) über den globalen Markt für natürliche Lebensmittelfarben untersucht die wichtigsten Treiber der Marktnachfrage. Der globale Markt für natürliche Lebensmittelfarben ist nach Endanwendung, Produkt und Region segmentiert. Je nach Produkt hat der Einsatz natürlicher Lebensmittelfarben für Kuchen und Bonbons in letzter Zeit zugenommen.

Globaler Markt für natürliche Lebensmittelfarben: Bemerkenswerte Entwicklungen

Fortschritte in der Lebensmittelherstellung haben den Weg für eine Reihe von Entwicklungen auf dem globalen Markt für natürliche Lebensmittelfarben geebnet.

Die Vorteile von Annatto sind den führenden Lebensmittelherstellern aufgefallen. Aus diesem Grund wird Annatto von mehreren wichtigen Herstellern in großem Umfang als Farbstoff für Lebensmittel verwendet. Dieser Trend hat dem Wachstum des globalen Marktes für natürliche Lebensmittelfarben einen Schub gegeben.

Diana Food steht an der Spitze der Innovation in der Lebensmittelherstellung. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Bio-Farbpalette in Europa auf den Markt gebracht und hat die Aufmerksamkeit mehrerer Lebensmittelunternehmen auf sich gezogen. Agronomische Experten des Unternehmens arbeiten daran, die geforderten Qualitätsstandards beim Einsatz von Bio-Farben zu erfüllen. Diese Entwicklung soll neue Wege für die großflächige Herstellung von Bio-Lebensmittelfarben eröffnen.

Einige der führenden Anbieter auf dem globalen Markt für natürliche Lebensmittelfarben sind:

CHR Hansen

Döhler

FMC corp.

Allied Biotech Corporation

Globaler Markt für natürliche Lebensmittelfarben: Wachstumstreiber

Flak gegen die Verwendung von künstlichen Farben

Die Verwendung von künstlichen Lebensmittelfarbstoffen wurde von einer Vielzahl von Lebensmittelherstellern gemieden. Dieser Faktor hat eine wesentliche Rolle beim Wachstum des globalen Marktes für natürliche Lebensmittelfarben gespielt. Die Budgetgrenzen der Lebensmittelhersteller sind in letzter Zeit gestiegen. Dieser Faktor hat zu einer verstärkten Verwendung von Farbstoffen geführt, die die physikalische Attraktivität von Lebensmittelprodukten erhöhen. Daneben hat auch die Verwendung natürlicher Lebensmittelfarben im Koch- und Backunterricht für eine enorme Nachfrage im Markt gesorgt.

Popularität von Bio-Lebensstilen

Biologisches Leben hat sich als prominenter Trend in mehreren regionalen Regionen durchgesetzt. Natürliche Lebensmittelfarben fallen zwar nicht unter die Kategorie der Bio-Lebensmittel, ihre Nachfrage wird jedoch maßgeblich von deren Popularität beeinflusst. Darüber hinaus hat der Bedarf an attraktiveren Verpackungen von Lebensmitteln auch den Fokus auf natürliche Lebensmittelfarben verlagert. Die Verwendung von farbigen Bonbons, Kuchen und Eiscreme ist Teil der Marketingstrategie der Verkäufer. Daher ist die Verwendung natürlicher Lebensmittelfarben in verschiedenen Produkten mit einem erhöhten Verkauf und besseren Werbeaktionen verbunden. Es wird erwartet, dass sich die Einnahmen auf dem globalen Markt für natürliche Lebensmittelfarben in den kommenden Jahren vervielfachen werden.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

