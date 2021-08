Nasalsprayflaschenmarkt Insights – Nachfrage- und zukünftiger Bereich, einschließlich Top-Spieler, die bis 2030 prognostiziert

Markt für Nasensprayflaschen: Überblick

Das Wachstum des Marktes für Nasensprayflaschen begann mit dem Fortschritt in der medizinischen Wissenschaft und der Änderung des Lebensstils auf der ganzen Welt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Produkten zur Selbstverabreichung in den Köpfen der Menschen. Die Auslieferung von Arzneimitteln ist auch die große Herausforderung für pharmazeutische Unternehmen. Die Nasensprayflasche ist eine der Lösungen, die diese Unternehmen gefunden haben. Als Ersatz für Sirup, Tabletten oder anderes ist das Nasenspray gefragt, um den Verbrauchern eine wirksame Abgabe zu bieten. In früheren Zeiten wurden Nasensprays zur Behandlung von Atemwegsproblemen verwendet, aber heute bevorzugen sowohl Verbraucher als auch Pharmaunternehmen die Nasensprayflaschen.

Markt für Nasensprayflaschen: Dynamik

Das Denken der Verbraucher hat sich durch COVID-19 bereits in Richtung Atemwegsinfektionen und Allergien gewandelt. Während dieser Pandemie gewann die Erholungsgeschwindigkeit auch in den Köpfen der Verbraucher an Bedeutung, was sich in einem Anstieg des Marktes für Nasensprays widerspiegelt. Für die Verbraucher bietet die Verwendung des Nasensprays eine schnellere Wirkung und eine bequemere Anwendung, während die Pharmaunternehmen einen bequemen Transport erfahren. Und was sich positiv auf den Markt für Nasensprayflaschen auswirkt. Das Nasenspray ist eine bessere Alternative zu den anderen Entbindungsarten und hilft auch bei der Compliance des Patienten.

Unter den Verbrauchern herrscht Verwirrung, dass Nasensprays süchtig machen, einige Berater sagen, dass es keine Sucht ist, sondern eine Rebound-Verstopfung, die aufgrund der häufigen und langen Verwendung verursacht wird. Eine weitere Einschränkung für Nasensprays ist, dass sie vorübergehende Linderung verschaffen. Die Patienten mit einer empfindlichen Nase müssen möglicherweise unter der Nasenreizung leiden.

Markt für Nasensprayflaschen: Segmentierung

Markt für Nasensprayflaschen nach Produkttyp:

Nasenspray mit Kochsalzlösung

Abschwellendes Nasenspray

Steroid Nasenspray

Antihistaminikum Nasenspray

Markt für Nasensprayflaschen nach Endverwendung:

Apotheke

Kliniken

Krankenhäuser

Pflege zu Hause

Markt für Nasensprayflaschen basierend auf Behälterdesign:

Pumpflaschen

Druckbehälter

Markt für Nasensprayflaschen nach Darreichungsform:

Einzelne Dosis

Doppeldosis

Mehrfachdosis

Nasal spray bottle market based on prescription:

Prescribed

Over-the-counter

Nasal Spray Bottle Market: Regional Overview

North America has made a significantly large market for nasal spray market. Considering the population count in South and East Asia followed by North America is the second faster region for nasal spray bottle market. Having highly development in medical science, hospitals and high population of respiratory disease patients in the Europe will have a good potential market for nasal spray bottle market. Despite having forecasted low CAGR Latin America is already in high demand for nasal spray market. Important regions for nasal spray market are:

North America (U.S. and Canada)

Western Europe (Germany, U.K., France, Spain, Italy, Nordic countries, Belgium, Netherlands, and Luxembourg)

Asia Pacific (China, India, Japan, ASEAN, Australia, and New Zealand)

Latin America (Mexico, Brazil, Peru, Chile, and others)

Eastern Europe (Poland and Russia)

Middle East and Africa (GCC, Southern Africa, and North Africa)

Nasal Spray Bottle Market: Key Manufacturers

Bürkle GmbH

Canyon Plastics Inc.

Delta Industries

Demareis GmbH

Dynalab Corp. (Dynalon Labware)

Kläger Plastik GmbH

Pack Logix

PB Packaging

The Packaging Company

Bürkle GmbH is a Germany based manufacturer of container spray bottle which provides products to laboratories, industrial market.

Canyon Plastics Inc. is an expert in the production of blow moulded, injection moulded products contains bottles and containers. Their target industries are pharmaceutical, aerospace, nutraceuticals.

Delta Industries, based in King of Prussia, provide misting dispencers, bottles for commercial and retailers.

Demareis GmbH, bottle packaging Product Company based in Germany provides glass containers, spray bottles, jars.

Dynalab, US-based company, which a wholesaler and manufacturer of spray bottles. Provides products to pharmaceutical laboratories.

Kläger Plastik GmbH, a plastic manufacturer based in Germany, provides fingertip sprayers, containers and caps, trigger sprays to the industries

Pack Logix, located in Milwaukee, WI, provides contract manufacturing and packaging solutions for a variety of industries and offers products such as flexible plastic squeeze tubes, bottles, jars, and pails with different closure options including sprayers.

PB Packaging, with headquarters in New South Wales, Australia, is a global packaging manufacturer of blow-moulded products for the pharmaceutical, personal care, food service, industrial, chemical, and automotive industries.

The Packaging Company mit Sitz in Long Beach, Kalifornien, ist ein Hersteller von Verpackungsprodukten für die Kosmetik-, Hautpflege- und Medizinindustrie und bietet eine vollständige Palette von Behälterprodukten einschließlich Flaschen, Pumpen und Sprühgeräten an.

Der Bericht ist eine Zusammenstellung von Informationen aus erster Hand, qualitativer und quantitativer Bewertung von Branchenanalysten, Beiträgen von Branchenexperten und Branchenteilnehmern entlang der Wertschöpfungskette. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse der Trends des Muttermarktes, makroökonomischer Indikatoren und maßgebender Faktoren sowie der Attraktivität des Marktes für Kosmetikbehälter nach Segmenten. Der Bericht bildet auch die qualitativen Auswirkungen verschiedener Marktfaktoren auf Marktsegmente und Regionen ab.

Die regionale Analyse umfasst –