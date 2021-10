Naher Osten und Afrika Marktanteil, Wachstum, Statistik, nach Anwendung, Produktion, Umsatz und Prognose für unbemannte Unterwasserfahrzeuge bis 2028

Data Bridge Market Research hat eine neue Forschungsstudie zum Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge im Nahen Osten und in Afrika in sein Repository aufgenommen, die einen detaillierten Überblick über die Faktoren bieten soll, die die weltweite Geschäftsausrichtung und die Gesamtaussichten beeinflussen. Die Studie hebt die jüngsten Markteinblicke mit gestörten Trends und der Aufschlüsselung der Produkte und Angebote des Marktes für unbemannte Unterwasserfahrzeuge im Nahen Osten und Afrika zusammen mit den Auswirkungen aufgrund makroökonomischer Gegenwinde und einer Verlangsamung der reifen westlichen Länder hervor. Quantitative Statistiken mit qualitativer Begründung werden zu Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und angesagten Einflussfaktoren im Nahen Osten und Afrika mit den Auswirkungen auf Marktführer und aufstrebende Akteure vor und nach 2021 ausgewertet.

Transparente, vertrauenswürdige und umfassende Marktinformationen und -daten, die in diesem zuverlässigen Marktbericht enthalten sind, werden definitiv dazu beitragen, das Geschäft zu entwickeln und die Kapitalrendite (ROI) zu verbessern. Dieses Marketingdokument bietet einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Marktteilnehmer, der auf einer Reihe von Zielen einer Organisation basiert, wie Profilerstellung, Produktbeschreibung, Produktionsmenge, benötigte Rohstoffe und finanzielle Gesundheit einer Organisation. Einer der Abschnitte in diesem Marktforschungsbericht befasst sich mit der Bewertung der Wahrscheinlichkeiten der neuen Investitionsprojekte und bietet allgemeine Forschungsergebnisse.

Für den Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge wird im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 ein Marktwachstum erwartet. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 14,7% wächst und voraussichtlich USD . erreichen wird 10078,51 Mio. bis 2027. Die wachsende Nachfrage nach verschiedenen UGV-Anwendungen in Feldüberwachungs- und Interventionsprozessen im Nahen Osten und in Afrika ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Marktes.

Dieser Marktbericht für unbemannte Unterwasserfahrzeuge enthält Details zu Marktanteilen, neuen Entwicklungen und Produktpipelineanalysen, Auswirkungen inländischer und lokalisierter Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf aufkommende Umsatztaschen, Änderungen der Marktvorschriften, Produktgenehmigungen, strategische Entscheidungen, Produkteinführungen , geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um die Analyse und das Marktszenario für unbemannte Unterwasserfahrzeuge zu verstehen, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbrief zu erhalten.

Marktumfang und Marktgröße für unbemannte Unterwasserfahrzeuge

Auf der Grundlage des Typs wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in ferngesteuerte Fahrzeuge (ROV) und autonome Unterwasserfahrzeuge (AUV) unterteilt. Im Jahr 2020 macht das Segment der ferngesteuerten Fahrzeuge (ROV) den größten Marktanteil im Typensegment aus, da es bequemer ist, unbemannte Unterwasserfahrzeuge über eine Fernstation zu betreiben.

Auf der Grundlage des Produkttyps wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in schwere Arbeitsfahrzeuge, Arbeitsfahrzeuge, Elektrofahrzeuge mit hoher Kapazität und Kleinfahrzeuge unterteilt. Im Jahr 2020 wird das Segment der schweren Arbeitsfahrzeuge den maximalen Marktanteil halten, da schwere Fahrzeuge für Tiefenbohrungen stark eingesetzt werden und große Unterwasserprojekte das Wachstum antreiben.

Auf der Grundlage von Komponenten wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in Trägheitsnavigationssysteme, Kameras, Beleuchtungssysteme, Sensoren, Videobildschirme, Sonar mit synthetischer Apertur und andere unterteilt. Im Jahr 2020 dominieren Navigationssysteme, da sie eine Kernkomponente jedes Fahrzeugs sind, da sie eine genaue Position liefern und kontinuierlich Daten verarbeiten, was das Wachstum des Segments der Trägheitsnavigationssysteme vorantreibt.

Auf der Grundlage des Antriebstyps wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in Hybridsysteme, elektrische Systeme und mechanische Systeme unterteilt. Im Jahr 2020 dominieren Hybridsysteme den Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge aufgrund ihrer höheren Effizienz im Betrieb und befeuern das Wachstum des Segments Hybridsysteme.

Auf der Grundlage der Einsatztiefe wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in 1000-3000m, 200-1000m, weniger als 200m und mehr als 3000m unterteilt. Im Jahr 2020 dominieren 1000-3000m, da größere Operationen auf mehr als 1000m, aber weniger als 3000m durchgeführt werden, wodurch das Segmentwachstum von 1000-3000m vorangetrieben wird.

Auf der Grundlage des Größenbereichs wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in HWV (12,75-21), LWV (9-12,75), tragbare (3-9) und große (>36) unterteilt. Im Jahr 2020 dominiert HWV (12.75-21), da HWV hauptsächlich in Abstimmung mit optimaler Betriebstiefe eingesetzt wird und somit das Segmentwachstum HWV (12.75-21) vorantreibt.

Auf der Grundlage der Anwendung wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in Verteidigung, kommerzielle Exploration, wissenschaftliche Forschung und andere unterteilt. Im Jahr 2020 hält das Verteidigungssegment den maximalen Marktanteil und wird seine Dominanz im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Grenzen vor unsicheren Bedrohungen und Angriffen durch den Ozean durch den Verteidigungs- und Marinesektor fortsetzen.

Die im Marktbericht für unbemannte Unterwasserfahrzeuge behandelten Länder sind Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Südafrika, Ägypten und der Rest des Nahen Ostens und Afrikas.

Israel dominiert den Nahen Osten und Afrika auf dem Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Herstellern unbemannter Unterwasserfahrzeuge in der Region.

Zu den führenden Hauptakteuren, die auf dem Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge im Nahen Osten und in Afrika tätig sind, gehören:

Die wichtigsten im Bericht behandelten Akteure sind Oceaneering International, Inc., Kongsberg Maritime, Saab AB, ATLAS ELEKTRONIK GmbH, Fugro, Lockheed Martin Corporation, Boeing, SUBSEA 7, L3Harris Technologies, Inc., BAE Systems und Huntington Ingalls Industries, Inc … unter anderem einheimische Spieler. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Viele Produkteinführungen und Vereinbarungen werden auch von den Unternehmen weltweit initiiert, die auch den Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge beschleunigen.

Zum Beispiel,

Im März 2020 hat Autonomous Solutions Inc. mit den vier Unternehmen Phantom Auto, FANUC America Corporation, Mobius von ASI und Terberg eine neue vollständig unbemannte Yard-Truck-Lösung implementiert. Diese Partnerschaft hat das Markenimage des Unternehmens verbessert und ein starkes Portfolio für das Unternehmen entwickelt.

Im September 2019 erhält die ECA GROUP zwei Aufträge für den Verkauf ihrer Bodenroboter der neuen Generation, CAMELEON LG, an die Streitkräfte Kanadas und Frankreichs. Die Auszeichnung wird das Image des Unternehmens auf dem Weltmarkt verbessern, was direkt den Umsatz steigern wird.

Partnerschaften, Joint Ventures und andere Strategien erhöhen den Marktanteil des Unternehmens durch erhöhte Abdeckung und Präsenz. Es bietet auch den Vorteil für Unternehmen, ihr Angebot für unbemannte Unterwasserfahrzeuge durch eine erweiterte Produktpalette zu verbessern.

Der Bericht bietet Einblicke in die folgenden Hinweise:

Marktdurchdringung: Bietet umfassende Informationen über den von den Hauptakteuren angebotenen Markt Marktentwicklung: Bietet detaillierte Informationen über lukrative Schwellenländer und analysiert die Marktdurchdringung in reifen Marktsegmenten Marktdiversifizierung: Bietet detaillierte Informationen zu neuen Produkteinführungen, unerschlossenen Regionen, jüngsten Entwicklungen und Investitionen Competitive Assessment & Intelligence: Bietet eine umfassende Bewertung von Marktanteilen, Strategien, Produkten, Zertifizierungen, behördlichen Genehmigungen, Patentlandschaft und Fertigungskapazitäten der führenden Akteure Produktentwicklung & Innovation: Bietet intelligente Einblicke in zukünftige Technologien, F&E-Aktivitäten und bahnbrechende Produktentwicklungen

Der Bericht beantwortet Fragen wie:

– Was ist die Marktgröße und Prognose des Naher Ostens und Afrikas Unbemannte Unterwasserfahrzeuge-Marktes? Was sind die hemmenden Faktoren und Auswirkungen von COVID-19, die den unbemannten Unterwasserfahrzeug-Markt im Nahen Osten und in Afrika im Prognosezeitraum prägen? In welche Produkte/Segmente/Anwendungen/Bereiche sollen im Prognosezeitraum auf dem Unbemannte Unterwasserfahrzeuge-Markt im Nahen Osten und in Afrika investiert werden? Was ist das wettbewerbsstrategische Fenster für Chancen auf dem unbemannten Unterwasserfahrzeug-Markt im Nahen Osten und in Afrika? Was sind die Technologietrends und Regulierungsrahmen auf dem unbemannten Unterwasserfahrzeug-Markt im Nahen Osten und in Afrika? Wie hoch ist der Marktanteil der führenden Anbieter auf dem Unterwasser-Unmanned Vehicle-Markt im Nahen Osten und in Afrika? Welche Modi und strategischen Schritte gelten als geeignet für den Eintritt in den Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge im Nahen Osten und in Afrika?

