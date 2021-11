Nadeln Markt Globale Trends, Größe, Anteil, Wachstum und Prognose 2028

Marktanalyse und Einblicke : Globaler Nadeln Markt

Für den Nadelmarkt wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 ein Marktwachstum von 7,75 % erwartet. Der Marktforschungsbericht für Datenbrücken über den Nadelmarkt bietet Analysen und Einblicke in die verschiedenen Faktoren, die im Prognosezeitraum voraussichtlich vorherrschen werden, während ihre Auswirkungen auf das Marktwachstum. Der Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten lässt das Wachstum des Nadelmarktes eskalieren.

Nadeln werden bei Injektionen verwendet, um dem Körper Medikamente zuzuführen. Sie werden für verschiedene Implementierungen verwendet, wie z. B. zahnärztliche, Blutentnahme, Operationen und so weiter. Es wird im Spritzenteil verstellt und besteht aus drei Teilen wie Kegel, langer Schaft und Nabe.

Marktumfang von Nadeln

Der Nadelmarkt ist nach Ländern in USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Rest Europas in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest des asiatisch-pazifischen Raums (APAC) im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrika (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und übriges Südamerika als Teil von Südamerika.

Alle länderbasierten Analysen des Nadelmarktes werden basierend auf maximaler Granularität in eine weitere Segmentierung weiter analysiert. Nach dem Basistyp wird der Markt in konventionelle Nadeln, Sicherheitsnadeln, unterteilt. Auf der Grundlage des Produkts ist der Markt in Nahtnadeln, Blutentnahmenadeln, Augennadeln, Dentalnadeln, Insufflationsnadeln, Pen-Nadeln und andere Nadeln unterteilt. Auf der Grundlage des Verabreichungsmodus ist der Markt in Injektionsnadeln, intravenöse Nadeln, intramuskuläre Nadeln und intraperitoneale Nadeln unterteilt. Je nach Material wird der Markt in Glasnadeln, Kunststoffnadeln, Edelstahlnadeln und Polyetheretherketonnadeln unterteilt. Auf der Grundlage des Vertriebskanals wird der Markt in direkte Ausschreibungen und Einzelhandel unterteilt. Auf der Grundlage des Endverbrauchers wird der Markt in Krankenhäuser, Diagnosezentren, häusliche Krankenpflege und andere unterteilt.

Wichtige im Bericht behandelte Marktkonkurrenten

3B Medical Inc

BD

Novo Nordisk A/S

Ypsomed

Owen Mumford

HTL-Strefa S.A

B. Braun Melsungen AG

Terumo Corporation

Ulti med Products (Deutschland) GmbH

Allison Medical Inc

Artana S.p.A

Thermo Fisher Scientific

Smiths Group plc

Boston Scientific Corporation

Hamilton Company

