N-MDEA-Markt zeigt starke Nachfrage im Zeitraum bis 2027

N-MDEA-Markt: Wichtige Highlights

• Der globale N-MDEA-Markt wurde im Jahr 2018 mit ~634 Mio. USD bewertet und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~6% wachsen

• N-MDEA wird häufig für Gassüßungs- oder Amingasbehandlungsprozesse in der Öl- und Gasindustrie verwendet, da es eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen thermischen und chemischen Abbau im Gasbehandlungsprozess bietet. Es ist auch nicht mit Kohlenwasserstoffen mischbar. Es hat auch einen niedrigen Dampfdruck, wodurch Zusammensetzungen mit hohem Amingehalt ohne großen Verlust durch den Absorber und den Regenerator fließen können. Dies wird voraussichtlich den globalen N-MDEA-Markt im Prognosezeitraum antreiben.

Haupttreiber des N-MDEA-Marktes

• N-MDEA wird häufig als Lösungsmittel zur Behandlung von Gasen verwendet, um H2S und CO2 zu entfernen. Das Verfahren wird allgemein als Gassüßungsverfahren bezeichnet, da sich der Geruch des verarbeiteten Produkts aufgrund des Fehlens von Schwefelwasserstoff verbessert. Das Amingas-Behandlungsverfahren wird häufig in Raffinerien, petrochemischen Anlagen, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und in Erdgasverarbeitungsanlagen eingesetzt.

• Aufgrund seiner inhärenten geringen korrosiven Aktivität wird N-MDEA in großem Umfang als potenzielles Lösungsmittel für die Sauergasbehandlung verwendet als N-Methylmonoethanolamin (MEA) und Diethanolamin (DEA). N-MDEA ist ein tertiäres Amin; daher erfordert es weniger Regenerationsenergie als primäre und sekundäre Amine. Somit ist es ein ideales Lösungsmittel für den Gassüßungsprozess.

• N-MDEA wird bei der kationischen Modifizierung von Acrylpolymerdispersionen in der Farben- und Lackindustrie eingesetzt. Es wird auch als Katalysator für Urethan- und Epoxidharzbeschichtungssysteme verwendet.

• Andere Endanwendungen von N-MDEA umfassen Formulierer in Schmieröl, Hydraulikflüssigkeiten, Korrosionsinhibitoren, feuerfeste Bindemittel und oberflächenaktive Mittel. Es wird auch in Herbiziden und Pestiziden verwendet. Darüber hinaus wird N-MDEA in großem Umfang bei der Behandlung von Industrieabwässern und als Katalysator für die Polyurethanschaumherstellung eingesetzt.

Umfangreicher Einsatz von N-MDEA 99% in der Öl- und Gasindustrie

• N-MDEA 99% ist die reinste Form von N-MDEA. In Bezug auf das Produkt machte das Segment N-MDEA 99% im Jahr 2018 einen herausragenden Anteil des globalen N-MDEA-Marktes aus. N-MDEA 99% wird in großem Umfang im Amingasbehandlungsprozess in der Öl- und Gasindustrie verwendet.

• N-MDEA 99% ist ein weltweit umfassend hergestellter Produkttyp. Es wird in der Öl- und Gasindustrie für den Gasaufbereitungsprozess verwendet. Die reinste Form von N-MDEA kann H2S und CO2 aus dem Sauergasgemisch entfernen. N-MDEA 99% wird häufig in Raffinerien, petrochemischen Anlagen und Erdgasverarbeitungsanlagen verwendet. Darüber hinaus wird N-MDEA 99% auch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur CO2-Entfernung eingesetzt.

Gesundheitsgefahren im Zusammenhang mit N-MDEA behindern den N-MDEA-Markt

• N-MDEA wird hauptsächlich in geschlossenen Prozessen in industriellen Umgebungen hergestellt und gehandhabt. Dies begrenzt seine Exposition. Die Verwendung von N-MDEA wird durch Aufsichtsbehörden wie die European Chemicals Agency (ECHA) und die U.S. Environmental Protection Agency (EPA) eingeschränkt. N-MDEA-Exposition kann Augen- und Hautreizungen verursachen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den globalen N-MDEA-Markt in naher Zukunft behindern werden.

Asien-Pazifik führt N-MDEA-Markt an

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2018 den globalen N-MDEA-Markt. Der asiatisch-pazifische Raum umfasst mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung und Schwellenländer, was ein Hauptgrund für die hohe Nachfrage nach N-MDEA in der Region ist. Auch internationale Akteure konzentrieren sich auf Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum.

• China hielt 2018 einen großen Anteil am N-MDEA-Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Der N-MDEA-Markt im Land wächst aufgrund des stabilen Wachstums der Öl- und Gas- und Textilindustrie im ganzen Land stetig. Das Wachstum der FDI-Investitionen in Indien und den ASEAN-Ländern soll die Textil- sowie die Farben- und Beschichtungsindustrie in der Region vorantreiben.

• Die Nachfrage nach N-MDEA in Nordamerika wird aufgrund der Verbreitung von Schiefergasressourcen in der Region voraussichtlich hoch bleiben

N-MDEA-Markt: Wichtige Marktteilnehmer

• Der globale N-MDEA-Markt ist stark konsolidiert. Es wird von weltweit tätigen Großunternehmen dominiert. Die vier führenden Unternehmen – Eastman Chemical Company, The Dow Chemical Company, BASF SE und Amines & Plasticizers Ltd. – hatten 2018 zusammen einen Marktanteil von mehr als 35 %.

• Die BASF SE hielt im Jahr 2018 einen Anteil von 9 % am N-MDEA-Markt. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Produktions- und Lagerstätten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Es stellt hauptsächlich N-MDEA für Gasbehandlungsanwendungen zur selektiven Entfernung von H2S aus Sauergasströmen in Raffinerien und Verkaufsgasströmen her.

