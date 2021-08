Multi-Faktor-Authentifizierung Marktdynamik, Angebot und Nachfrage, Umsatzwachstum 2030

Markt für Multi-Faktor-Authentifizierung: Überblick

Multi-Faktor-Authentifizierung (MAF) wird schnell alltäglich, um unbefugten Zugriff auf die Anmeldung bei digitalen Systemen zu verhindern oder die Online-Identität zu sichern. Es kann zwei-Faktor, drei -, Vier-und Fünf-Faktor, abhängig von den Ebenen der Authentifizierung für ein System oder Geschäftsende benötigt. Multi-Faktor-Authentifizierung macht eine einzigartige Kombination von Passwörtern mit persönlicher Identifikationsnummer (PIN), biometrische oder OTPs. Der Grund für die wachsende Akzeptanz von MAF besteht darin, die Sicherheit zu erhöhen und das Risiko einer Gefährdung der Faktoren zu verringern, die Hacker nutzen, um einen unbefugten Zugriff zu erhalten.

Die häufigsten Angriffe resultieren aus der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern entweder über mobile Geräte oder an verschiedene Personen. Wachsendes Bewusstsein für die Phishing-Angriffe, Web-App-Angriffe, Brute-Force-Angriffe und Point-of-Sale-Kompromisse haben zu überzeugenden Geschäftsvorschlägen für die Einführung des Systems auf dem MAF-Markt geführt. MAF schützt auch die sensiblen Daten des Benutzers, wenn seine Hardware gestohlen wird, in der Regel der Fall von verlorenen Mobiltelefonen.

Markt für Multi-Faktor-Authentifizierung: Wichtige Trends

Der Antrieb für Multi-Faktor-Authentifizierung (MAF) Markt kommt auf den Fersen der wachsenden Zahl von Sicherheitsverletzungen, die kompromittierte Passwörter beinhalten. Die wachsende Zahl von BYOD-Geräten ist ein weiterer Trend, der die Nachfrageaussichten beflügelt. Ein weiterer Schlüsselfaktor, der die Benutzer zu MAF treibt, ist die wachsende Nutzung der Public Cloud.

Notwendigkeit zur Verbesserung der Datensicherheit auf mobilen Geräten Hybrid-oder On-Premises-Umgebungen ist ein weiterer Schlüsselfaktor, der die Einführung von MAF angeheizt hat. Die Fortschritte bei den Cloud-basierten Diensten für Unternehmen sind daher eine wichtige Determinante für die Generierung enormer Umsatzaussichten beim Schutz vor Identitätsdiebstahl.

Markt für Multi-Faktor-Authentifizierung: Wettbewerbsdynamik und Schlüsselentwicklungen

In den letzten Monaten hat die wachsende Anzahl von Geräten, die für die Arbeit in Unternehmen verwendet werden, die Nachfrage nach MAF beflügelt. In dieser Hinsicht werden Benutzer kritisch gegenüber Systemen, die ihre Anmelde-Erfahrung nicht behindern, wenn sie MAF verwenden. Daher stellen Technologieunternehmen MAF-Dienste und-Lösungen vor, die diesen Endbenutzeraspekt berücksichtigen. Dies bedeutet, dass eine wachsende Anzahl von Lösungen in Bezug auf Flexibilität und Anbieter bewertet wird, was die ständige Möglichkeit für die Spieler darstellt, ihr Angebot zu erweitern. Die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens für einen bestimmten Sektor können ein bestimmender Faktor sein, um die Produktentwicklung auf dem Markt für Multi-Faktor-Authentifizierung (MAF) voranzutreiben.

Zu den etablierten Akteuren auf dem Markt für Multi-Faktor-Authentifizierung (MAF) gehören

Keyless, Trusona

Salesforce

OneLogin

Ping Identity Corporation

Microsoft

Duo Sicherheit

RSA-Sicherheit

Thales Group

Broadcom

Markt für Multi-Faktor-Authentifizierung: Regionale Bewertung

Auf regionaler Ebene hat sich der asiatisch-pazifische Raum in den letzten Monaten als vielversprechender regionaler Markt herausgestellt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit vielversprechender CAGR steigen. Ein großer Teil der kürzlich gestiegenen Nachfrage ist auf den Trend der Digitalisierung der Abläufe im BFSI-Sektor zurückzuführen.

Immer mehr Unternehmen im Versicherungs-und Finanzsektor stellen ihre Kundeninteraktionen auf digitale Geräte um und speichern vertrauliche Daten in der Cloud. Diese Unternehmen werden sich bewusst, ihre Sicherheitssysteme mit robusten Protokollen wie PSD2 und PCI-DSS zu stärken. Fortschritte bei der Nachfrage nach modernster Finanztechnologie in anderen Sektoren haben die Einführung von MAF auf unterschiedliche Weise vorangetrieben, um der Nachfrage nach Endverbrauchsindustrien gerecht zu werden. Nordamerika war auch eine herausragende Region auf dem Markt für Multi-Faktor-Authentifizierung (MAF). Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass umfangreiche Forschung in Online-Sicherheitssystemen, Präsenz vieler Top-Anbieter von MAF-Lösungen und Software, und günstige regulatorische Rahmenbedingungen.

