Motion Control Markt Aktuelle Trends, Entwicklung, Wachstum und Prognose 2020-2030

Motion-Control-Marktübersicht

Da die Branchen auf der ganzen Welt die Automatisierung als Reaktion auf die steigenden Gemeinkosten betrachten, nimmt der Markt für Motion Control eine herausragende Position ein. Darüber hinaus ermutigen Sicherheitsbedenken der Regierungen verschiedener Regionen für die Mitarbeiter, die in einer gefährlichen

Umgebung arbeiten, Industrielle, in Bewegungssteuerungssysteme wie hochwertige automatische Geräte, Sensoren, Werkzeugmaschinen und mehr zu investieren.

Auf der anderen Seite gibt es mehrere Abschreckungsmittel wie die Komplexität des Betriebs dieser Maschinen mit Bewegungssteuerung, was zu einer begrenzten Integration führt. Insgesamt wird erwartet, dass der globale Markt für Bewegungssteuerung im Prognosezeitraum stetig voranschreitet.

Fokus auf hohe Produktqualität in zahlreichen Branchen, um das Wachstum voranzutreiben

Die Digitalisierung hat begonnen, fast alle Branchen zu revolutionieren, was die Industriellen dazu gebracht hat, von manuellen zu digitalen Prozessen überzugehen. Außerdem hat die Bedeutung von Daten nur zugenommen, um die Vor-und Nachteile in internen Prozessen zu analysieren. Da Sensoren helfen, fehlerhafte Systeme genau zu lokalisieren und in einigen Fällen den Selbstreparaturbefehl auslösen, wachsen die Investitionen in Motion Control-Systeme mehr denn je.

Ein weiterer starker Treiber ist der Fokus auf die Produktion hochwertiger Produkte in der Chemie -, Automobil -, Lebensmittel-und Getränkeindustrie, Elektronik-und Halbleiterindustrie und mehr.

Wartungskosten schaffen die Düsternis auf dem Motion-Control-Markt

Hohe Preise der Ausrüstung, aufgrund der ausgeklügelten Bewegungssteuerungen, die darin verwendet werden, schaffen oft ein Käuferdilemma für die kleinen Industriellen. Außerdem bestehen diese Maschinenteile aus verschiedenen Komponenten, die manchmal nicht ohne weiteres verfügbar sind. Dies führt zu einem Stillstand im Produktionsprozess, was sich negativ auf das Wachstum des Motion Control-Marktes auswirkt.

Darüber hinaus ist die Alterung dieser Maschinen ein weiteres Problem, das dann Wartung erfordert und die Taschen der Industriellen belastet.

Automobilindustrie, um beeindruckende Chancen für das Marktwachstum zu erschließen

Die Automobilindustrie bietet aufgrund der großen Revolutionen, die mit dem Elektroauto, dem selbstfahrenden Auto und den Sicherheitskontrollsystemen einhergehen, erhebliche Chancen. Die Automobilhersteller freuen sich darauf, ihre Autoproduktionen mit hohen Netzwerkfähigkeiten auf die nächste Stufe zu heben.

Darüber hinaus dürfte der Antrieb zur Entwicklung effizienter Motoren die Hersteller dazu ermutigen, im Prognosezeitraum Motion-Control-Systeme in ihre Produkte zu integrieren.

Asien-Pazifik, um den globalen Motion-Control-Markt zu führen

Ausländische Direktinvestitionen in den Entwicklungs-und Industrieländern des asiatisch-pazifischen Raums sind einer der führenden Treiber für das Wachstum des Bewegungssteuerungsmarktes. Die Arbeitskosten haben begonnen zu steigen, was sich weiter auf die Gemeinkosten auswirkt. Infolgedessen setzen Unternehmen auf bewegungsgesteuerte Systeme, um ihre Abläufe besser kontrollieren zu können.

Darüber hinaus dürften erhöhte Sicherheitsstandards, wachsende Investitionen für sichere Maschinenteile und hohe Leistungsanforderungen für den Betrieb im Prognosezeitraum weiterhin ein günstiges Wachstumsumfeld für den asiatisch-pazifischen Markt für Bewegungssteuerungen bedeuten.

Standardisierung ist der Schlüssel zum Erfolg im Motion Control-Markt

Der Motion-Control-Markt ist voll von etablierten Akteuren und einigen prominenten Akteuren wie Bosch Rexroth AG, Mitsubishi Electric Corporation, Yaskawa, Fanuc, Siemens, Schneider Electric SE und Rockwell Automotion Inc. Die Parker Hannifin Corporation und ABB Ltd. unter anderem.

Endbenutzer finden es aufgrund der spezifischen Komponenten, die in den Geräten verwendet werden, schwierig, die fehlerhaften Bewegungssensoren durch neue zu ersetzen. Infolgedessen entscheiden sie sich für die standardisierte Ausrüstung, die die Hersteller ermutigt hat, Standardkomponenten und-steuerungen zu integrieren.

Darüber hinaus war Innovation in der Branche eine gemeinsame Strategie für alle Akteure. Zum Beispiel der Fokus der ABB Ltd. erweitert sein Produktportfolio um Bewegungslösungen für die Automatisierung mit Servomotoren, Inverter-und Vektorantrieben sowie Motion-Control-Antrieben mit einphasigen und dreiphasigen Antrieben.

Darüber hinaus gab Parker Hannifin im Juni 2020 bekannt, dass es seine Produktlinie von Parker Servo Drive um einen vollständig programmierbaren Antrieb erweitert hat. Darüber hinaus gab Rockwell Automation im Februar 2020 die Übernahme von ASEM bekannt, um sein Produktportfolio für Visualisierungs-und Steuerungslösungen zu stärken.

Segmentierung des Marktes für Bewegungssteuerung

Der Bewegungssteuerungsmarkt wurde nach Branche, System, Komponente und Region segmentiert.

Nach Industrie

Druckpapier

Medizinisch

Pharmazeutika & Kosmetik

Metall-und Maschinenbau

Luft-und Raumfahrt & Verteidigung

Essen & Trinken

Halbleiter & Elektronik

Automotive

Others

Von System

Geschlossene Schleife

Offene Schleife

Nach Komponente

Software & Services

Sensor – und Feedback-Geräte

Festplattenlaufwerke

Motion-Controller

Motors

Aktoren & Mechanische Systeme

Nach Region

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten & Afrika

