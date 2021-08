Mobile-TV-Markt – Asien-Pazifik-Raum ist der führende Umsatzbringer

Der globale Markt für mobiles Fernsehen ist stark fragmentiert und die Top-10-Player machten 2015 nur 23,3% aus. Diese Unternehmen, nämlich Comcast Corporation, AT&T, Inc., MobiTV, Inc., Sky plc, Bell Canada, Verizon Communications, Inc ., Bharti Airtel, Consolidated Communications, Orange SA und Charter Communications sind jedoch in mehreren regionalen Märkten stark vertreten und haben die Einstiegsbarrieren recht hoch gesetzt.

„Große Player haben ihre regionale Reichweite erweitert und ein starker Markenname ermöglicht es ihnen, ihre Produkte auf dem Mobile-TV-Markt voranzutreiben und einen größeren Marktanteil zu erreichen“, sagt ein Analyst von Transparency Market Research. Ein typisches Beispiel wäre Sky plc. Der paneuropäische Anbieter von On-Demand-Internet-Streaming-, Telefon- und Breitbanddiensten erwarb im Jahr 2014 die Dienste von Sky Italia und Sky Deutschland, um sich als führender Akteur im Mobile-TV-Markt in Europa zu etablieren.

Kaufe jetzt:

TMR prognostiziert einen massiven Anstieg der Mobile-TV-Abonnements bis 2024

Die Chancen auf dem globalen Mobile-TV-Markt beliefen sich 2015 auf 7,69 Milliarden US-Dollar und werden bis 2024 voraussichtlich 17,02 Milliarden US-Dollar wert sein. Der Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine gesunde CAGR von 9,5% aufweisen. „Dies ist auf den Anstieg der mobilen TV-Abonnements zurückzuführen, die von 2016 bis 2024 um erstaunliche 40,3 % CAGR steigen werden“, so der Autor der Studie.

Bezogen auf die Art der Dienste führten Pay-TV-Dienste 2015 den Gesamtmarkt mit einem Anteil von 52 % an. Auch mit einer starken CAGR von 9,7 % von 2016 bis 2024 wird das Segment voraussichtlich bis 2024 weiterhin führend auf dem Mobile-TV-Markt sein. Nach Regionen ist der asiatisch-pazifische Raum der führende Umsatzbringer auf dem globalen Mobile-TV-Markt und wird voraussichtlich eine Anteil von über 42 % bis Ende 2024. Auch für APAC wird im Prognosezeitraum eine rasche Expansion prognostiziert.

Wachsende Nutzung von Smartphones und Tablets treibt den Markt an

Die weltweit wachsende Nutzung von Smartphones und Tablets hat dazu beigetragen, den Markt für mobiles Fernsehen anzukurbeln. Die meisten Smartphones und Tablets sind heute TV-fähig, was zu einer deutlichen Zunahme der Nutzung mobiler TV-Anwendungen geführt hat. „Die weltweite Internetnutzerschaft beträgt derzeit mehr als 3,4 Milliarden und die Penetrationsrate wird bis Ende 2016 46 % erreichen“, stellt der TMR-Analyst fest. Dadurch hat sich die Lage des Mobile-TV-Marktes erheblich verbessert.

Muster anfordern:

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=13943

Der Einsatz ultraschneller Datendienste wie 3G, 4G und 5G hat auch die Einführung von mobilem Fernsehen gefördert. „Die Nutzer ziehen es jetzt vor, Online-TV auf ihren Smartphones und Tablets zu sehen, und die Verfügbarkeit von Highspeed-Internet hat die Zahl der Abonnements für mobiles Fernsehen erhöht“, sagt der Autor. Verizon Communications plant, bis 2017 ultraschnelle Datendienste der nächsten Generation wie 5G-Funknetze in den USA auf den Markt zu bringen.

TMR stellt fest, dass Telekommunikationsunternehmen, die in die Mobil-TV-Infrastruktur investieren, um Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetze bereitzustellen, ihnen nicht nur dabei helfen, effiziente Mobil-TV-Dienste bereitzustellen und ihre Abonnentenbasis zu vergrößern, sondern auch zum Wachstum des Weltmarktes beitragen.

Diese Bewertung basiert auf den Ergebnissen eines TMR-Berichts mit dem Titel „ Markt für mobiles Fernsehen – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2016 – 2024 “.

Globaler Mobile-TV-Markt: Nach Service

Free-to-Air-Service

Pay-TV-Dienst

Die neueste Nachrichtenpublikation von TMR –

https://www.prnewswire.com/news-releases/government-policies-encouraging-use-of-electric-vehicles-to-reduce-environmental-verschmutzung-to-boost-electric-vehicle-charging-station-market- Innovationen-in-der-Automobiltechnologie-zu-Intensivierung-der-Wettbewerb—tmr-301317344.html