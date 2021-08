Mobile standortbasierte Dienste Marktanalytische Übersicht und Wachstumschancen bis 2025

Markt für mobile standortbasierte Dienste: Momentaufnahme

Der globale Markt für standortbasierte mobile Dienste hat in den letzten Jahren aufgrund seiner stetigen Einbeziehung in das tägliche Leben der Bürger in entwickelten und sich entwickelnden Regionen stetig zugenommen. Die wachsende Anwendungsbasis dürfte in den kommenden Jahren für den globalen Markt für standortbasierte mobile Dienste von entscheidender Bedeutung bleiben, da mobile standortbasierte Dienste notwendigerweise als Kanal für den Zugriff auf andere Dienste verwendet werden. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach präzisen und immer ausgefeilteren Navigationsfunktionen auch den globalen Markt für standortbasierte mobile Dienste angetrieben und dürfte in den kommenden Jahren ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung des Marktes für standortbasierte mobile Dienste bleiben.

Die zunehmende Akzeptanz mobiler Bestell-und Buchungssysteme ist ein Schlüsselfaktor für den Aufstieg des globalen Marktes für standortbasierte mobile Dienste. Eine wachsende Bevölkerungsgruppe städtischer Verbraucher, insbesondere in Industrieländern, ist zu einem ständigen Verbraucher mobiler Bestelldienste für Lebensmittel und Unterhaltung geworden. Das schnelle Wachstum der Lebensmittel-und Getränkeindustrie, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, dürfte in den kommenden Jahren für den globalen Markt für standortbasierte mobile Dienste von entscheidender Bedeutung sein.

In Anerkennung des kommerziellen Potenzials des mobilen Zugangs zu Buchungssystemen haben sich viele Anbieter in der Lebensmittelindustrie sowie im Unterhaltungssektor bereitwillig am Markt für mobile standortbasierte Dienste beteiligt. Die konsequente Akzeptanz technologischer Upgrades in diesen verbraucherorientierten Branchen dürfte auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Treiber für den Markt für standortbasierte mobile Dienste bleiben.

Die rasche Urbanisierung im asiatisch-pazifischen Raum dürfte es zu einem wichtigen regionalen Beitrag zum globalen Markt für standortbasierte mobile Dienste machen. Die boomende Unterhaltungselektronikindustrie in der Region wird auch eine Schlüsselrolle beim Wachstum des globalen Marktes für standortbasierte mobile Dienste spielen.

Globaler Markt für mobile standortbasierte Dienste: Überblick

Der globale Markt für mobile standortbasierte Dienste gewinnt aufgrund seiner Akzeptanz im Mainstream-Markt an immenser Popularität. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung von Smartphone-Apps auf der ganzen Welt das Marktwachstum für mobile standortbasierte Dienste beschleunigt. Die Nutzer von Karten-und Navigationsdiensten wachsen; Der Umsatz steigt jedoch stetig, da Wettbewerber günstige oder kostenlose Dienste anbieten. Dennoch dürfte das Aufkommen des Internets der Dinge zur Entwicklung des Marktes für standortbasierte mobile Dienste beitragen.

Die Forschungsstudie zum globalen Markt für mobile standortbasierte Dienste enthält eine eingehende Analyse, die sich auf die Schlüsselfaktoren konzentriert, die sich schätzungsweise auf das Wachstum des Marktes auswirken. Darüber hinaus wurde ein Überblick über die Wettbewerbslandschaft des Marktes gegeben, um ein starkes Verständnis für Leser und Marktteilnehmer zu bieten.

Globaler Markt für standortbasierte mobile Dienste: Treiber und Einschränkungen

Die zunehmende Einführung von Business Intelligence und der wachsende Fokus auf technologische Fortschritte sind einige der Hauptfaktoren, die den globalen Markt für standortbasierte mobile Dienste in den kommenden Jahren vorantreiben dürften. Darüber hinaus wird die Erweiterung der Anwendungsbasis, die zu einer hohen Nachfrage führt, den auf dem Weltmarkt tätigen Schlüsselakteuren vielversprechende Chancen bieten.

Darüber hinaus dürfte die enorm steigende Nutzung von Smartphones und anderen mobilen Geräten die Nachfrage nach mobilen standortbasierten Diensten im gesamten Prognosezeitraum antreiben. Die ungenutzten Chancen in Entwicklungsländern dürften das Wachstum des Marktes weiter ergänzen.

Globaler Markt für standortbasierte mobile Dienste: Regionale Aussichten

Der globale Markt für standortbasierte mobile Dienste wurde auf der Grundlage der Geographie unterteilt, um ein detailliertes Verständnis des Marktes zu bieten. Die wichtigsten Segmente des Marktes umfassen Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und den Rest der Welt. Gemäß der Forschungsstudie wird Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich ein hohes Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass diese Region bis Ende 2025 einen großen Anteil am Weltmarkt ausmachen wird. Technologische Fortschritte und Innovationen sind einige der wichtigen Gründe, die das Wachstum des Marktes für mobile standortbasierte Dienste in Nordamerika fördern.

Darüber hinaus wird prognostiziert, dass Europa in den kommenden Jahren die zweitgrößte Position auf dem globalen Markt für standortbasierte mobile Dienste einnehmen und eine gesunde Wachstumsrate verzeichnen wird. Andererseits wird für den asiatisch-pazifischen Raum ein robustes Wachstum prognostiziert, insbesondere in den Entwicklungsländern. Ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Tablets und Smartphones ist einer der entscheidenden Faktoren, die das Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes in naher Zukunft beschleunigen werden

Die im Forschungsbericht genannten Hauptakteure sind:

Es wird erwartet, dass der globale Markt für standortbasierte mobile Dienste im gesamten Prognosezeitraum erheblich wachsen wird. Die lukrativen Möglichkeiten auf dem Markt ziehen mehrere Spieler an, einen Markennamen zu gründen, was voraussichtlich zu einem harten Wettbewerb führen wird. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind TomTom N. V., Garmin Ltd. Foursquare Labs, Inc. und Telecommunication Systems, Inc.

