Mobile Krankenhäuser Markt erreichen Höhe von USD 52,8 Milliarden weltweit

Markt für mobile Krankenhäuser: Einführung

Laut dem Bericht, die Globale mobile Krankenhäuser Markt war im Wert von US-Dollar 18 Milliarden 2020 und ist projiziert zu erweitern, mit einer CAGR of ~10% from 2021 to 2031. Mobile Hospitals ist ein modulares allgemeines Krankenhaus, das für verschiedene Arten von Krankheiten und Verletzungen eingerichtet ist und über eine Notaufnahme für unmittelbare und dringende Gesundheitsbedrohungen verfügt. Die Bereitstellung eines effizienten Gesundheitsdienstes ist in einer katastrophalen Situation von entscheidender Bedeutung, und mobile Krankenhäuser können für diesen Zweck genutzt werden.

Anstieg chronischer Krankheiten treibt globalen Markt an

In den letzten Jahrzehnten hat die Inzidenz chronischer Krankheiten, einschließlich Diabetes, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Asthma und Krebs in wichtigen Regionen der Welt erheblich zugenommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ab Oktober 2017, um 71 Millionen Menschen auf der ganzen Welt wurden geschätzt, Hepatitis-C-Infektion haben. Darüber hinaus erhöht die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie dem Coronavirus, bei denen diagnostische Tests ein wichtiger Schritt von Ärzten zur Kontrolle der Ausbreitung der Krankheit sind, die Nachfrage nach mobilen Krankenhäusern. Für die Behandlung und Diagnose solcher Infektionskrankheiten bevorzugen Patienten aufgrund des hohen Infektionsrisikos ein mobiles Krankenhaus anstelle statischer Krankenhäuser. Dies treibt den globalen Markt für mobile Krankenhäuser an.

Mangelndes Bewusstsein, Einrichtungen zur Behinderung des globalen Marktes

Das mangelnde Bewusstsein der Bevölkerung für die Vorteile mobiler Krankenhauseinrichtungen und die Nichtverfügbarkeit von Behandlungseinrichtungen unter einem Dach dürften den globalen Markt für mobile Krankenhäuser einschränken.

Diagnose & Imaging Einrichtungen Dominieren den Globalen Markt

Der globale Markt für mobile Krankenhäuser wurde nach Typ und Funktion segmentiert. In Bezug auf den Typ wurde der globale Markt für mobile Krankenhäuser in Unfall-und Notfallversorgungseinrichtungen, allgemeinchirurgische Einrichtungen, Diagnostik-und Bildgebungseinrichtungen, spezialisierte chirurgische Einrichtungen, zahnärztliche und ophthalmologische Einrichtungen und andere unterteilt. Das Segment Diagnostics& Imaging Facility wird voraussichtlich bis & nbsp;2031 einen großen Anteil am Weltmarkt ausmachen, da die Nachfrage nach CT-Scans und Tests auf Infektionskrankheiten zunimmt.

Therapie / Behandlung, um globalen Markt zu führen

Basierend auf der Funktion wurde der globale Therapie – /Behandlungsmarkt in Beobachtung, Therapie/Behandlung, Beratung, Intensivpflege und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment Therapie/Behandlung im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Primärversorgung und Prävention mit einer hohen CAGR expandieren wird.

Nordamerika dominiert globalen Markt

Der globale Markt für mobile Krankenhäuser wurde in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte den globalen Markt für mobile Krankenhäuser in & nbsp;2020, gefolgt von Europa. Nordamerika machte einen großen Anteil am globalen Markt für mobile Krankenhäuser in 2020 aus, da die Zahl der mobilen Krankenhäuser für die ländliche Bevölkerung gestiegen ist. Der Markt für mobile Krankenhäuser im asiatisch-pazifischen Raum dürfte mit einer hohen CAGR von 2021 auf 2031expandieren. Regierungsinitiativen, ein großer Patientenpool in ländlichen Gebieten und die geografische Expansion ausländischer Akteure, insbesondere in China und Indien, sollen den Markt für mobile Krankenhäuser in der Region vorantreiben.

Wettbewerbslandschaft

Der Bericht präsentiert auch Profile führender Akteure auf dem globalen Markt für mobile Krankenhäuser. Dazu gehören Alvo Medical Aspen Medical, CGS Premier, Saba Palaye, Lamboo Medizinische, Vanguard-Healthcare-Lösungen, die Vetter GmbH, der U-PROJEKT, EMS Healthcare Ltd. La Clinica Health-Center und die Küsten-Gemeinde-Gesundheit-Dienstleistungen. Führende Unternehmen auf dem globalen Markt für mobile Krankenhäuser konzentrieren sich auf die Stärkung des Vertriebsnetzes und die Erweiterung der Produktpalette, um Marktanteile zu gewinnen.

Zum Beispiel kündigte Ellis& Watts Global Industries am März 15, 2017 eine neue Partnerschaft mit Lamboo Mobile Medical an, um mobile medizinische Bildgebungseinrichtungen für das Gesundheitswesen in den USA und Kanada zu entwickeln, herzustellen und zu warten.

Globaler Markt für mobile Krankenhäuser: Segmentierung

Markt für mobile Krankenhäuser nach Typ Unfall & Notfallversorgung Einrichtung Einrichtung für Allgemeine Chirurgie Diagnose & Imaging Facility Spezialisierte Chirurgische Einrichtung Dental & Ophthalmic Facility Andere

Mobile Krankenhäuser Markt, nach Funktion Beobachtung Therapie/Behandlung Beratung Intensivpflege Andere

Markt für mobile Krankenhäuser, nach Regionen Nordamerika S. Kanada Europa Deutschland K. Frankreich Italien Spanien Übrige Europa Asien / Pazifik China Indien Japan Australien & Neuseeland Rest Asien-Pazifik Lateinamerika Brasilien Mexiko Übrige Lateinamerika Mittlerer Osten & amp; Afrika GCC-Länder Südafrika Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika



