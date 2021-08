Mobile Cobots Market – Industrie Einblicke nach Wachstum, aufstrebende Trends und Prognose bis 2030

Laut einem neuen Marktforschungsbericht, der von Transparency Market Research veröffentlicht wurde, wird der Markt für mobile Cobots bis 2026 voraussichtlich 4.472,53 Mio wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren von einer Reihe makroökonomischer und marktspezifischer Faktoren beeinflusst werden. In Bezug auf die Nachfrage wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich an der Spitze des Weltmarktes stehen. Der Markt in der Region wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 mit einer CAGR von 35,9 % wachsen. Südkorea und Japan werden voraussichtlich im Prognosezeitraum einen wesentlichen Beitrag zum Markt für mobile Cobots im asiatisch-pazifischen Raum leisten.

Neigung zur Industrieautomation

Ein mobiler Cobot (mobiler kollaborativer Roboter) ist ein intelligenter, transportabler Roboter, der Menschen in einem gemeinsamen Arbeitsbereich unterstützen kann. Mobile Cobots sind bewegliche Plattformen, bei denen Cobots auf mobilen Robotern montiert sind. Das sind automatisierte Maschinen. Es ist eine aufkommende Technologie, die sich in einer festgelegten Umgebung bewegen kann. Neben der produzierenden Industrie werden mobile Cobots für Forschung und Exploration eingesetzt. Derzeit hat sich der Einsatz mobiler Roboter auf den Industriesektor ausgeweitet. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Industrierobotern im Automobilbereich deutlich gestiegen. Dies ist auf die steigende Nachfrage der Kunden nach Individualisierung ihrer Autos zurückzuführen. Im Gegensatz zu Industrierobotern sind kollaborative Roboter nicht nur einer einzigen Aufgabe gewidmet. Daher stellen Hersteller nun auf kollaborative Roboter um. Die Neigung zur industriellen Automatisierung wirkt als Treiber des Marktes für mobile Cobots. Roboter werden seit langem in der Industrie eingesetzt. Sie haben die menschliche Arbeit erleichtert, indem sie große Industrieanlagen betrieben haben. Roboter in Fabriken waren in der Regel große, eingesperrte Geräte, die sich wiederholende, gefährliche Aufgaben anstelle von Menschen ausführen. Darüber hinaus treiben steigende Arbeitskosten in Entwicklungsländern, vor allem in der Materialhandhabungsindustrie, die Nachfrage nach Cobots an. Dies ist vor allem auf das Wirtschaftswachstum der Industrieländer zurückzuführen. gefährliche Aufgaben anstelle von Menschen. Darüber hinaus treiben steigende Arbeitskosten in Entwicklungsländern, vor allem in der Materialhandhabungsindustrie, die Nachfrage nach Cobots an. Dies ist vor allem auf das Wirtschaftswachstum der Industrieländer zurückzuführen. gefährliche Aufgaben anstelle von Menschen. Darüber hinaus treiben steigende Arbeitskosten in Entwicklungsländern, vor allem in der Materialhandhabungsindustrie, die Nachfrage nach Cobots an. Dies ist vor allem auf das Wirtschaftswachstum der Industrieländer zurückzuführen.

Globaler Mobile Cobots-Markt: Berichtsumfang

Der globale Markt für mobile Cobots wurde in Bezug auf Gewichtskapazität, Anwendung, Endverbrauchsindustrie und Geografie breit segmentiert. Basierend auf der Gewichtskapazität wurde der Markt in 1 bis 3 kg, 3 bis 5 kg und 5 bis 10 kg unterteilt. Darunter hatte das Segment 3 bis 5 kg einen großen Anteil von mehr als 50,0 % am Umsatz im Jahr 2017. Das Segment soll im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 33,5 % wachsen. Um die weltweite Nachfrage zu befriedigen, konzentrieren sich verschiedene Hersteller von mobilen Cobots derzeit auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um fortschrittliche Anwendungen von mobilen Cobots zu erfinden. Cobots werden bei produzierenden Unternehmen und verschiedenen Branchen immer beliebter. Der Hauptfaktor, der den globalen Markt für mobile Cobots ankurbelt, ist der Rückgang der Kosten für kollaborative Roboter in den letzten Jahren. Die Vorlaufkosten von Cobots betragen 20 % der Kosten herkömmlicher Roboter mit einer durchschnittlichen Amortisationszeit von nur sechs bis acht Monaten. Außerdem erfordert die Installation von Cobots minimale Investitionen und Zeit.

In Bezug auf die Anwendung wurde der Markt für mobile Cobots in Regaleinheiten, Förderbänder, automatisierte Palettengabeln, Roboterarme und Sicherheitseinheiten unterteilt. In Bezug auf den Umsatz hatte das Segment der Roboterarme im Jahr 2017 einen großen Marktanteil von mehr als 40% und es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 33,6% wächst.

Laut TMR-Analyse hatte der asiatisch-pazifische Raum im Jahr 2017 den größten Anteil, dh mehr als 30 % des Weltmarkts, sowohl in Bezug auf Umsatz als auch auf Volumen. Der Markt für mobile Cobots im asiatisch-pazifischen Raum wird hauptsächlich von erhöhten Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur und einer ständig steigenden Anzahl von Produktionsstätten in der Region, insbesondere in Entwicklungsländern wie Südkorea und Indien, angetrieben. Der Markt für mobile Cobots im asiatisch-pazifischen Raum wird in naher Zukunft voraussichtlich weitere Innovationen und Fortschritte erleben, da mehrere führende Hersteller in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten investieren. Darüber hinaus sind die steigende Nachfrage nach elektronischen Produkten und der zunehmende Bedarf an Automatisierung der Produktion in der Region treibende Faktoren für den Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Globaler Markt für mobile Cobots: Wettbewerbsszenario

Die Forschungsstudie umfasst Profile führender Unternehmen, die auf dem globalen Markt für mobile Cobots tätig sind. Marktteilnehmer wurden in Bezug auf Attribute wie Unternehmensüberblick, Finanzüberblick, Geschäftsstrategien und jüngste Entwicklungen profiliert. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Weltmarkt sind ABB Ltd, Aubo Robotics, Fanuc Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KuKa Ag, Precise Automation, Inc., Rethink Robotics, Robert Bosch, TECHMAN Robots, Universal Robots und Yasakawa Elektrische Gesellschaft. Von führenden Marktteilnehmern werden verschiedene Geschäftsstrategien verfolgt. Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihr Geschäft auszubauen, indem sie strategische Partnerschaften eingehen und innovative Lösungen anbieten.

Der globale Markt für mobile Cobots wurde wie folgt unterteilt:

Globaler Markt für mobile Cobots nach Gewichtskapazität

1 bis 3 kg

3 bis 5 kg

5 bis 10 kg

Globaler Markt für mobile Cobots nach Anwendung

Regaleinheiten

Förderbänder/Bänder

Automatisierte Palettengabeln

Roboterarme

Sicherheitseinheiten

Globaler Markt für mobile Cobots nach Endanwendungsindustrie

Einzelhandel

Landwirtschaft

Automobil

Konstruktion

Gesundheitsvorsorge

Elektronik & Halbleiter

Essen

Getränke

Heimpflege

Körperpflege

Luft- und Raumfahrt

Andere

Globaler Markt für mobile Cobots nach Regionen

Nordamerika uns Kanada Mexiko

Europa Deuschland Frankreich Vereinigtes Königreich Rest von Europa

Asien-Pazifik Exkl. China (APEC) Ozeanien Japan Indien Rest Asien-Pazifik

China

Naher Osten & Afrika GCC Südafrika Restlicher Naher Osten & Afrika

Südamerika Brasilien Rest Südamerika



