Mineral Cosmetics Market Scope Trends, Analyse und Prognose 2029 | Glo Skin Beauty

Mineralkosmetik sind Arten von Make-up-Produkten, die reich an mineralischen Mineralien sind. Der Markt für diese Art von Produkten hält eine wachsende Nachfrage aufgrund der Bevorzugung sicherer Make-up-Produkte gegenüber den traditionellen. Darüber hinaus haben diese Produkte zusätzliche gesundheitliche Vorteile gegenüber ihren Gegenstücken. Der Vorstoß für den Mineralkosmetikmarkt ergibt sich aus der zunehmenden Neigung verschiedener Unternehmen, Make-up-Produkte anzubieten, die reich an natürlichen Mineralien sind. Die wichtigsten natürlichen Mineralien, die an den meisten heute erhältlichen Kosmetikprodukten beteiligt sind, sind Eisenoxide, Zinkoxid, organische Öle, Glimmerpulver und Titandioxid.

Verschiedene Produkttypen auf dem globalen Markt für Mineralkosmetik werden in Gesichtsprodukte, Augenprodukte, Lippenprodukte und andere unterteilt. Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse der Schlüsselelemente des globalen Marktes für Mineralkosmetik für den Prognosezeitraum. Darüber hinaus verwendet es verschiedene Methoden wie Porters 5-Kräfte-Analyse für eine gründliche Bewertung des Marktes.

Die Notwendigkeit sicherer Schönheitsprodukte, die nicht in die Haut von Personen eindringen, hat den Markt für Mineralkosmetik weltweit vorangetrieben. Insbesondere das verbesserte Wissen über die schädlichen Auswirkungen von Schönheitsprodukten auf chemischer Basis hat die Verbraucher dazu veranlasst, alternative Produkte zu bevorzugen, die aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Mineralien bestehen. Darüber hinaus hat die Online-Verfügbarkeit verschiedener natürlicher Schönheitsprodukte das Marktwachstum unterstützt. Darüber hinaus hat die Fähigkeit verschiedener natürlicher Inhaltsstoffe wie Titandioxid und Zinkoxid, die Haut vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne zu schützen und als Sonnenschutzmittel zu wirken, die Menschen motiviert, diese Produkte zu verwenden, wodurch der globale Mineralkosmetikmarkt floriert. Darüber hinaus werden diese Produkte täglich als SPF-Feuchtigkeitscremes und Make-ups verwendet.

Darüber hinaus ebnet die zunehmende Präferenz für multifunktionale Schönheitsprodukte den Weg für das Wachstum des globalen Marktes für Mineralkosmetik. Darüber hinaus hat das wachsende verfügbare Einkommen der Weltbevölkerung es ihnen ermöglicht, aus den besten natürlichen Hautpflegeprodukten auszuwählen, wodurch der Markt exponentiell wachsen kann.

In jüngster Zeit versuchen zahlreiche Schlüsselakteure auf dem Markt für Mineralkosmetik mit diversen M&A-Prozessen, sich im harten Wettbewerb der Branche zu behaupten. Zum Beispiel hat BWX Limited im Juli 2017 den Akquisitionsprozess von Mineral Fusion Natural Brands angekündigt. Darüber hinaus ziehen verschiedene Unternehmen ihre Verbraucher an, indem sie eine Reihe neuer Schönheitsprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen einführen. Im Januar 2016 brachte bareMinerals beispielsweise eine Reihe von Anti-Aging-Hautpflegeprodukten auf den Markt, darunter Skinsorials und Skinlongevity Vital Power Infusion.

Einige der etablierten Unternehmen auf dem globalen Markt für Mineralkosmetik sind

Glo Haut Schönheit

Mineralissima Mineral Make-up

Iredale Cosmetics, Inc.

Shiseido Company Limited

Revlon, Inc.

BWX Begrenzt

L ‘ Oréal S. A.

Ahava Laboratories am Toten Meer

Begrenzte

Abdeckung FX

Die Estée Lauder Companies Inc.

Die Industrieländer waren an vorderster Front, um die Entwicklung des globalen Marktes für Mineralkosmetik zu unterstützen. Im Jahr 2018 teilte sich die Region Nordamerika etwa 35% des weltweiten Gesamtumsatzes in diesem Markt. Das wachsende Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen von Schönheitsprodukten auf chemischer Basis hat zum Marktwachstum in dieser Region beigetragen.

Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der Markt für Mineralkosmetik in der Region Asien-Pazifik insbesondere aufgrund der zunehmenden Zahl der mittelständischen Bevölkerung florieren wird. Außerdem ist die erhöhte Anzahl berufstätiger Frauen in dieser Region auch einer der Hauptgründe für das Marktwachstum. Andere Regionen, die ein positives Bild des Marktwachstums zeigen, sind Südkorea, China, Indonesien, Japan und Indien. Darüber hinaus hat die zunehmende Zugänglichkeit internationaler Marken in Entwicklungsländern den Markt angekurbelt.

