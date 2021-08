Mikroskopiegeräte Markt 2021 Trends, Geschäftschancen, zukünftige Nachfrage und Prognose 2025

Transparency Market Research(TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel veröffentlicht,“Globaler Markt für Mikroskopiegeräte – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends, und Prognose, 2017–2025 & rdquo;. Laut dem Bericht, der globalen Mikroskopie-Geräte-Markt war im Wert von US$ 6,000 Mn in 2016, und es ist geplant, zu erweitern, mit einer CAGR von 8% von 2017 bis 2025. Der Bericht legt nahe, dass der Anstieg der Nachfrage nach fortschrittlichen Mikroskopiegeräten aufgrund der Zunahme der Diagnose chronischer und akuter Krankheiten, des Anstiegs der pharmazeutischen und biotechnologischen Forschung und der Arzneimittelentdeckungsaktivitäten das Wachstum des globalen Marktes für Mikroskopiegeräte von 2017 bis 2025 vorantreiben wird.

Der weltweite Markt für Mikroskopiegeräte wächst aufgrund neuer und fortschrittlicher Technologien und der steigenden Nachfrage nach pharmazeutischer und zellbiologischer Forschung rasant. Die zunehmende Entwicklung neuer integrierter Mikroskope und die steigende Nachfrage nach Mikroskopen in der schnell wachsenden Biowissenschaftsbranche sind die weiteren Faktoren, die den Weltmarkt antreiben. Hohe Kosten für Mikroskope und ein geringes Budget für Forschung und Entwicklung in der Life-Science-Branche sind jedoch die Haupteinschränkungen des globalen Marktes für Mikroskopiegeräte. Asien-Pazifik und Nordamerika werden voraussichtlich in den nächsten Jahren den globalen Markt für Mikroskopiegeräte dominieren, da sich die Hersteller verstärkt auf die Geschäftsausweitung in diesen Regionen konzentrieren. Die Akteure entwickeln fortschrittliche Mikroskopiegeräte für Forschungsoperationen und schließen Vertriebsvereinbarungen ab, um ihre Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika zu stärken. Die zunehmende Akzeptanz technologisch fortschrittlicher Produkte lokaler Hersteller wie Optomic dürfte den Markt für Mikroskopiegeräte in Europa vorantreiben. Der Markt in Europa wird voraussichtlich von 2017 bis 2025 mit einer CAGR von 8% expandieren.

Die optische Mikroskopie dominiert den Markt, gefolgt von der Elektronenmikroskopie

Der Bericht bietet eine detaillierte Segmentierung des globalen Marktes für Mikroskopiegeräte basierend auf Produkttyp, Anwendung und Endbenutzer. In Bezug auf den Produkttyp wurde der Markt in optische Mikroskopie, Rastersondenmikroskopie, Elektronenmikroskopie und Mikroskopiezubehör eingeteilt. Das Segment optische Mikroskopie wird im Prognosezeitraum 2017 bis 2025 den führenden Anteil am Weltmarkt ausmachen. Zu den Faktoren, die auf den höheren Anteil des Segments zurückzuführen sind, gehören die gestiegene Nachfrage nach verschiedenen Arten optischer Mikroskope und die niedrigen Kosten für Stereo-und Phasenkontrastmikroskope. Das Segment Rastersondenmikroskopie dürfte im Prognosezeitraum aufgrund kontinuierlicher Innovationen in den Produkttechnologien durch wichtige Akteure ein vergleichsweise höheres Umsatzwachstum verzeichnen.

Zell – und Molekularbiologie und Biomedizintechnik: Die zwei wichtigsten Anwendungsgebiete von Mikroskopiegeräten

Das Segment Zell-und Molekularbiologie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Mikroskopiegeräte ausmachen. Das Neurowissenschaftssegment dürfte von 2017 bis 2025 mit einer hohen CAGR expandieren. Die Dominanz des Segments wird auf verstärkte Forschungsaktivitäten in den Neurowissenschaften, die Vorteile des Einsatzes von Mikroskopen vor Ort und das breite Produktportfolio großer und lokaler Hersteller zurückgeführt. Im August 2017 brachte Thermo Fisher Scientific ein fortschrittliches Elektronenmikroskopiegerät, Cryo-EM, auf den Markt, mit dem Wissenschaftler Proben bei niedrigen Temperaturen untersuchen können. Kontinuierliche Produktneueinführungen und ein exponentieller Anstieg der Patientenbasis in Industrie-und Entwicklungsländern dürften das Segment zwischen 2017 und 2025 vorantreiben. Das Segment Pharmakologie und Toxikologie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 8% expandieren. Die Segmente klinische Pathologie und Diagnostik und Chirurgie hatten 2016 einen kombinierten Marktanteil von 25,0% am globalen Markt für Mikroskopiegeräte in Bezug auf den Umsatz.

Wachstum des Marktes für Mikroskopiegeräte im asiatisch-pazifischen Raum Wahrscheinlich in Japan, China

Gemessen am Umsatz war Asien-Pazifik 2016 der führende Markt für Mikroskopiegeräte. Das hohe Wachstum in der pharmazeutischen Industrie, der Anstieg der F&E-Ausgaben und die hohe Akzeptanz von Elektronen-und Rastersondenmikroskopen in Ländern wie China, Japan und Indien tragen zum hohen Anteil der Region bei. Hohe Kosten für fortschrittliche Mikroskope sowie erhebliche Zölle und Verbrauchsteuern dürften den Markt im asiatisch-pazifischen Raum jedoch behindern. Höhere Forschungsausgaben in der Life-Science-und Pharmaindustrie in Ländern wie Großbritannien und Frankreich treibt das Wachstum des Marktes für Mikroskopiegeräte in Europa an. Die wirtschaftliche Erholung in lateinamerikanischen Märkten wie Brasilien erhöht die Gesundheits-und Forschungsausgaben, die durch den Anstieg der privaten Krankenversicherung, den Eintritt internationaler Arzneimittelhersteller und Gesundheitsdienstleister getrieben werden. Dies dürfte den Markt für Mikroskopiegeräte in Lateinamerika mit einer CAGR von 7% von 2017 bis 2025 ankurbeln.

Hochgradig konsolidierter Markt, an dem Topakteure einen großen Anteil halten

Der Bericht enthält auch die profile der führenden Marktteilnehmer in der globalen Mikroskopie-Geräte-Markt. Olympus Corporation, Hitachi High-Technologies Corporation, Carl Zeiss Microscopy GmbH, Nikon Corporation, unter anderem sind die wichtigsten Akteure auf dem Markt tätig. Die Erweiterung des Produktportfolios von Mikroskopiegeräten durch Partnerschaften zur Verbesserung der Wirksamkeit, Genauigkeit und Qualität von Mikroskopen ist ein wachsender Trend auf dem globalen Markt für Mikroskopiegeräte. So schloss Thermo Fisher Scientific im Januar 2018 die Übernahme von Phenom-World, einem in den Niederlanden ansässigen Hersteller von Elektronenmikroskopie, ab. Im Februar 2018 gab SemiConductor Devices (SCD), ein Hersteller von gekühlten und ungekühlten Infrarotdetektoren, die Übernahme von Quantum Imaging bekannt. Andere prominente Akteure auf dem globalen Markt für Mikroskopiegeräte sind Shimadzu Corporation, Leica Microsystems, Bruker Corporation, FEI Company und JOEL Ltd. und Cameca SAS.

