Microchip-Marktwachstum, Top-Trends, Größe, Nachfrage, Analyse, Überblick und Ausblick 2020 bis 2030

Der globale Markt für Mikrochips wird im Prognosezeitraum 2020-2030 voraussichtlich stetig wachsen. Verwendung von Mikrochips in Kreditkarten für sichere Zahlungen, in intelligenten elektronischen Geräten, IoT-basierten Anwendungen,Datenaufzeichnung usw. intensiviert den Verkauf von Mikrochips.

Steigende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik

Mikrochips finden Verwendung in Smartphones und Unterhaltungselektronik und laut Weltwirtschaftsforum war Unterhaltungselektronik im Jahr 2020 einer der am schnellsten wachsenden Umsatzbereiche (weltweit). Diese Nachfrage hat zu einem Anstieg des Verkaufs von Mikrochips im oben genannten Sektor geführt. Die Kompaktheit von Chips in elektronischen Bauteilen kann in naher Zukunft auch als Treiber für die Nachfrage nach Mikrochips dienen.

Eskalierende IOT-und 5G-Nachfrage

Die globalen Bemühungen um die Integration des Internets der Dinge und die Implementierung von 5G könnten die Nachfrage nach Mikrochips erhöhen. Die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz, fahrerlosen Fahrzeugen und Quantencomputern kann den Umsatz im Prognosezeitraum 2020-2030 ansteigen lassen.

Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der Implantation von Mikrochips bei Haustieren

Mikrochips werden von Tierheimen, Tierärzten zur Identifizierung in Haustiere implantiert. Ein von der British Small Animal Veterinary Association veröffentlichter Bericht besagt, dass diese Mikrochips in einem Tier Krebszellen anbauen. In Großbritannien haben einige Tiere neurologische Schäden durch eingesetzte Mikrochips erlitten.

Wettbewerbsumfeld

Samsung Elecronics Co., Ltd.

Intel Corporation

Qualcomm Technologies, Inc

Broadcom

Analog Devices, Inc

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

Nvidia Corporation

Texas Instruments Incorporated

United Microelectronics Corporation

Erweiterte Mikrogeräte

Microchip Technology Inc.

Prominente Marktteilnehmer konzentrieren sich auf jüngste Entwicklungen wie:

Microchip hat im März 2020 seine Siliziumkarbid-Familie der Leistungselektronik erweitert. Das neue Modul umfasst verschiedene Topologien wie Dual-Diode, Vollbrücke, Phasenbein, Dual-Common-Kathode und 3-Phasen-Brücke.

Im März 2020 Sequans Communications angekündigt, die Zusammenarbeit mit Microchip technology Inc. mit dem Ziel, 5G LTE-M/NB-IOT-Konnektivitätslösungen bereitzustellen. Die Zusammenarbeit soll die Strategie von Microchip unterstützen, Entwicklern die Verbindung mit der Cloud zu erleichtern.

Microchip und Efficient Power Conversion haben in einer Partnerschaft Demonstrationsboards für die 250W, 480V DC-DC-Umwandlung auf den Markt gebracht.

Regionale Aussichten

Die Region Asien-Pazifik wird voraussichtlich der am stärksten wachsende Sektor für Mikrochips sein, da die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik in Ländern wie China, Taiwan, Südkorea, Japan usw. steigt. Wachstum in der Entwicklung von Halbleitereinheiten und weit verbreitete Verwendung von Mikrochips in elektronischen Geräten sind die wichtigsten Wachstumsaussichten.

Das Wachstum in Nordamerika wird auch im Prognosezeitraum 2021-2031 aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von IoT-basierten Technologien in elektronischen Geräten durch Verbraucher erwartet.

Segmentierung

Basierend auf Produkttyp

– Chip-Mikroprozessor

Interface-chip

Speicherchip

Basierend auf Typ

Analogsignal

Digital Signal

Mixed-signal

Basierend auf Endbenutzer

Unterhaltungselektronik

Automotive

Gesundheitswesen

Militärisch

Luftfahrt

Basierend auf Geographie

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Warum gibt es einen Mangel an Mikrochips auf dem Markt?

Die Nachfrage nach Smartphones und Unterhaltungselektronik ist in der Pandemie gestiegen und dauert immer noch an, die Produktions-und Nachfragerate ist nicht proportional, und so wurde in der letzten Januarwoche die Produktion für Ford Escape-und Lincoln Corsair-Werke aufgrund des Mangels gebeugt.

Welche sind die Hauptakteure auf dem Mikrochip-Markt?

Texas Instruments Incorporated und Microchip Technologies, Sequans Communication sind einige der Hersteller, die sich auf größere Forschungs-und Entwicklungsbemühungen konzentrieren.

Wie wird das Anwendungssegment voraussichtlich stark wachsen?

Unterhaltungselektroniksektor, Automobil, Robotik, IoT und künstliche Intelligenz bieten einen höheren Bedarf an Mikrochips.

Welche Länder im asiatisch-pazifischen Raum tragen maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach Mikrochips bei?

Indien, China, Südkorea, Japan und Taiwan bilden den Schwerpunkt der Unterhaltungselektronik. Die wachsende Bevölkerung ist der Hauptgrund, der das Wachstum positiv beeinflusst.

Was können die Einschränkungen sein, die das Wachstum von Mikrochips behindern?

Hohe Anfangskosten für Design, Entwicklung und Wartung sowie Gesundheitsprobleme.

