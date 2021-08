Metallisierte Haustierflaschen Marktgröße, Zukunftsprognosen, Wachstumsrate und Branchenanalyse bis 2024

Markt für metallisierte Haustierflaschen: Einführung

Kunststoff macht über 30 % des globalen Verpackungsmarktes aus, wobei Hartplastik etwa 17 % des Gesamtmarktes ausmacht. Die aktuellen Marktanforderungen nach besseren und innovativen Verpackungsarten waren die größten Sorgen der Produkthersteller. Um im Markt wettbewerbsfähig zu sein, freuen sich alle Hersteller auf neue, innovative Verpackungen, die für den Verbraucher ansprechend und aufgeschlossen sind. Insbesondere Hersteller von Körperpflege- und Kosmetikprodukten haben den Bedarf an einer neuen Verpackungstechnik erkannt, bei der die Glas- und Plastikflaschen für einen besseren Kundenservice ersetzt werden können. Angetrieben von der Marktnachfrage reagierte die Verpackungsindustrie mit der Einführung eines Verpackungssystems für metallisierte PET-Flaschen. Metallisierte Haustierflaschen haben eine metallische Beschichtung auf der Außenfläche der Flaschen, die durch Aufdampfen einer dünnen Metallschicht auf die Kunststoffoberfläche hergestellt wird. Je nach Bedarf sind die metallisierten Haustierflaschen in verschiedenen Formen, Größen und Farben erhältlich. Aluminium ist das am häufigsten verwendete Material zum Metallisieren von Haustierflaschen. Metallisierte PET-Flaschenverpackungen sind aufgrund ihrer langen Haltbarkeit, Haltbarkeit, Wärmeisolierung, reflektierenden und kratzfesten Natur weit verbreitet. Metallisierte Haustierflaschen sind undurchsichtig, um lichtempfindliche Produkte vor UV- und anderen Strahlungen zu schützen.

Metallisierte Haustierflaschen: Marktdynamik

Metallisierte Haustierflaschen werden bei Herstellern immer beliebter, da sie nach kostengünstigen, aber qualitativ hochwertigen Verpackungsflaschen aussehen. Die weltweit steigende Nachfrage nach Körperpflege- und Kosmetikprodukten ist der wichtigste treibende Faktor für die Beschleunigung des Wachstums des Marktes für metallisierte PET-Flaschenverpackungen. Der Absatz von metallisierten PET-Flaschenverpackungen wird auch durch den steigenden Konsum von Getränkeprodukten angeheizt. Unterdessen trägt die Parfüm- und Antitranspirant-Industrie dazu bei, die Nachfrage auf dem Verpackungsmarkt für metallisierte Haustierflaschen zu steigern. Der weltweite Umsatzanstieg bei Kosmetika, Antitranspirantien, Körperpflege- und Getränkeprodukten wird die Nachfrage nach metallisierten Haustierflaschen deutlich ankurbeln und im Prognosezeitraum robuste US-Dollar-Chancen schaffen. Jedoch, Die kapitalintensive Natur von Verpackungsmaschinen für metallisierte Haustierflaschen und das Vorhandensein anderer wirtschaftlicher Kunststoffverpackungen sind die limitierenden Faktoren für den Verpackungsmarkt für metallisierte Haustierflaschen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das stagnierende Wirtschaftswachstum in einigen der voraussichtlichen Entwicklungsregionen das Verbrauchervertrauen beeinträchtigen wird, was sich wiederum auf den Verkauf von Konsumgütern auswirkt und wiederum das Wachstum des globalen Marktes für metallisierte Haustierflaschen hemmen könnte.

Markt für metallisierte Haustierflaschen: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Geografie wurde der globale Markt für metallisierte PET-Flaschenverpackungen in sieben Schlüsselregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Lateinamerika, Osteuropa, Westeuropa, Asien-Pazifik ohne Japan, Japan sowie den Nahen Osten und Afrika. Der Umsatzbeitrag des asiatisch-pazifischen Marktes für metallisierte Haustierflaschenverpackungen zum globalen Markt für metallisierte Haustierflaschenverpackungen wird voraussichtlich bis zum Ende des Prognosezeitraums aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach metallisierten Haustierflaschenverpackungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie das Maximum erreichen. Es wird erwartet, dass Nordamerika und Europa aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach metallisierten PET-Flaschenverpackungen in Körperpflege- und Gesundheitsanwendungen erhebliche Chancen für Hersteller von metallisierten PET-Flaschenverpackungen schaffen werden. Die Nachfrage nach metallisierten PET-Flaschen zur Verpackung von Konsumgütern in Entwicklungsländern wie Brasilien, Mexiko in Lateinamerika aufgrund des höheren Konsumverhaltens wird den Umsatz mit metallisierten PET-Flaschenverpackungen in der Region steigern. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die zunehmende Urbanisierung, ein besserer Lebensstil sowie eine größere Kaufkraftparität die Nachfrage nach metallisierten PET-Flaschenverpackungen im Nahen Osten und in afrikanischen Regionen ankurbeln.

Markt für metallisierte Haustierflaschen: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Akteure in dieser Branche sind TricorBraun Inc, O.BERK COMPANY, LLC, Pet Power, Packaging Connections, Amcor, Novelis, Polyplex usw.

