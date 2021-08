Marktwettbewerbsanalyse und Chancenbewertung für Kunststoff-Antioxidantien 2019-2027

Schlüssel-Höhepunkte

• Der weltweite Markt für Antioxidantien aus Kunststoff wurde 2018 mit ~ 807 Mio. USD bewertet und wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von ~ 6% wachsen.

• Der weltweite Markt für Antioxidantien aus Kunststoff wird durch das Wachstum der Propylen- und Automobilindustrie angetrieben.

• Wertmäßig wird der Markt für Kunststoff-Antioxidantien im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~ 7% wachsen. China hielt 2018 einen Großteil der Kunststoff-Antioxidantien im asiatisch-pazifischen Raum in Bezug auf Produktion und Verbrauch.

Haupttreiber des Kunststoff-Antioxidantien-Marktes

• Die Nachfrage nach Antioxidantien aus Kunststoff ist aufgrund ihrer Eigenschaften wie Verringerung der Feuerentzündung, Verringerung der Flammenausbreitung und Unterdrückung der Rauchbildung gestiegen. Oxidation kann den Abbau von Polymeren aufgrund von Faktoren wie Temperaturerhöhung, elektromagnetischer Strahlung und Anwesenheit von Verunreinigungen und Luftschadstoffen verursachen. Daher werden der Polymermatrix normalerweise geringe Mengen an Antioxidantien zugesetzt, um die schädlichen Wirkungen der Oxidation zu mildern.

• Antioxidantien aus Kunststoff dienen zum Schutz vor Abbau bei der Herstellung und Langzeitlagerung von Polymeren sowie zur Verhinderung des Anbrennens bei der Polymerbildung.

• Der Markt für Antioxidantien aus Kunststoff wird auch durch die Expansion der Farben- und Beschichtungsindustrie angetrieben. Steigende Investitionen in die Bauindustrie in Schwellenländern und die Expansion im Automobilsektor dürften dem Markt für Kunststoff-Antioxidantien in naher Zukunft lukrative Möglichkeiten bieten. Antioxidantien aus Kunststoff tragen dazu bei, die Stabilität der meisten Druckfarben zu erhalten und den Glanz zu verbessern.

Polypropylen bietet lukrative Möglichkeiten

• Der Absatz von Elektrobussen lag laut Internationaler Energieagentur 2017 bei rund 100.000, während der Absatz von Zweirädern weltweit bei 30 Millionen lag. Einen großen Anteil am Busabsatz hatte China Zweiräder im Jahr. Laut der European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM) erreichte die Zulassung von Elektro-Mopeds, Motorrädern und Vierrädern in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 in Europa 14.251 Einheiten, ein Plus von 71,2 % gegenüber 8.326 Einheiten in den ersten drei Monaten von 2018.

• Die weltweite Expansion des Automobilsektors, insbesondere in Entwicklungsregionen, dürfte die Nachfrage nach Polypropylen ankurbeln und damit den Markt für Kunststoff-Antioxidantien ankurbeln, da Kunststoff-Antioxidantien in großem Umfang zum Schutz von Polypropylen während der Verarbeitung eingesetzt werden.

• Ein Auto besteht im Allgemeinen aus etwa 32 % Polypropylen und 16 % PVC. Es erfordert große Mengen an Antioxidantien aus Kunststoff, um den Abbau von Polymeren zu verhindern. Infolgedessen bemühen sich Hersteller, die auf dem globalen Markt für Antioxidantien für Kunststoffe tätig sind, Antioxidantien zu entwickeln, um das Risiko des Abbaus von Polymeren zu verringern und deren Lebensdauer zu verlängern.

Asien-Pazifik dominiert den Markt für Kunststoff-Antioxidantien

• Je nach Region wurde der globale Markt für Antioxidantien aus Kunststoff in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. In Bezug auf die Produktion hält der asiatisch-pazifische Raum einen großen Anteil am globalen Markt für Antioxidantien aus Kunststoff, da wichtige Verbraucherländer wie China, Indien und Japan in der Region ansässig sind.

• China ist hinsichtlich Produktion und Verbrauch von Antioxidantien aus Kunststoff im asiatisch-pazifischen Raum führend. Die Bau- und Bauindustrie hielt einen herausragenden Anteil am Markt für Kunststoff-Antioxidantien im asiatisch-pazifischen Raum.

• Es wird geschätzt, dass die Präsenz schnell wachsender Volkswirtschaften wie Indien und China in naher Zukunft lukrative Möglichkeiten für den Markt für Kunststoff-Antioxidantien im asiatisch-pazifischen Raum schaffen wird

