Marktwert der Maqui-Beere soll bis 2030 2,1 Mrd. USD überschreiten

Maqui-Beerenmarkt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Markt für Maqui-Beeren enthält globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Die Einnahmen aus dem globalen Markt für Maqui-Beeren wurden im Jahr 2020 auf ~ 864 Mio.

Steigende weltweite Nachfrage nach funktionellen Lebensmitteln als Antrieb für den Markt

Die Branche der funktionellen Getränke wächst im Prognosezeitraum weiterhin jährlich mit einer Wachstumsrate von ~9%. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verkäufe von Sport-, Ernährungs- und Proteingetränken im Prognosezeitraum beschleunigt steigen werden. Mit zunehmendem Fokus auf Gesundheit und Wellness spielen Getränkezutaten eine entscheidende Rolle. Maqui-Beerengetränke gewinnen auf dem Markt an Bedeutung, da die Verbraucher nährstoffreiche Getränke bevorzugen, die reich an Nährwerten ohne Zusatz von Zucker oder anderen künstlichen Zutaten sind. Die Verbraucher neigen auch zu Getränken, die mehr bieten als nur Erfrischung. Darüber hinaus gibt es viele Innovationen im Bereich der gesunden Getränke mit neuen Produkteinführungen, die sich auf funktionale und wertschöpfende Getränke konzentrieren.

E-Commerce für mehr Transparenz und Produktdurchdringung

Steigende Verkäufe über E-Commerce-Websites haben zur Produktdurchdringung auf dem globalen Markt für Maqui-Beeren geführt. Auch beim Kauf von Maqui-Beeren werden konventionelle Einkaufswege genutzt, aber Faktoren wie ein beschäftigter Lebensplan, die Nachfrage nach praktischen Lebensmitteln und die Einfachheit des Einkaufs führen zu einem Anstieg des Online-Verkaufs. Über E-Commerce-Websites haben Verbraucher die Wahl aus einer breiten Produktpalette, und es ist auch einfach, die besten Produkte auszuwählen. Abgesehen von diesen Faktoren wird erwartet, dass auch die zunehmende Nutzung des Internets im Prognosezeitraum zur steigenden Nachfrage nach Maqui-Beeren beitragen wird.

Erhöhte Nachfrage nach RTD/RTE zur Förderung des Marktwachstums

Der Sektor für verzehrfertige (RTE) Lebensmittel und trinkfertige (RTD) Getränke verzeichnet ein robustes Wachstum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz bei den Verbrauchern weltweit. Aromastoffe für Lebensmittel und Getränke und ernährungsphysiologische Vorteile von exotischen Früchten sind die attraktivsten und einflussreichsten Faktoren, die weltweit zu einer erhöhten Nachfrage nach RTE- und RTD-Produkten führen. Folglich wirkt sich die steigende Nachfrage nach RTE und RTD direkt auf die steigende Nachfrage nach Maqui-Beeren auf dem Weltmarkt aus.

Umweltveränderungen, die die Produktion von Maqui-Beeren beeinträchtigen – große Herausforderung für Marktteilnehmer

Die herausfordernden Umweltbedingungen führen zu einem negativen Wachstum des Nahrungsmittelangebots, was die Nachfrage-Angebots-Lücke vergrößert und Probleme im Lebensmittelsicherheitsprogramm verschiedener Länder aufwirft. Im Jahr 2016 zerstörte Frost in Europa und Lateinamerika einen erheblichen Teil der Ernte in Deutschland, Österreich, Kroatien und Slowenien. Strenge klimatische Bedingungen wie übermäßiger Regen, extrem heißes und kaltes Wetter, begrenzte Niederschläge und andere beeinträchtigen die Produktion von Maqui-Beeren. Aufgrund ihres höheren Nährwerts hat die Frucht jedoch die Aufmerksamkeit der internationalen Verbraucher auf sich gezogen und sorgt auch bei hohen Preisen für eine konstante Nachfrage.

