Marktwachstum, Zukunftsaussichten und Wettbewerbsanalyse 2018 bis 2026

Der Kraftstoffdruckregler ist ein wesentlicher Bestandteil des Kraftstoffversorgungssystems und hilft, den Kraftstoffdruck aufrechtzuerhalten, bevor er in den Zylinder eingespritzt wird. Der Kraftstoffdruckregler ist am Ende des Kraftstoffverteilers montiert und hält den idealen Kraftstoffdruck im Rohr aufrecht. Der Kraftstoffdruckregler hat zwei Versorgungsleitungen, eine für die Kraftstoffversorgung vom Kraftstoffverteiler und die andere von Unterdruck/Boost. Der Kraftstoffdruckregler regelt den Kraftstoffdruck zwischen Kraftstoff und Unterdruck/Boost.

Die Einführung des elektronischen Kraftstoffeinspritzsystems hat zur Verbreitung der Kraftstoffdruckregler-Technologie geführt, da sie zu einer obligatorischen Ausrüstung geworden ist. Das Bypassventil des Kraftstoffdruckreglers ermöglicht das Ableiten von überschüssigem Kraftstoff aus dem Kraftstoffverteiler in den Kraftstofftank, wodurch der Motor mager läuft und Kraftstoff gespart wird. Es wird geschätzt, dass strenge Emissionsvorschriften die Nachfrage nach Kraftstoffdruckreglern erhöhen. Autohersteller in China müssen strenge Emissionsnormen einhalten, um ihre Fahrzeuge nach den wiederkehrenden Umweltproblemen in Peking und anderen Städten in China im Land verkaufen zu können. Es wird erwartet, dass solch strenge Maßnahmen von Europa und anderen Regionen möglicherweise die Nachfrage nach Kraftstoffdruckreglern erhöhen.

Es wird erwartet, dass der Anstieg der Produktion von batterieelektrischen Fahrzeugen als Lösung zur Eindämmung der Umweltverschmutzung den Markt für Kraftstoffdruckregler zurückhält.

Der globale Markt für Kraftstoffdruckregler kann nach Betriebsdruck, Kraftstofftyp, Fahrzeugtyp, Vertriebskanal und Region segmentiert werden. Basierend auf dem Betriebsdruck kann der globale Kraftstoffdruckregler in weniger als 5 PSI, 5-15 PSI und ein weiteres Segment eingeteilt werden. Es wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach kleinen Benzinfahrzeugen das 5-PSI-Segment des Marktes antreibt.

In Bezug auf den Kraftstofftyp kann der globale Markt für Kraftstoffdruckregler in drei Segmente unterteilt werden. Benzin und Diesel sind die führenden Segmente des Marktes für Kraftstoffdruckregler.

Basierend auf dem Fahrzeugtyp kann der Kraftstoffverteilermarkt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt werden. Das Pkw-Segment ist das führende Segment des Kraftstoffverteilermarktes. Es wird geschätzt, dass immer strengere Emissionsnormen für schwere Nutzfahrzeuge den Markt für Kraftstoffdruckregler ankurbeln.

In Bezug auf den Vertriebskanal kann der Markt für Kraftstoffdruckregler in OEM und Aftermarket unterteilt werden. Es wird geschätzt, dass das OEM-Segment einen Großteil des Marktes für Kraftstoffdruckregler hält. Der Kraftstoffdruckregler hat eine starke Aftermarket-Nachfrage, da mehrere Kunden und Leistungsenthusiasten ihre Fahrzeuge mit Kraftstoffdruckreglern als Zusatzausrüstung ausstatten.

Geografisch kann der Markt für Kraftstoffdruckregler in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Europa und Nordamerika sind die führenden Märkte für Kraftstoffdruckregler. Es wird geschätzt, dass der technologische Fortschritt und der Anstieg der Fahrzeugproduktion den Markt für Kraftstoffdruckregler im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln werden.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Kraftstoffdruckregler zählen Robert Bosch GmbH, AC Delco, Federal-Mogul Motorparts Corporation, Aeromotive Inc., Delphi technologies, Pierburg GmbH, Edlebrock LLC., Nuke Performance AB, Schrader –Brigdeport International, Inc. und Holley Performance-Produkte.

