Marktwachstum für Peptidtherapeutika wird von der Konsolidierung führender Anbieter beeinflusst

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für Peptidtherapeutika – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2027“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der globale Markt für Peptidtherapeutika im Jahr 2018 auf 25,0 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2019 bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % wachsen.

Berichtsübersicht lesen: https://www.transparencymarketresearch.com/peptide-therapeutics-market.html

Überblick

• Peptide sind die Kombination von zwei oder mehr Aminosäuremonomeren, die durch Amidbindungen verbunden sind. Forscher haben gezeigt, dass sich Peptide aufgrund ihrer Größe von Proteinen unterscheiden. Als Benchmark gelten Moleküle mit weniger als 50 Aminosäuren als Peptide. Peptide wirken durch Bindung an spezifische Zelloberflächenrezeptoren und imitieren wie Rezeptorliganden und helfen bei der Behandlung von Krankheiten, indem sie auf die Zellmembran wirken.

• Der Markt für Peptidtherapeutika boomt derzeit, da die Zahl der auf dem Markt erhältlichen nicht-peptidischen chemischen Arzneimittel zurückgegangen ist. Der Anstieg der Patentklippe hat für das Wachstum des Marktes für Peptid-Generika erwartet. Die CMOs, die den Biotech-Pharmaunternehmen einen End-to-End-Service bieten, wachsen aufgrund der Verlagerung des Schwerpunkts der Pharmaunternehmen, um bessere Möglichkeiten auf dem Markt für Peptidtherapeutika zu erkunden. Peptide hatten zunächst nur Anwendungen in der Diagnostik und Hormontherapie; mit Fortschritten in der Technologie werden Peptide jedoch heute in großem Umfang für therapeutische Anwendungen von Krebs und chronischen Stoffwechselerkrankungen eingesetzt.

• Nordamerika dominiert den globalen Markt für Peptidtherapeutika im Jahr 2018 und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur, hochpreisige Peptidtherapeutika und günstige Erstattungsrichtlinien und -strukturen akzentuieren das Wachstum des Marktes für Peptidtherapeutika in der Region.

• Der asiatisch-pazifische Raum wird wahrscheinlich ein sehr lukrativer Markt für den Markt für Peptidtherapeutika sein, und es wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR wächst. Ein riesiger Patientenpool, steigende Gesundheitsausgaben und die Nachfrage nach neueren fortschrittlichen Therapien sind Schlüsselfaktoren, die den Markt für Peptidtherapeutika im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln dürften.

Fordern Sie eine PDF-Broschüre an – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=418

Anstieg der Zahl der Patienten mit Krebs und anderen chronischen Erkrankungen, um den globalen Markt für Peptidtherapeutika voranzutreiben

• Krebs ist weltweit die häufigste Todesursache. Laut GLOBOCAN 2018 zum Beispiel im Jahr 2018 3.792.000 Krebsfälle in Amerika, 4.230.000 Fälle in Europa und 8.751.000 Fälle in Asien

• Die Chemotherapie, die wichtigste Behandlungsmethode für Krebs, steht vor großen Herausforderungen, da sie nicht in der Lage ist, die richtige Medikamentenmenge direkt zu verabreichen. Darüber hinaus beeinflusst es die normalen Zellen im Körper. Die Anwendung von therapeutischen Peptiden in der Krebsbehandlung hat einen vielversprechenden Weg für das zukünftige Wachstum des Marktes für Peptidtherapeutika eröffnet

• Darüber hinaus wird ein Anstieg der Prävalenz und Inzidenzrate anderer chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Herzerkrankungen und Immunerkrankungen aufgrund der zunehmenden geriatrischen Bevölkerung voraussichtlich den globalen Markt für Peptidtherapeutika ankurbeln.

Krebssegment wird den Markt für Peptidtherapeutika dominieren

• In Bezug auf die Anwendung wurde der globale Markt für Peptidtherapeutika in Krebs, Stoffwechsel, CVD, Atemwege, GIT, Antiinfektiva, Dermatologie, ZNS und Nieren unterteilt. Das Krebssegment dominierte 2018 den globalen Markt für Peptidtherapeutika, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Die steigende Sterblichkeit durch Krebs hat dazu geführt, dass die Entwicklung neuer Medikamente und Produkte zur Bekämpfung der Situation stärker in den Fokus gerückt ist

Das Segment Parenteral hält einen großen Anteil am globalen Markt für Peptidtherapeutika

• In Bezug auf den Verabreichungsweg wurde der globale Markt für Peptidtherapeutika in parenterale, orale und andere unterteilt.

• Das parenterale Segment dominierte den Markt für Peptidtherapeutika. Der parenterale Verabreichungsweg ist der gebräuchlichste, da er eine schnellere und bessere Bioverfügbarkeit, einen schnelleren Beginn und bessere Behandlungsergebnisse gewährleistet. Mit den Fortschritten bei den Arzneimittelabgabetechnologien hat sich jedoch der Trend des Verabreichungsweges von therapeutischen Peptiden geändert.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Markt für Peptidtherapeutika – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=418

Innovative therapeutische Peptide werden den globalen Markt für Peptidtherapeutika dominieren

• Basierend auf dem Typ wurde der globale Markt für Peptidtherapeutika in innovative und generische Segmente unterteilt. Das innovative Segment dominierte 2018 den globalen Markt für Peptidtherapeutika, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Umfangreiche F&E-Aktivitäten der Marktteilnehmer sollen das Marktwachstum in herausragender Weise vorantreiben.

• Das Auslaufen der Marktexklusivität von Blockbuster-Peptidtherapeutika im Prognosezeitraum wird sich jedoch wahrscheinlich auf den globalen Markt für Peptidtherapeutika auswirken.

Segment Immunopeptides weist schnelles Wachstum auf dem globalen Markt für Peptidtherapeutika auf

• Im Hinblick auf die Moleküle dürfte das Segment Immunopeptide im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Immunpeptiden in Arzneimitteln zur Behandlung von Krebs und Tumoren schnell wachsen. Die hohe Prävalenz von Krebs und ein Anstieg der Inzidenzrate neuer Krebsfälle werden den Markt für Immunpeptide im Prognosezeitraum wahrscheinlich antreiben.

• Andere Peptidtherapeutika, die kürzlich eingeführt wurden oder sich in der späten Phase klinischer Studien befinden, werden voraussichtlich bis zum Ende des Prognosezeitraums einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Peptidtherapeutika halten.

Jetzt kaufen Marktbericht für Peptidtherapeutika – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=418<ype=S

Nordamerika wird den globalen Markt für Peptidtherapeutika dominieren

• In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Peptidtherapeutika in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Peptidtherapeutika, gefolgt von Europa.

• Nordamerika hatte 2018 einen großen Anteil am globalen Markt für Peptidtherapeutika. Eine hohe Krankheitsprävalenz, eine unterstützende Infrastruktur für das Gesundheitswesen und die Zahler sowie die Drehscheibe für wichtige Branchenakteure sind die Hauptantriebskräfte des Marktes für Peptidtherapeutika in der Region.

• Der Markt für Peptidtherapeutika im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer hohen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Ungedeckter medizinischer Bedarf, unerschlossener Markt, enorme Investitionen der Akteure und der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur sind die Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum in die Region

Wettbewerbslandschaft

• Der globale Markt für Peptidtherapeutika ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Peptidtherapeutika gehören Amgen, Inc., Bachem Holding AG, Eli Lilly and Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd., GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Pfizer, Inc., Sanofi, Takeda Pharmaceutical Company Limited und Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research:

https://www.prnewswire.com/news-releases/topical-oral-medications-core-of-acne-scar-treatment-market-growth-trajectory–tmrs-study-301341979.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/increase-in-focus-on-use-of-advanced-technology-for-drug-development-research-activities-to-drive-global-biosimulation-market- findet-tmr-301348168.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/rise-in-use-of-technologically-advanced-products-in-orthopedic-disease-treatment-creates-lucrative-avenues-for-orthopedic-devices-market- opines-tmr-301355874.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/