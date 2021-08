Marktwachstum für Outdoorbekleidung, Trends, COVID-19-Analyse und Prognose 2018-2026

Laut einem neuen Marktbericht von Transparency Market Research mit dem Titel „Markt für Outdoor-Bekleidung – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2018 – 2026 wird der globale Markt für Outdoor-Bekleidung voraussichtlich 19.639,0 Mio 2026, Wachstum mit einer CAGR von 5,6% von 2018 bis 2026. In Bezug auf das Volumen wird erwartet, dass der Markt bis 2026 325.873’000 Einheiten erreicht und mit einer CAGR von 5,4% von 2018 bis 2026 wächst. In Bezug auf die Region Nord Amerika hielt im Jahr 2017 den höchsten Marktanteil auf dem globalen Outdoor-Bekleidungsmarkt. Der Markt ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika unterteilt.

In Nordamerika kaufen mehr Frauen Outdoor-Bekleidung als Männer. Nordamerika hat eine positive Kultur für Outdoor-Aktivitäten, die die Beteiligung von Frauen an Outdoor-Aktivitäten zusammen mit Männern erhöht. Das Marktsegment der Outdoor-Bekleidung für Männer wächst schneller als das Segment der Frauen. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen.

Ähnlich wie in Nordamerika ist auch in Europa der Anteil der Frauen, die Outdoor-Bekleidung kaufen, höher als der der Männer. Die Beteiligung von Frauen an Outdoor-Aktivitäten nimmt in Europa aufgrund kultureller Faktoren und Tradition zu. In Europa wächst der Markt für Herren-Outdoor-Bekleidung aufgrund der zunehmenden Beteiligung von Männern an Outdoor-Aktivitäten schneller. Ausgehen für Outdoor-Aktivitäten ist Teil der europäischen Kultur und dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Im Juli 2018 waren in Deutschland 34.194.533 bzw. 35.939.222 Männer (15-64+ Jahre) und Frauen (15-64+ Jahre) mit einem Bevölkerungsanteil von 42,5 % bzw. Im Jahr 2018 wird die Beteiligung an Outdoor-Aktivitäten in Deutschland auf 15,2 % geschätzt, die bis 2023 auf 17,9 % steigen soll.

Im Gegensatz zum Bevölkerungstrend in Nordamerika und Europa ist im asiatisch-pazifischen Raum der Anteil der Männer an den Verbrauchern von Outdoor-Bekleidung höher als der der Frauen. Die Verbreitung von Outdoor-Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum ist im Vergleich zu entwickelten Ländern aufgrund von Kultur und Tradition gering. In dieser Region bedeutet die Teilnahme an Outdoor-Aktivitäten eine Flucht in die Natur. Die zunehmende Übernahme des westlichen Lebensstils, die steigende Bevölkerungszahl der Millennials und das steigende verfügbare Einkommen erhöhen die Beteiligung an Outdoor-Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum. Die große Jugendbevölkerung und die wachsende Beteiligung an Outdoor-Aktivitäten erhöhen die Nachfrage nach Outdoor-Bekleidung in der Region. Auf dem chinesischen Markt für Outdoor-Bekleidung hat der Online-Verkauf den stationären Verkauf beeinflusst. Entgegen dem Schicksal der Outdoor-Bekleidungskaufhäuser in den entwickelten Regionen Die Umsätze der chinesischen Kaufhäuser wachsen moderat. Nach den Olympischen Spielen 2008 in Peking nimmt die Akzeptanz von Outdoor-Aktivitäten in China zu. Spezialisierte Outdoor-Bekleidungshändler wie Mountain Hardware und Lafuma verzeichneten Umsatzsteigerungen. All diese Faktoren erhöhen die Nachfrage nach Outdoor-Bekleidungsprodukten in China.

In MEA ist das Herren-Outdoor-Bekleidungssegment größer als das Damen-Outdoor-Bekleidungssegment und wächst aufgrund der steigenden Beteiligung von Männern an Outdoor-Aktivitäten schneller als das Damensegment. In MEA wird die Teilnahme an Outdoor-Aktivitäten voraussichtlich von 8,4 % im Jahr 2018 auf 10,8 % im Jahr 2023 steigen.

In Südamerika nimmt die Teilnahme an Outdoor-Aktivitäten sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu. Die zunehmende Übernahme des westlichen Lebensstils, die Zunahme der Zahl der Millennials und das steigende verfügbare Einkommen erhöhen die Nachfrage nach Outdoor-Bekleidungsprodukten in der Region. In Brasilien wird die Beteiligung an Outdoor-Aktivitäten voraussichtlich von 7,7 % im Jahr 2018 auf 9,4 % im Jahr 2023 steigen. Somit erhöht die steigende Popularität von Outdoor-Aktivitäten die Nachfrage nach Outdoor-Bekleidung in Südamerika.

Die Studie bietet einen schlüssigen Überblick über den globalen Markt für Outdoorbekleidung, indem sie nach Produkttyp, Verbrauchergruppe und Vertriebskanal segmentiert wird. In Bezug auf den Produkttyp wurde der Outdoor-Bekleidungsmarkt in Oberbekleidung, Unterbekleidung und andere unterteilt. Top Wear Outdoor-Bekleidungsprodukte werden weiter in Hemden und T-Shirts sowie Jacken und Hoodies unterteilt. Bottom Wear Outdoor-Bekleidungsprodukte werden in Hosen, Shorts und Leggings & Strumpfhosen unterteilt. Die andere Kategorie umfasst Handbekleidung, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Wärmer usw. Basierend auf der Verbrauchergruppe wird der Markt in Männer, Frauen und Kinder unterteilt. Basierend auf dem Vertriebskanal wird der Markt in Online und Offline unterteilt. Der Vertriebskanal für Offline-Outdoor-Bekleidungsprodukte wird weiter unterteilt in großformatige Geschäfte, Fachgeschäfte,

Der Bericht hebt wichtige Unternehmen hervor, die auf dem globalen Outdoor-Bekleidungsmarkt tätig sind, darunter Adidas AG, Columbia Sportswear Company, Hanesbrands Inc., VF Corporation, Hugo Boss AG, Mizuno Corporation, Nike Inc., Puma SE, Under Armour Inc. und Patagonia, Inc.

