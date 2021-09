Marktwachstum für nekrotisierende Fasziitis-Behandlung wird 2019 – 2027 deutlich ansteigen

Globale nekrotisierende Fasziitis Behandlung Markteinführung

Nekrotisierende Fasziitis (NF) ist eine seltene bakterielle Infektion von Weichteilen, die auch als Fleischesskrankheit bekannt ist. Erreger der nekrotisierenden Fasziitis ist Bakterium (monomikrobielle NF) oder mehrere Bakterien (polymikrobielle NF). Die Bakterien infizieren das Unterhautgewebe und das Gewebe, das die inneren Organe bedeckt. Nekrotisierende Fasziitis ist eine schnell fortschreitende entzündliche Infektion der Faszie mit sekundärer Nekrose des Unterhautgewebes. Polymikrobielle NF tritt hauptsächlich bei Personen auf, die immungeschwächt sind, während monomikrobielle NF weniger häufig ist und gesunde Personen betrifft, die häufig ein Trauma in der Vorgeschichte haben.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 500 bis 1.000 Fälle von nekrotisierender Fasziitis diagnostiziert wird, sind in den USA jedes Jahr. Die Behandlung der nekrotisierenden Fasziitis umfasst eine Operation zur Entfernung infizierter Gewebe sowie eine antibiotika-und unterstützende Behandlung zur Kontrolle des Blutdrucks, der Organfunktion und des Flüssigkeitsspiegels.

Broschüre Anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=70173

Globaler Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlung-Wettbewerbslandschaft

Die Der globale Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlungen ist konsolidiert, wobei mehrere inländische Akteure in den jeweiligen Regionen wichtige Marktanteile halten. Hohe Kosten für Forschung und Entwicklung und Zeitaufwand für klinische Studien sind ebenfalls auf die Marktkonsolidierung zurückzuführen. Der globale Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlung zieht eine große Anzahl inländischer Hersteller an. Wichtige Akteure, die auf dem globalen Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlungen tätig sind, konzentrieren sich auf die Geschäftserweiterung und schließen Fusionen und Kooperationen ab.

Merck & Co., Inc.

Merck & Co., Inc. ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das Impfstoffe und Pharmazeutika entwickelt, herstellt, vermarktet und vertreibt. Seine Produkte werden von Angehörigen der Gesundheitsberufe in mehr als 100 Ländern eingesetzt. Es investiert regelmäßig in Akquisitionen, die Möglichkeiten bieten, das organische Wachstum zu ergänzen, sein Produktportfolio zu stärken und das Geschäft in Schwellenländern auszubauen.

Merck & Co., Inc. hat breite Präsenz in verschiedenen Regionen einschließlich Asien-Pazifik, Europa, Mittlerer Osten &Ampere; Afrika, und Lateinamerika. Es bietet innovative Gesundheitslösungen in mehr als 140 Ländern.

Anfrage COVID-Analyse auf Nekrotisierende Fasziitis Behandlung Markt –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=70173

Pfizer, Inc.

Pfizer, Inc. ist ein multinationales Unternehmen mit starker Präsenz auf dem Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlungen in Nordamerika. Pfizer, Inc. ist ein globales Pharmaunternehmen, das verschreibungspflichtige Arzneimittel in 11 therapeutischen Segmenten entwickelt, herstellt und vermarktet, darunter Herz-Kreislauf -, Onkologie -, Neurowissenschafts -, Schmerz-und Infektionskrankheiten. Es ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Pfizer Innovative Health (IH) und Pfizer Essential Health (EH).

GlaxoSmithKline plc

GlaxoSmithKline plc ist ein globales Pharmaunternehmen, das sich mit Forschung, Entwicklung und Herstellung innovativer pharmazeutischer Arzneimittel, Impfstoffe und Verbrauchergesundheitsprodukte befasst. Im Jahr 2018 investierte GlaxoSmithKline rund 4,60 Mio.

Anfrage Anpassung auf Nekrotisierende Fasziitis Behandlung Marktbericht–

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=70173

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ist ein wichtiger Hersteller von Generika und ein anerkannter Marktführer für innovative und Spezialpharmazeutika auf der ganzen Welt. Das Unternehmen liefert weltweit hochwertige und patientenorientierte Gesundheitslösungen. Es verfügt über ein breites generisches Produktportfolio mit mehr als 35.000 Produkten in fast allen therapeutischen Bereichen. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsfeldern tätig: Generika und Spezialarzneimittel. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. markets its gout therapeutic & nbsp;Medikament unter seinem Geschäftsfeld Generika.

Weitere Akteure auf dem globalen Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlungen sind Bristol-Myers Squibb Company und Abbott.

Nekrotisierende Fasziitis Behandlung Marktdynamik

Erwartete Einführung und Vermarktung von Medikamenten zur Markteinführung

Eine große Anzahl von Wirkstoffkandidaten befinden sich in verschiedenen Stadien klinischer Studien in den USA und Europa. Die erwartete Einführung und Vermarktung dieser Produkte wird voraussichtlich den globalen Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlungen im Prognosezeitraum vorantreiben. Der Anstieg der Gesundheitsausgaben treibt die Nachfrage nach Forschung und Entwicklung von Biologika und Biosimilars zur Behandlung von nekrotisierender Fasziitis an.

Pre Buch Nekrotisierende Fasziitis Behandlung Marktbericht– & nbsp;

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=70173<ype=S

Zunahme der Inzidenz nekrotisierender Fasziitis, um den Markt zu treiben

In einem vom NCBI veröffentlichten Artikel heißt es, dass die Inzidenz von NF zwischen 500 und 1000 pro Jahr liegt, während die globale Prävalenz 0,40 Fälle pro 100.000 Einwohner beträgt. Der globale Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich rasant wachsen.

Günstige Gesundheitspolitik führt zu einer Erhöhung der Erschwinglichkeit verschiedener Gesundheitsbehandlungen. Dies wiederum erhöht die Lebenserwartung der Bevölkerung. Strenge staatliche Vorschriften für den Verkauf von rezeptfreien nekrotisierenden Fasziitis-Medikamenten, mangelndes Bewusstsein für die Krankheit in Entwicklungsländern und schlechte Erstattungspolitik in Industrieländern dürften jedoch den globalen Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlungen einschränken.

Nekrotisierende Fasziitis Behandlung Marktsegmentierung

In Bezug auf den Arzneimitteltyp kann der globale Markt für nekrotisierende Fasziitis-Behandlungen unterteilt werden in:

Penicillin G

Clindamycin

Aminoglykosid

Carbapenem

Metronidazol

Fluoroconazole



Über Uns

Transparency Market Research is a global market intelligence company, providing global business information reports and services. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team von Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenarchiv wird von einem Team von Forschungsexperten kontinuierlich aktualisiert und überarbeitet, so dass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs-und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparency Market Research,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

– USA – Canada Toll Free: 866-552-3453

Email: sales@transparencymarketresearch.com

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/