Marktwachstum für Impfstoffe gegen Japanische Enzephalitis mit weltweiter Branchenanalyse bis 2017 – 2025

Markt für Impfstoffe gegen Japanische Enzephalitis

Japanische Enzephalitis (JE) ist eine Kontamination des Geistes, die durch die Japanische Enzephalitis-Infektion (JEV) verursacht wird. Während die meisten Kontaminationen fast keine Manifestationen verursachen, kommt es zu einer zufälligen Verschlimmerung des Großhirns. In diesen Fällen können die Indikationen Migräne, Würgen, Fieber, Unordnung und Krampfanfälle umfassen. Dies geschieht etwa 5 bis 15 Tage nach der Kontamination.

Abrufen von Berichtsdetails @ https://www.transparencymarketresearch.com/japanese-encephalitis-vaccine-market.html

Der JE-Impfstoff wird Menschen verschrieben, die zum Leben in ein JE-endemisches Land ziehen, längerfristige (z. B. mehrere Monate oder mehr) Reisende und aufeinanderfolgende Entdecker in JE-endemischen Regionen. Die JE-Impfung sollte auch für zeitlich begrenzte (z. Eine Impfung sollte auch für Entdecker in Endemiegebieten in Betracht gezogen werden, die sich nicht sicher sind, ob es sich um einen expliziten Bewegungstermin, Einwände oder Übungen handelt.

Der JE-Impfstoff wird Forschern mit im Allgemeinen sicheren Plänen nicht empfohlen, z. Das wachsende Bewusstsein für die Infektion, die Ausweitung der Bewegung und die Reisebranche, die Bemühungen der Regierung zur Vernichtung der Krankheit, die Schweinezucht, die Abteilung neuer Impfstoffhersteller, die Schaffung von Forschung und Entwicklung usw den weltweiten Markt für japanische Enzephalitis in den kommenden Jahren.

Broschüre anfordern @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=37613

Japanische Enzephalitis (JE) ist eine Entzündung des Gehirns, die durch das Japanische Enzephalitis-Virus (JEV) verursacht wird. Dieses Virus gehört zur Familie Flaviviradae. JEV gilt als die wichtigste Ursache von Enzephalitis in Asien. JEV ist ein von Moskitos übertragenes Flavivirus, das zur gleichen Gattung wie Dengue gehört. Es wird durch Mücken von Culex sp. Schweine und Vögel sind Virusreservoire und tragen zur Verbreitung und Aufrechterhaltung des JEV-Zyklus bei. Die durch das Virus verursachte Krankheit ist nicht heilbar. Es stehen wirksame Impfstoffe zur Verfügung, die JE verhindern können. Es wird empfohlen, den JE-Impfstoff in den nationalen Impfplan aufzunehmen, wenn die JE-Krankheit ein öffentliches Anliegen ist.

Der globale Markt für Impfstoffe gegen Japanische Enzephalitis wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. Laut WHO beträgt die geschätzte jährliche Zahl der klinischen Fälle von JE weltweit etwa 68000. Daher ist der Anstieg der Prävalenz und Inzidenz der Krankheit einer der wichtigsten Faktoren, die voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für Impfstoffe gegen Japanische Enzephalitis im Prognosezeitraum antreiben werden. Darüber hinaus sind das steigende Bewusstsein für die Krankheit, die Zunahme von Reisen und Tourismus, Regierungsinitiativen zur Ausrottung der Krankheit, Schweinezucht, der Eintritt neuer Impfstoffhersteller, entwickelte Forschung und Entwicklung usw Japanischer Enzephalitis-Markt bis 2025. Faktoren wie strenge staatliche Regulierungen in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit, mangelndes Bewusstsein, mangelnde Versorgung mit dem Impfstoff in abgelegenen Gebieten, können im Prognosezeitraum die wichtigsten einschränkenden Faktoren für den globalen Markt für japanische Enzephalitis-Impfstoffe sein.

Anfrage für Rabatt @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=D&rep_id=37613

Der globale Markt für Impfstoffe gegen japanische Enzephalitis kann in Produkttyp, Vertriebskanal und Regionen unterteilt werden. Auf der Grundlage des Produkttyps kann der globale Markt für Impfstoffe gegen Japanische Enzephalitis in Impfstoffe aus Mausgehirn, attenuierte Lebendimpfstoffe, rekombinante Lebendimpfstoffe und inaktivierte Verozellen-Impfstoffe unterteilt werden. Es wird erwartet, dass das Segment der aus Vero-Zellen gewonnenen Impfstoffe im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil ausmachen wird, da Impfstoffe aus Maus-Gehirnen aufgrund höherer Wirksamkeit und Sicherheit sowie tierethischer Vorschriften durch zellbasierte Impfstoffe ersetzt werden. Basierend auf dem Vertriebskanal lässt sich der globale JE-Impfstoffmarkt in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und E-Commerce unterteilen.

Buchen Sie einen Bericht vor @ https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=37613<ype=S

Geografisch ist der globale Markt für Impfstoffe gegen Japanische Enzephalitis in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika wird voraussichtlich den Markt für Tollwut-Impfstoffe gegen Menschen mit dem größten Anteil im Prognosezeitraum dominieren. Der Anstieg der Investitionen der Regierung und des öffentlichen Sektors, Programme zur Ausrottung von JE und Gelbfieber aus der Region usw. sind nur wenige Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes in Nordamerika vorantreiben. Darüber hinaus sind ein steigender Bekanntheitsgrad, robuste Forschungsaktivitäten zu Gelbfieber und JEV, hohe Gesundheitsausgaben usw. einige weitere Faktoren, die zum Marktwachstum in der Region führen.

Der asiatisch-pazifische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine schnellere Wachstumsrate verzeichnen. Der asiatisch-pazifische Raum ist der lukrativste Markt aufgrund der hohen Prävalenz des JE, von der Regierung veranlassten Impfprogrammen, wachsenden Investitionen in den F&E-Sektor, dem Eintritt neuer Impfstoffhersteller in Ländern wie Indien und China, der Zunahme der Zahl der Reisenden in der Region, Medizintourismus usw. Darüber hinaus sind die Zunahme von Schweinefarmen, Geflügel- und Mückenbelästigungen in der Region einige der Faktoren, die das Marktwachstum in der Region voraussichtlich vorantreiben werden.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Impfstoffe gegen japanische Enzephalitis sind Valneva SE, Bharat Biotech, Sanofi Pasteur SA, Biological E Chengdu Institute of Biological Products Co, Ltd und andere.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research –

Markt für medizinische Sensoren: https://www.biospace.com/article/medical-sensors-market-to-expand-at-a-cagr-of-9-9-percent-from-2018-to-2026-rising- Anwendung-in-verschiedenen-medizinischen-Bereichen-förderlich-industrielles-Wachstum/

3D-Biodruckmarkt: https://www.biospace.com/article/3d-bioprinting-market-a-new-dawn-of-technology-promises-robust-growth/

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet zukunftsweisende Einblicke für mehrere Entscheidungsträger. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, damit es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/