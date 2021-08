Marktwachstum für Engineering-Informationsmanagement-Lösungen wird von 2020 bis 2030 deutlich ansteigen

Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse über den globalen Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen im Prognosezeitraum 2020 – 2030 aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht gründliche Einblicke und Prognosen bietet , mit einer CAGR von ~ 10 % wachsen auf dem globalen Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen.

Der zunehmende Bedarf an Produktentwicklung aufgrund von Produktkomplexität, Systementwicklung und Wachstum der Fertigungsaktivitäten in Schwellenländern ist ein wichtiger Faktor für den Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen. Darüber hinaus fördern die steigende Nachfrage nach industrieller Automatisierung und fortschrittlichem Design mit minimaler Produktentwicklungslebenszykluszeit eine stärkere Akzeptanz von Engineering Information Management (EIM)-Lösungen, was wiederum das Marktwachstum ankurbelt. Der Bericht analysiert den globalen Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen und enthält Schätzungen zum Umsatz (Mio. USD) von 2018 bis 2030 .

Wichtige Wachstumstreiber des Engineering Information Management (EIM)-Lösungen-Marktes

Zunehmender Bedarf an Produktentwicklung: Der zunehmende Bedarf an Produktentwicklung aufgrund von Produktkomplexität, Systementwicklung und Wachstum der Fertigungsaktivitäten in Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien und Südafrika wird voraussichtlich die Lösungen für das Engineering-Informationsmanagement ankurbeln Markt. Darüber hinaus trägt die zunehmende Einführung des End-to-End-Produktlebenszyklusmanagements zum weltweiten Wachstum des Marktes für Engineering-Informationsmanagementlösungen bei. Der steigende Bedarf an vernetzten und intelligenten Produkten treibt den Markt weiter an.

In den kommenden Jahren wird erwartet, dass das Produktlebenszyklusmanagement wichtige Entwicklungen mit sich bringt, wie zum Beispiel integrierte Fähigkeiten, weitere Schritte innerhalb des Produktlebenszyklus, Basistechnologien und die Integration von Liefernetzwerken. Das Product Lifecycle Management kann die Produktivität eines Systems erheblich steigern, indem verschiedene Tools und Methoden bereitgestellt werden, um die Redundanzen eines Systems zu reduzieren. Es bietet Unterstützung und Wissen für die gemeinsame Nutzung von Daten innerhalb einer Organisation, indem sowohl Risiken als auch die Produktentwicklungszeit reduziert werden. Es kann auch den Konstruktionszyklus und die Werkzeugvorbereitungszeit erheblich verkürzen. Dies hilft bei der Markteinführung neuer Produkte und ebnet den Weg für eine schnellere Durchdringung. Das Product Lifecycle Management passt jedes Designmerkmal bei jeder Änderung automatisch an. Es hilft Einzelhändlern, auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse und Marktnachfrage Compliance-konform und umweltschonend zu reagieren. All diese Faktoren werden voraussichtlich den Markt für technische Informationsmanagementlösungen vorantreiben.

Eine zentralisierte Anwendung für das Produktlebenszyklus-Management kann verschwenderische Aktivitäten wie die Duplizierung von Daten zwischen Systemen, die Überprüfung auf Inkonsistenzen der Daten und die Suche nach fehlenden Informationen für Unternehmen mit deutlich weniger Kontrolle über ihre Produktdaten eliminieren. Abhängig von der Art der Produktarchitektur bieten einige Hersteller bessere Anwendungen für eine schnellere Designzeit und niedrigere Designkosten durch mehr Design-Wiederverwendung. Dies treibt den Markt für Engineering-Informationsmanagementlösungen an.

Zunehmende Cloud-Virtualisierung: Die Technologie des Cloud Computing bietet in Kombination mit verbesserter Konfigurierbarkeit und Computermobilität von Diensten und Software vielfältige Perspektiven für Endbenutzer. Dies hat zu einem Anstieg der Effektivität des Datenaustauschs innerhalb eines Unternehmens geführt, da er die gemeinsame Nutzung von Diensten und Anwendungen innerhalb des Unternehmens gewährleistet. Es hat auch dazu geführt, dass über verschiedene Endverbrauchersektoren hinweg eine tiefere Ebene von Informationen ausgetauscht und darauf zugegriffen wird. Zu den Hauptvorteilen Cloud-basierter Lösungen und Dienste, die den globalen Markt für Engineering-Informationsmanagementlösungen erweitern, gehören Asset Management, Engineering Document Management, Engineering Document Control, Enterprise Content Management und Datenvorteile.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Akzeptanz von Cloud-basierten Diensten und Lösungen für die Integration von Engineering-Änderungsmanagement, Release-Management und Übergabemanagement erhebliche Chancen für das Wachstum des Marktes für Engineering-Informationsmanagementlösungen schaffen wird. Der wachsende Bedarf an kürzeren Time-to-Market, Verkürzung der Produktlebenszyklen sowie Innovation und Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen setzt Lieferketten weltweit weiter unter Druck, Cloud-basierte Dienstleistungen zu implementieren. Es wird erwartet, dass die Implementierung von Cloud-basierten Diensten und Lösungen den Benutzern einfacher und zugänglicher wird, was wiederum das Wachstum des globalen Marktes für Engineering-Informationsmanagementlösungen fördern würde. Durch Cloud-Lösungen können Branchen drei wichtige Geschäftsdokumente verwalten – Projektdokumente, Anlagendokumente, und generische Dokumente, um ihre Wartungsaufgaben und Dokumentationsaktualisierungen durchzuführen. Dies fördert das Wachstum des globalen Marktes für Engineering-Informationsmanagementlösungen.

Somit schafft die zunehmende Durchdringung von Cloud-basierten Diensten und Lösungen, die in den riesigen Märkten der Schwellenländer zu beobachten ist, erhebliche Chancen für den globalen Markt für technische Informationsmanagementlösungen.

Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen: Prominente Regionen

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Nordamerika hielt im Jahr 2020 einen erheblichen Anteil am Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen, und dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Die Region Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt für Engineering-Informationsmanagementlösungen dominieren, da Cloud-basierte Lösungen für das Engineering-Informationsmanagement eingeführt werden, die eine Reihe von Vorteilen bieten, wie z Sicherheit. Cloud-basierte Lösungen für das Engineering-Informationsmanagement werden aufgrund ihrer geringen Betriebs- und Wartungskosten hauptsächlich von kleinen, mittleren und großen Unternehmen eingesetzt.

Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2020 einen bedeutenden Anteil am Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen, wobei China einen Mehrheitsanteil von 32,6% beisteuerte. . Die Dominanz der Region auf dem Markt ist auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen, den Ausbau des Bausektors, des Energie- und Versorgungssektors sowie des Wachstums der industriellen Fertigung sowie der Öl- und Gasindustrie zurückzuführen. Bei der Analyse des Marktes für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum auf Länderebene wird erwartet, dass Indien und China im Prognosezeitraum den Markt durchweg anführen werden. Dies ist hauptsächlich auf die Zunahme der Internet- und mobilen Internet-Penetrationsrate sowie auf die verbesserte Konnektivität und Geschwindigkeit des Internets zurückzuführen. Neben Indien und China sollen auch Länder wie Japan, Singapur, Malaysia und Australien einen wesentlichen Beitrag zum Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum leisten. 10,2 % . Der Markt in Südamerika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Engineering-Informationsmanagementlösungen zur Visualisierung und Verwaltung von Dokumenten, Assets, Daten und Informationen in großen und kleinen und mittleren Unternehmen erheblich wachsen.

Der Bericht bietet eine eingehende Segmentanalyse des globalen Marktes für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen und liefert so wertvolle Erkenntnisse auf Makro- und Mikroebene. Die Analyse der wichtigsten Länder, die Wachstumschancen bieten oder einen erheblichen Anteil ausmachen, wurde auch in die geografische Analyse des Marktes für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen aufgenommen.

Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Engineering Information Management (EIM)-Lösungen gehören Accruent LLC (BlueCielo), Aconex (Oracle Corporation), Assai Software Services BV, Autodesk, Inc., Aveva Group plc, Bentley Systems Incorporated, Cadac Group, Coreworx Inc ., Doculynx Operations, eQuorum Corporation, Ever Team Software, Hexagon AB, InEight, Inc., Lascom SA, M-Files, OpenText Corp., Opidis Idox plc., Pentagon Solutions Ltd., Procore Technologies, Inc., Prosys, SAP SE, Synergis Technologies LLC, Tech Mahindra, Thinkproject, Viewpoint, Inc., Wipro Ltd. und Xenit Solutions NV.

