Marktwachstum für Babywindeln, COVID-Auswirkungen, Trendanalysebericht 2027

Laut einem neuen Marktforschungsbericht von Transparency Market Research mit dem Titel „ Babywindelmarkt (Produkt: Stoffwindeln [flache Stoffwindeln, angepasste Stoffwindeln, vorgefaltete Stoffwindeln und andere]); Einwegwindeln [Reguläre Einwegwindeln, Ultra- absorbierende Einwegwindeln und biologisch abbaubare Einwegwindeln]; Trainingswindeln und Badehosen; Absorptionsgrad: niedrig und hoch; Stil: Bandstil und Hosenstil; und Kanal: Online, Offline [Supermärkte und Verbrauchermärkte, Lebensmittelgeschäfte, medizinische Geschäfte], und andere) – global Industry Analysis, Größe, Share, Wachstum, Trends und Forecast, 2019-2027 ,‘der globale Babywindelmarkt wird erwartet , Wert zu erreichen US $ 84,1 Mrd. von 2027 , die Erweiterung bei einer CAGR von 6,4 % von 2019 bis 2027 . Nordamerika hatte 2018 den höchsten Anteil am Weltmarkt .

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Babywindeln in naher Zukunft mit dem steigenden verfügbaren Einkommen steigen wird. Es wird erwartet, dass das steigende Bewusstsein für die Verwendung von Babywindeln, die Zunahme der Zahl der berufstätigen Frauen und die wachsende Besorgnis über die Gesundheit von Babys die Nachfrage nach Babywindeln im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anstieg des Lebensstandards und die Erhöhung der Kaufkraft der Verbraucher dem Weltmarkt für Babywindeln im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten bieten.

Nordamerika hatte 2018 einen großen Anteil am weltweiten Babywindelmarkt . Dies war auf das zunehmende Bewusstsein der Eltern für die Babyhygiene und die Erhöhung des Einkommens der Verbraucher zurückzuführen. Der Babywindelmarkt wird in erster Linie durch die steigende Geburtenrate und das wachsende Bewusstsein für Babyhygiene angetrieben. Auch gestiegene Ausgaben für das Gesundheitswesen beflügeln den Markt. Der Eintritt neuer Player in lokale sowie regionale Märkte mit einer Reihe innovativer Produkte dürfte den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln. Darüber hinaus dürften die rasche Urbanisierung und verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen den Markt in den nächsten Jahren beleben.

Ein wichtiger Trend auf dem globalen Babywindelmarkt sind die erhöhten Investitionen in Forschung und Entwicklung durch die auf dem Markt tätigen Akteure. Bequemlichkeit, steigendes verfügbares Einkommen und schnelle Urbanisierung werden wahrscheinlich den Babywindelmarkt antreiben.

Bei den Produkten hielt das Segment Wegwerfwindeln 2018 den führenden Anteil am globalen Babywindelmarkt. Wegwerfwindeln erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit. Die Nachfrage nach Einwegwindeln steigt aufgrund des höheren Komforts, den sie im Vergleich zu Stoffwindeln bieten. Die Verfügbarkeit von organischen und umweltfreundlichen Produkten hat die Einführung biologisch abbaubarer Windeln in den Industrieländern vorangetrieben. Biologisch abbaubare Windeln werden aus organischen, pflanzlichen Materialien hergestellt und sind frei von Plastik und schädlichen Chemikalien. Da diese Windeln nicht unter Verwendung von Petrochemikalien oder Hautreizstoffen hergestellt werden und für die Babyhaut sicher sind, steigt die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Windeln. Dies treibt den globalen Babywindelmarkt an.

Unter den Absorptionsgraden wird erwartet, dass das Segment mit hoher Absorption von 2019 bis 2027 die maximale CAGR von 6,5 % verzeichnen wird . Unter den Styles hatte das Tape-Style-Segment im Jahr 2018 einen großen Marktanteil und es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 6,3% wachsen wird.

Nordamerika machte im Jahr 2018 einen Anteil von 30,1% am weltweiten Babywindelmarkt aus und wird voraussichtlich seine Dominanz im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Alphabetisierungsrate, der großen Erwerbsbevölkerung und der Entwicklung neuer Produkte in der Region fortsetzen. Der Markt in Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 6,6% wachsen.

Der Babywindelmarkt ist geprägt von einer Vielzahl lokaler und regionaler Player und einem intensiven Wettbewerb untereinander. Einige der Teilnehmer am globalen Babywindelmarkt sind Bumkins, Fujian Shuangheng Group Co., Ltd., Hengan International, Johnson & Johnson, Kao Corporation, Kimberly-Clark Corporation, Ontex International NV, Procter & Gamble Co., SCA Hygiene Products , und Unicharm Corporation.

