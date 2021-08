Marktübersicht, Umfang und Entwicklungsaussichten für Elastische Klebstoffe bis 2026

Globaler Markt für elastische Bonding-Dichtstoffe: Überblick

Um Flexibilität zu bieten, wenn zwei verschiedene Materialien verbunden werden sollen, kann eine Schicht oder ein dünnes Dauerelastisches verwendet werden. Diese Technik wird als „elastische Bindung“ bezeichnet. Zu diesem Zweck gewinnen elastische Klebdichtstoffe in industriellen Anwendungen an Bedeutung. Mehrere Endverbraucherbranchen wie die Automobil-, Bau- und Schiffsindustrie finden auf dem Markt für elastische Klebedichtungsmittel Verwendung. Die Nachfrage aus den unterschiedlichsten Anwendungen ist hoch, da elastische Klebedichtstoffe alle äußeren Belastungen oder Stöße absorbieren. Außerdem sind diese Stoffe während des Aushärtungsprozesses nicht anfällig für Verformungen.

Der Bericht bietet verschiedene Perspektiven auf die verschiedenen Faktoren, die Marktsegmente, Wettbewerbsanalysen, die marktführenden Trends und die Beschränkungen des globalen Marktes für elastische Klebstoffe ankurbeln. Die Studie analysiert die verschiedenen Fortschrittsschritte der Branche unter Berücksichtigung aktueller Modelle, die sich im Prognosezeitraum 2018 und 2026 auf den Markt auswirken würden.

Globaler Markt für elastische Bonding-Dichtstoffe: Trends und Chancen

Eine Reihe von Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Verbraucherverpackungen, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen und Automobilindustrie. Verbundfugen werden in großem Umfang unter anderem in Dach- und Fliesenanwendungen, Bodenbelägen, Schienenklebstoffen, Isolieranwendungen verwendet. Dies hat zu einer hohen Nachfrage nach dem Produkt geführt, was zu höheren Umsätzen auf dem globalen Markt für elastische Klebdichtstoffe geführt hat.

Ein Schlüsselfaktor, der den globalen Markt für elastische Klebdichtstoffe ankurbelt, ist die Fähigkeit des Materials, das Gewicht des Endprodukts zu reduzieren. Elastische Klebedichtstoffe, die im Vergleich zu herkömmlichen Kleb- und Dichtstoffen nicht dem Gewicht des Produkts entsprechen. Die wachsende Nachfrage nach Gewichtsreduzierung von Automobilteilen zur Verbesserung der Fahrzeugeffizienz wird voraussichtlich gute Vorzeichen für das Wachstum dieses Marktes sein. Von OEMs wird erwartet, dass sie in Schlüsselindustrien mehrere Möglichkeiten schaffen, die den globalen Markt für elastische Klebedichtstoffe ankurbeln.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Wiederbelebung des Bausektors weitere Umsätze auf dem globalen Markt für elastische Klebdichtstoffe erzielen wird. Eine Reihe von Produktherstellern konzentriert sich auf die Produktion von umweltfreundlichen Produkten auf regulierten Märkten, was sich positiv auf den Markt für elastische Klebdichtstoffe auswirken wird.

Globaler Markt für elastische Bonding-Dichtstoffe: Regionaler Ausblick

Geographisch wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum in den kommenden Jahren zur führenden Region auf dem globalen Markt für elastische Klebdichtstoffe wird. Die Region verfügt über einen großen Bevölkerungspool mit steigenden verfügbaren Einkommen. Die Bau- und Bauindustrie in der Region boomt und es wird erwartet, dass sie Investitionen von Regierungsorganisationen anzieht. Mit der wachsenden Beteiligung des asiatisch-pazifischen Raums am globalen Handels- und E-Commerce-Szenario wird erwartet, dass die Nachfrage nach elastischen Klebedichtstoffen steigen wird.

Globaler Markt für elastische Bonding-Dichtstoffe: Wettbewerbslandschaft

Prominente Akteure auf dem globalen Markt für elastische Klebstoffe sind H.B. Fuller, Weicon GmbH & Co. KG, Henkel Corporation, Cemedine und Dow Chemical Company.

