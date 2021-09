Marktüberblick für Stress-Blutdruckmessgeräte, globale Nachfrage und Branchenausblick 2018-2026

Die Diagnose und Überwachung von Herz-Lungen-Erkrankungen gewinnt in der Gesundheitsbranche an Bedeutung, um Todesfälle aufgrund verschiedener Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen zu reduzieren. Die Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks während des Trainings ist aufgrund von Patientenbewegungen und Umgebungsgeräuschen schwierig. Stress-Blutdruckmessgeräte wurden speziell entwickelt, um die hohe Lärm- und Bewegungsumgebung eines Stresslabors zu überwinden. Stress-Blutdruckmessgeräte werden von Kardiologen in einem Stresslabor verwendet, während sie einen kardialen Stresstest durchführen.

Die weltweite geriatrische Bevölkerung hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bilden Menschen über 65 Jahre die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe weltweit. Der Anteil der über 60-jährigen Weltbevölkerung wird sich voraussichtlich zwischen 2000 und 2050 von 11 % auf 22 % verdoppeln. Darüber hinaus wird die weltweite geriatrische Bevölkerung wahrscheinlich in entwickelten Ländern wie den USA, Großbritannien und am schnellsten zunehmen Japan. Es wird erwartet, dass Brasilien, China, Thailand und Südkorea in naher Zukunft in kurzer Zeit eine große geriatrische Bevölkerung haben werden. Diese demografische Verschiebung hin zur geriatrischen Bevölkerung wird zu einer höheren Belastung durch koronare Herzkrankheiten (CAD) führen, da ältere Menschen aufgrund des hohen Gesamtcholesterinspiegels anfälliger für Herzerkrankungen sind. CAD ist für 82 % der Todesfälle bei Menschen im Alter von 65 Jahren und darüber verantwortlich. Die Prävalenzrate der koronaren Herzkrankheit in den USA wird zwischen 2010 und 2040 voraussichtlich um 26 % steigen.

Der globale Markt für Blutdruckmessgeräte kann nach Endbenutzer und Region segmentiert werden. In Bezug auf den Endverbraucher kann der Markt in Krankenhäuser, ambulante chirurgische Zentren und Herzzentren unterteilt werden. Je nach Region kann der globale Markt für Blutdruckmessgeräte in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Umsatzanteil am globalen Markt für Stress-Blutdruckmessgeräte ausmachen, gefolgt von Europa. Es wird erwartet, dass diese beiden Regionen ihre Führungspositionen von 2018 bis 2026 beibehalten. Dies ist auf den großen Pool an Herz-Lungen-Patienten und die Präsenz einer großen Anzahl von Krankenhäusern zurückzuführen, die zunehmend innovative Produkte einsetzen. Darüber hinaus tragen die Präsenz führender Hersteller in der Region und das hohe Bewusstsein für Stresstests zur Führungsposition der beiden Regionen bei. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die schnelle Einführung innovativer Produkte und hohe Infrastrukturinvestitionen zur Unterstützung der medizinischen Behandlung den Markt in Nordamerika und Europa antreiben.

Der asiatisch-pazifische Raum wurde im Prognosezeitraum als der attraktivste Markt für Stress-

Blutdruckmessgeräte identifiziert. China und Indien sind die wichtigsten Länder der Region, die große Chancen auf dem Markt für Blutdruckmessgeräte bieten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den fünf häufigsten Todesursachen in Asien und zeichnen sich durch einen hohen ungedeckten Bedarf aus, der den Akteuren in der Region zahlreiche Möglichkeiten bietet. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zunahme der Inzidenzrate von koronaren Herzkrankheiten oder koronaren Herzkrankheiten wie akutem Myokardinfarkt und Angina pectoris im asiatisch-pazifischen Raum die Nachfrage nach Stresstestprodukten ankurbeln wird. Der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika werden voraussichtlich in naher Zukunft lukrative Märkte für Stress-Blutdruckmessgeräte sein, da fortschrittliche medizinische Geräte immer häufiger eingesetzt werden und sich die Gesundheitsbranche schnell entwickelt.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Blutdruckmessgeräte gehören die Schiller AG, SunTech Medical, Inc., Welch Allyn, Inc., GE Healthcare, Spacelabs Healthcare, Inc., Koninklijke Philips N.V. und Smiths Medical.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

