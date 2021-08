Marktüberblick für Labortests direkt an den Verbraucher und Studie zum regionalen Ausblick

Markt für Labortests direkt an den Verbraucher: Überblick

• Nach Angaben der Food and Drug Administration (FDA) sind Direkt-an-Verbraucher-Labortests diagnostische Tests, die ohne Beteiligung eines Gesundheitsdienstleisters direkt an Verbraucher vermarktet werden

• Bei Labortests direkt an den Verbraucher sammelt der Kunde die Probe wie Urin und Speichel und schickt sie dann zur Untersuchung und Analyse an das Unternehmen

• Einige Labortests direkt an den Verbraucher basieren auf klinischen Daten, die die bereitgestellten Informationen und Analysen unterstützen, während andere Tests unterschiedliche Evidenzgrade haben können, die ihre Behauptungen belegen

• Es wird erwartet, dass der globale Markt für Labortests direkt an den Verbraucher im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird, da das Bewusstsein und die Aufklärung der Verbraucher über diese Tests gestiegen sind, die Anzahl der Personen, die diese Tests proaktiv verwenden, und den wachsenden Trend für Verwendung von direkten Labortests für den Verbraucher auf die Abstammung

Treiber des globalen Direkt-zu-Verbraucher-Labortests-Marktes

• Es wird erwartet, dass die stärkere Betonung der patientenorientierten Gesundheitsversorgung und des einfachen Zugangs zu Patienten als Verbraucher über verschiedene Quellen wie Internet und Medien den globalen Markt für Labortests direkt an den Verbraucher ankurbeln werden

• Die zunehmende Akzeptanz von Labortests direkt beim Verbraucher zur Beurteilung von Ernährung und Ernährung, Kosteneffizienz und die steigende Nachfrage nach benutzerfreundlichen Testkits sind verschiedene Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie das Wachstum des Labors direkt beim Verbraucher unterstützen Testmarkt im Prognosezeitraum

• Im Dezember brachte Vitagene zwei Gesundheits- und Wellnessprodukte auf den Markt, die auf DNA-Testergebnissen basieren. Von diesen Produkten wird erwartet, dass sie die Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen des Unternehmens verbessern, indem sie maßgeschneiderte Ernährungspläne und maßgeschneiderte Trainingsprogramme einschließen

Segment Gentests, um Marktanteile zu gewinnen

• Basierend auf dem Testtyp kann der globale Markt für Labortests direkt an den Verbraucher in Blutzellzahl, Cholesterinspiegeltests, HIV-Tests, Schwangerschaftstests, Drogenmissbrauchstests, Urinanalysen und Gentests unterteilt werden

• Es wird erwartet, dass das Segment Gentests im Prognosezeitraum aufgrund der Einführung neuer Produkte, der zunehmenden Anzahl von Marktteilnehmern, die Gentest-Kits direkt für den Verbraucher anbieten, einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Labortests für den direkten Verbraucher gewinnen wird und enormes Wachstum bei Direkttests an Verbraucher, insbesondere in den Industrieländern auf der ganzen Welt

Segment zur Risikobewertung von Krankheiten wird signifikantes Wachstum aufweisen

• Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt für Labortests direkt an den Verbraucher in die Kategorien Krankheitsrisikobewertung, Diät und Ernährung, Gesundheit und Fitness, Abstammungstests und andere unterteilt werden

• Es wird erwartet, dass das Segment Krankheitsrisikobewertung im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Bedeutung für die Frühdiagnose der Krankheitsdiagnostik und der Zunahme der Prävalenz von Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

• Im Januar 2019 erhielt 23andMe die Zulassung der Food and Drug Administration (FDA) für einen Verbrauchertest auf das erbliche Darmkrebssyndrom

Nordamerika wird großen Anteil am globalen Markt für Direkt-zu-Verbraucher-Labortests halten

• Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen bedeutenden Anteil am globalen Markt für Labortests für den direkten Verbraucher haben. Das Wachstum des Marktes für Labortests direkt an den Verbraucher in der Region ist auf die enormen Rabatte von Unternehmen, die hohe Akzeptanz von Testkits für den Heimgebrauch bei Erwachsenen und die zunehmende Betonung von Fitness zurückzuführen

• In den USA war 23andme Test – Health + Ancestry Personal Genetic Service am Black Friday zu einem Sonderpreis von 99 US-Dollar erhältlich, der ursprünglich bei 199 US-Dollar lag

