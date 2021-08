Markttrends und Prognose für Speicher der nächsten Generation bis 2026

Speicher der nächsten Generation ist eine einzigartige Technologieklasse, die der steigenden Nachfrage nach verbesserter Datenspeicherung und -verwaltung in verschiedenen Branchen verschiedener Branchen gerecht wird. Es ist hilfreich in Unternehmen wie Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Fertigung sowie IT und Telekommunikation. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen in verschiedenen Branchen erlebt der globale Markt für Speicher der nächsten Generation ein bemerkenswertes Wachstum. Das Wachstum resultiert auch aus Vorteilen wie Datensicherheit, autorisiertem Zugriff und einfacher Fernzugriff während des Betriebs des Systems. Die Implementierung der Cloud-Technologie fördert auch das Wachstum des globalen Marktes für Speicher der nächsten Generation.

Ein Bericht von Transparency Market Research (TMR) bietet einen detaillierten globalen Markt für Speicher der nächsten Generation. Dem Bericht zufolge wird für die Zukunft ein bemerkenswertes Wachstum des Marktes erwartet. Es bietet entscheidende Einblicke in verschiedene Facetten des Marktes, einschließlich wichtiger Trends, bemerkenswerter Entwicklungen, Wettbewerbslandschaft und regionaler Dominanz des globalen Marktes für Speicher der nächsten Generation.

Sie möchten wissen, welche Hindernisse für das zukünftige Wachstum Ihres Unternehmens bestehen? Fordern Sie eine Broschüre an @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=67988

Globaler Markt für Speicher der nächsten Generation: Bemerkenswerte Entwicklungen

Der globale Markt für Speicher der nächsten Generation ist hart umkämpft und durch die Präsenz verschiedener wichtiger Akteure auf der ganzen Welt fragmentiert. Es gibt einige Unternehmen wie Dell Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, NetApp Inc., Hitachi Ltd. und IBM Corporation, die den globalen Speicher der nächsten Generation dominieren

Markt in puncto Wachstum. Um sich gegenüber ihren Mitbewerbern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, verfolgen Marktteilnehmer Strategien wie Fusionen und Partnerschaften. Sie arbeiten auch mit verschiedenen anderen Marktteilnehmern zusammen, um ihre Marktpräsenz zu erweitern und ihre Technologie zu erwerben, um ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu erweitern.

Die Unternehmen bringen auch technologische Innovationen auf den Markt, um im globalen Markt für Speicher der nächsten Generation die Nase vorn zu haben.

Im November 2018 stellte Hewlett Packard (HP) Enterprise seine neuen Innovationen für seine intelligenten Speicherlösungen vor, um Kunden zu helfen, das Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Dies soll den Kunden von HP helfen, ihre Einnahmequelle zu verbessern und einen positiven Einfluss auf ihr Geschäft zu erzielen.

Carbon Black, ein führender Anbieter von Endpunktsicherheit der nächsten Generation, gab seine Partnerschaft mit IBM Security bekannt. Damit wird die Cb Predictive Security Cloud von PSC zu einem Teil der neu eingeführten X-Force Threat Management Services von IBM, um fortschrittliche Bedrohungen über den gesamten Bedrohungslebenszyklus hinweg weiter zu bekämpfen.

Globaler Markt für Speicher der nächsten Generation: Haupttreiber

Zu den wichtigsten Treibern, die das Wachstum des globalen Marktes für Speicher der nächsten Generation beeinflussen, gehören Faktoren wie ein massiver Anstieg des digitalen Datenvolumens, die zunehmende Nutzung von Geräten wie Laptops, Smartphones und Tablets; und erhebliches Wachstum bei der Implementierung von Technologien wie IoT in verschiedenen Unternehmen. Das Wachstum datenorientierter Geschäftsprozesse und die Nachfrage nach kundenorientierteren Geschäftsabläufen sind auch ein wichtiger Wachstumsfaktor für den globalen Speichermarkt der nächsten Generation.

Steigende Sicherheitsbedenken und Datenschutzverletzungen erfordern umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen für die Unternehmen. Die Speicherlösung der nächsten Generation bietet mehrschichtige Verschlüsselung zusammen mit autorisiertem Zugriff auf Daten im Unternehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesammelten Daten sicher in der Cloud aufbewahrt werden und nur von autorisiertem Personal darauf zugegriffen werden kann. Dies trägt erneut dazu bei, dass der globale Markt für Speicher der nächsten Generation im Laufe der Zeit ein erhebliches Wachstum verzeichnen kann.

Premium-Forschungsbericht kaufen @ https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=67988<ype=S

Betrachtet man die vergangenen Ereignisse von böswilligen Angriffen auf die Daten verschiedener Organisationen, ist der Bedarf an Speicherlösungen der nächsten Generation auf ein höheres Niveau gestiegen. Aufgrund solcher Vorfälle der Vergangenheit und der Gewährleistung der Sicherheit der Daten in der Zukunft wird erwartet, dass der globale Markt für Speicher der nächsten Generation in Zukunft ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

Globaler Markt für Speicher der nächsten Generation: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 der führende Markt für Speicher der nächsten Generation sein wird. Das Wachstum wird auf die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer in der Region zurückgeführt. Darüber hinaus ist die zunehmende Nutzung verschiedener Eingabe-Ausgabe-Geräte in verschiedenen Unternehmen einer der Hauptgründe dafür, dass Nordamerika als führende Region auf dem globalen Speichermarkt der nächsten Generation gestärkt wird.

Lesen Sie unsere aktuelle Pressemitteilung unten: https://www.prnewswire.com/news-releases/companies-in-incident-and-emergency-management-market-offer-early-warning-systems-to-boost-preparedness-against -Naturkatastrophen–tmr-Einblicke-301344201.html