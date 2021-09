Markttrends und Prognose für Luftfilterpatronen 2019 – 2027

Luftfilterpatronen werden zum Schutz und zur Kontrolle der industriellen Luftqualität durch Filtern von Verunreinigungen von einer Reihe von Halbleiter- und Nanoverarbeitungsindustrien verwendet. Luftreinigung ist eine wirksame Methode, um die Konzentration von Verunreinigungen in der Raumluft auf ein akzeptables Niveau zu reduzieren, um Schadstoffe zu kontrollieren und anschließend die Raumluftqualität zu verbessern. Es wird erwartet, dass staatliche Initiativen zur Beseitigung von Luftverunreinigungen und zur Durchsetzung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in verschiedenen Regionen den globalen Markt für Luftfilterpatronen in naher Zukunft ankurbeln werden.

Globaler Markt für Luftfilterpatronen: Wettbewerbslandschaft

Im Juli 2013 gab Donaldson die Eröffnung von drei Testlabors bekannt: jeweils eines in China, Indien und den USA .

Im Dezember 2016 erwarb Daikin Industries, Ltd. über seine Tochtergesellschaft AAF Dinair, einen Luftfilterhersteller mit Sitz in Schweden. Dinair hat sein Geschäft mit Schwerpunkt auf nordeuropäische Länder wie Schweden, Norwegen und Finnland ausgebaut. Mit dieser Übernahme würde das Unternehmen das Vertriebsnetz und die Stützpunkte von Dinair für Produktion und Kundendienst nutzen, um eine umfassende Geschäftsentwicklung in Nordeuropa zu beginnen.

Parker Hannifin Corp.

Parker Hannifin Corp. wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio (USA). Parker-Hannifin Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung von Bewegungs- und Steuerungstechnologien und -systemen. Das Unternehmen bietet auch technische Lösungen für den Einsatz in den Bereichen Mobil-, Industrie- und Luft- und Raumfahrt. Es ist in zwei Geschäftsbereichen tätig, dh diversifizierte Industrie- und Luft- und Raumfahrtsysteme.

Donaldson Company, Inc.

Die 1915 gegründete Donaldson Company, Inc. hat ihren Sitz in Minneapolis, Minnesota (USA). Donaldson Co., Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung von Filtersystemen und Ersatzteilen. Sie ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Motorenprodukte und Industrieprodukte. Das Unternehmen hat weltweit 42 Werke und drei Joint Ventures. Das Unternehmen ist in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

Danaher Corporation

Die 1969 gegründete Danaher Corporation hat ihren Hauptsitz in Washington, DC, die US-amerikanische Danaher Corp. ist als Medizinunternehmen tätig. Es entwickelt, produziert und vermarktet professionelle, medizinische, industrielle und kommerzielle Produkte und Dienstleistungen. Sie ist in den folgenden fünf Geschäftsbereichen tätig: Life Sciences, Diagnostik, Dental, Umwelt und angewandte Lösungen. Danaher ist in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa über ein Netzwerk von Produktions-, Verwaltungs- und Vertriebseinrichtungen tätig.

Daikin Industries, Ltd.

Daikin Industries, Ltd. wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Osaka, Japan. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Klimaanlagen. Es ist in den folgenden Segmenten tätig: Klimatisierung und Kühlung, Chemie und andere. Das Unternehmen bietet Luftreiniger an; Luftfilter; industrielle Staubabscheider; Warmwasserversorgungs-, Wärmepumpen- und Raumheizungssysteme; und Behälterkühllösungen vom Schiffstyp. Das Unternehmen ist in Asien, Ozeanien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie in Amerika tätig.

3M Unternehmen

Die 1902 gegründete 3M Company hat ihren Sitz in Maplewood, Minnesota (USA). Es ist ein Technologieunternehmen, das Industrie-, Sicherheits- und Konsumgüter herstellt. Das Unternehmen ist in den folgenden fünf Geschäftsbereichen tätig: Industrie, Sicherheit und Grafik, Gesundheitswesen, Elektronik und Energie sowie Verbraucher. Das Unternehmen bietet seine Produkte einer Vielzahl von Branchen an, darunter Industrie; Sicherheit und Grafik; Elektronik & Energie; Gesundheitsvorsorge; und Konsumgüter. Das Unternehmen ist in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

Andere prominente Akteure auf dem globalen Markt für Luftfilterpatronen sind Camfil Group, CLARCOR Inc., Imperial Systems Inc., Zhangjiagang Futai Purifying Equipment Co., Ltd. und Yantair Filters Inc.

Globaler Markt für Luftfilterpatronen: Dynamik

Steigende Nachfrage nach HLK-Systemen in Rechenzentren treibt den Markt für Luftfilterpatronen an

Die zunehmende Nutzung von IoT-fähigen vernetzten Geräten, die zunehmende Internetdurchdringung und die zunehmende Akzeptanz der Digitalisierung haben die Nachfrage nach Rechenzentren erhöht. Dies wiederum erhöht den Bedarf an HLK-Systemen, um das Feuchtigkeitsniveau, die konstante Temperatur, den Luftstrom und die Sauberkeit aufrechtzuerhalten, um Geräteausfälle zu verhindern. HLK-Systeme verwenden Luftfilterpatronen, um kritische Geräte durch Filtern von Verunreinigungen zu schützen. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach HLK-Systemen in Rechenzentren in naher Zukunft den globalen Markt für Luftfilterpatronen antreiben wird.

Steigende Nachfrage nach Luftfilterkerzen in der Halbleiterindustrie

Die Nanoverarbeitung und die Halbleiterindustrie benötigen eine saubere Umgebung, die frei von Mikroorganismen und Staubpartikeln ist, um die Qualität der Endproduktion zu erhalten. Diese Industrien konzentrieren sich auf saubere Fertigungsanlagen, um neue Technologien zu nutzen, um ein neu gestaltetes Endprodukt mit schneller Kommunikation, dünnen mikroelektronischen Schichten und großen Speicherkapazitäten zu erzielen. Halbleiterhersteller konzentrieren sich auf den Erhalt und die Minimierung von Kontaminationen in ihren Produktionsprozessen. So werden von diesen Firmen zunehmend Luftfilterpatronen zur Filtration eingesetzt. Der Einsatz von Luftfilterpatronen im Produktionsprozess soll Halbleiterherstellern helfen, ihre Betriebskosten zu senken, indem sie eine längere Lebensdauer der Geräte, eine hohe Produktqualität und eine geringe Wartungshäufigkeit erreichen.

