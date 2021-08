Markttrends und Prognose für isolierte Controller 2019 – 2027

Elektronische Isolation bedeutet, die Übertragung von unerwünschtem Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) zwischen zwei Teilen eines Systems zu verhindern und gleichzeitig die Signal- und Leistungsübertragung zwischen diesen beiden Teilen zu ermöglichen. Diese Art der Isolierung ist in mehreren Fällen erforderlich, z. B. zum Schutz teurer Prozessoren und zugehöriger Schaltkreise vor Hochspannung, zur Verbesserung der Störfestigkeit, zum Schutz industrieller Bediener vor Hochspannung, zur Verhinderung von Erdschleifen in Kommunikationsnetzwerken und zur Kommunikation mit High-Side-Geräten in einem Motor Antriebs- oder Stromrichtersysteme. Isolierte Steuerungen sind erforderlich, um Schäden an einem der Stromkreise zu verhindern, wenn einer von ihnen im Fehlerzustand ist. Außerdem, in isolierten Controllern wurden mehrere Peripheriegeräte im Inneren des Geräts speziell optimiert, um die Leistung von AC/DC- und isolierten DC/DC-Anwendungen zu verbessern. Aufgrund dieser Eigenschaften werden isolierte Controller in verschiedenen Anwendungen wie Unterhaltungselektronik, tragbare Geräte, Automobil und Transport sowie unter anderem im Gesundheitswesen eingesetzt.

Markt für isolierte Controller – Wettbewerbslandschaft

Texas Instruments Incorporated

Texas Instruments Incorporated wurde 1930 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, USA. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft Halbleiter an Elektronikdesigner und -hersteller weltweit. Das Segment Embedded Processing des Unternehmens bietet Mikrocontroller mit integrierten Wireless-Funktionen und eigenständige Wireless-Konnektivitätslösungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 29.888 Mitarbeiter.

ON Semiconductor

ON Semiconductor wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona, USA. Das Unternehmen ist ein globaler Anbieter von halbleiterbasierten Lösungen und bietet ein energieeffizientes Energiemanagement, Analog-, Logik-, Sensoren-, Konnektivitäts-, Timing-, diskrete und kundenspezifische Geräte. Die Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, nämlich in den Bereichen Automobil, Kommunikation, Computer, Industrie, Verbraucher, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Medizin.

STMicroelectronics

STMicroelectronics wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Halbleiterprodukte. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, darunter diskrete und standardmäßige Standardkomponenten, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise und anwendungsspezifische Standardprodukte für digitale, analoge und Mixed-Signal-Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 45.953 Mitarbeiter.

Analoge Geräte

Analog Devices wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Norwood, Massachusetts, USA. Das Unternehmen entwickelt und fertigt analoge, gemischte Signal- und integrierte DSP-Schaltungen, um die technischen Herausforderungen zu lösen. Das Unternehmen bietet Datenkonverterprodukte an, die reale digitale Daten in analoge Signale umwandeln sowie analoge Signale in digitale Daten umwandeln. Das Unternehmen verfügt über einen starken Kundenstamm von rund 125.000 und rund 15.800 Mitarbeitern weltweit.

NXP Semiconductors

NXP Semiconductors wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande. Das Unternehmen bietet weltweit leistungsstarke Mixed-Signal-Lösungen für Analog-, Hochfrequenz- (RF), Power-Management-, Sicherheits-, Schnittstellen- und digitale Verarbeitungsprodukte. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 29.200 Mitarbeiter.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Beleuchtungsschütze mit bedeutenden Entwicklungen gehören unter anderem Texas Instruments, ON Semiconductor, STMicroelectronics, Analog Devices, NXP, Microchip Technology, Kinetic Technologies, ROHM, Vishay, Diode, Maxim und Renesas Electronics.

Markt für isolierte Controller – Dynamik

Zunehmender Einsatz von isolierten Steuerungen in der Unterhaltungselektronik

Einer der wichtigsten treibenden Faktoren für das Wachstum des globalen Marktes für isolierte Controller ist die zunehmende Verwendung von isolierten Controllern in Anwendungen der Unterhaltungselektronik. Die Verwendung eines isolierten Controllers ist hilfreich, um teure Prozessoren und zugehörige Schaltkreise vor Hochspannung zu schützen. da es sehr wenig Regelleistung verbraucht. Darüber hinaus trägt in industriellen Systemen während verschiedener Prozesse der Einsatz von isolierten Controllern dazu bei, die Effizienz und Zuverlässigkeit zu erreichen. Darüber hinaus haben die isolierten Steuerungen die Fähigkeit, analoge Signale in digitale Daten sowie digitale Daten in analoge Signale umzuwandeln, was in Anwendungen der Unterhaltungselektronik nützlich ist. Aus diesem Grund werden in den meisten Elektronik- und Industrieanwendungen zunehmend isolierte Steuerungen eingesetzt. In Anbetracht dieser Faktoren,

