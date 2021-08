Markttrends für NO2-Sensoren, Wettbewerbslandschaftsstudie und -analyse, Prognose bis 2025

Der NO2-Sensor ist ein Hochtemperaturgerät, das häufig zum Erfassen von Stickoxiden in einer Verbrennungsumgebung verwendet wird. NO2-Gassensoren sind eine Art Gerät, das hilft, die Konzentration von NO2-Gas zu erkennen und diese dann in ein elektrisches Signal umzuwandeln. NO2-Gassensoren werden zur Konzentrationsmessung verschiedener brennbarer und toxischer Gase verwendet und erfahren eine wachsende Nachfrage aus der Industrie, der Automobilindustrie und der Petrochemie. NO2-Gassensoren in industriellen Anwendungen werden zur Erkennung von Gasleckagen und auch zur Überwachung der Innen- und Außenluftqualität in verschiedenen Industriebereichen eingesetzt. Es hilft, das Vorhandensein von giftigen und brennbaren Gasen zu erkennen und hilft somit, jede Art von Missgeschick zu verhindern.Markt für NO2-Sensoren weltweit.

Für eine eingehende Analyse wurde der Markt für NO2-Sensoren nach Produkttypen, Anwendungen und Geografie segmentiert. Basierend auf der Anwendung wurde der Markt hauptsächlich in vier Typen unterteilt: Fahrzeuginnenraumsystem, modulares Karosseriesteuerungssystem, fortschrittliches Fahrerassistenzsystem und Abgassystem. Nach Typ wurde der Markt für NO2-Sensoren in zwei Typen unterteilt, wie den Sauerstoffsensor (O2) und den NOx-Sensor. Darüber hinaus bietet dieser Bericht auch eine funktionsübergreifende Analyse aller oben genannten Segmente in verschiedenen Regionen wie Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten sowie Afrika und Lateinamerika.

Die Stärkung staatlicher Vorschriften zum Zweck der Sicherheit am Arbeitsplatz und der Emissionskontrolle sind die wichtigsten Treiber für den Markt für NO2-Gassensoren. Niedrige Kosten der NO2-Sensoren und die hohe Effizienz im mikroelektrochemischen Segment und in der Halbleitergasindustrie sind der Hauptgrund für die Nachfrage nach diesen Arten von Gassensoren. Zusätzlich zu diesem schnellen Anstieg der Verwendung in traditionellen Auspuffrohren und Top-Typen von Abgaskaminen in Fahrzeuganwendungen, hauptsächlich in großen Lastkraftwagen, wird erwartet, dass auch die Nachfrage nach NO2-Sensoren in den kommenden Jahren steigen wird. Dies wiederum wird sich voraussichtlich auch positiv auf den Markt für Gassensoren im prognostizierten Zeitraum 2017-2025 auswirken.

Es wird erwartet, dass die Reduzierung der Stickoxidgasemissionen und die Verwendung verschiedener Arten von alternativen Gasen wie Schiefergas, das zur Stromerzeugung verwendet wird, dazu beitragen, dass der NO2-Sensormarkt sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Technologische und Produktinnovationen in den Bereichen digitale Gassensor-Kits, Ultra-Low-Power-Gasmodul-Kits und Entwickler von analogen Sensoren für Atemwegsreizungen Kit-Technologien unter anderem ersetzen schnell die Nachfrage nach NO2-Sensoren, die Reizungen in Lunge, Nase und Augen verursachen. Dies wirkt als hemmender Faktor für das Wachstum des NO2-Sensor-Marktes. Die wichtigsten Hersteller konzentrieren sich ununterbrochen auf die Entwicklung verschiedener spezialisierter Arten von Sensoren, die auf ihren verschiedenen Funktionalitäten basieren, wie unter anderem Emissionssensoren und Gassensoren, was Teil ihrer Wettbewerbsstrategie ist.

Nach Produkttyp hielt der Sauerstoffsensor (O2) den größten Marktanteil aufgrund seiner Entwicklung in der Lasertechnologie und zugehöriger Methoden zum Zweck der Sauerstoffmessung. Es wird jedoch prognostiziert, dass der NOx-Sensor im Prognosezeitraum ein exponentielles Wachstum erreicht. Die einfache Bedienung und die hohe Nutzungsrate von NO2-Sensoren in der Automatisierungsindustrie machen es zur am besten geeigneten Wahl für verschiedene Endbenutzersegmente.

Geografisch wird der Markt für NO2-Sensoren hauptsächlich von der Region Asien-Pazifik getrieben. Die wachsende Nachfrage nach NO2-Sensoren in der Automobil- und Medizinindustrie treibt den asiatisch-pazifischen Raum an. Es wird erwartet, dass der schnell wachsende Bedarf an Emissions- und Sicherheitsanforderungen für Automobile den Markt für NO2-Sensoren schnell vorantreiben wird. Es wird erwartet, dass diese Region ihre Marktbeherrschung im prognostizierten Zeitraum von 2017-2025 aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Herstellern von medizinischen Anwendungsgeräten in Ländern wie Südkorea und Japan unter anderem beibehält.

Zu den führenden Akteuren auf dem Markt für NO2-Sensoren gehören DENSO Corporation (Japan), Continental Corporation (Deutschland), Delphi Corporation (Großbritannien), Robert Bosch Gmbh (Deutschland), TRW Automotive Holdings (USA), Valeo (Frankreich). LeddarTech, Melexis Microelectronic Integrated Systems, Amphenol Corporation, Hamlin Electronics, Micralyne, Inc, NXP Semiconductors, CTS Corp., Analog Device, Zettlex UK Ltd.

