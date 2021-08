Markttrends für Golfausrüstung, aktuelle Nachfrage und Geschäftsmöglichkeiten bis 2025

Golfausrüstung umfasst verschiedene Gegenstände, die zum Spielen des Golfsports verwendet werden. Dazu gehören Golfbälle, Schuhe, Taschen, Golfhandschuhe, Golfausrüstung und Golfbekleidung, Schläger, Schlägerkopfhauben, Wagen, Handtücher, Tees, Ballmarker, Wedges, Putter und andere Geräte, die Golfern auf verschiedene Weise helfen. Der Zielmarkt für Golfausrüstung sind leistungsorientierte Golfer, da diese Golfspieler die beständigsten Käufer von Golfausrüstung sind . Unter den Golfausrüstungen ist der Golfball der wichtigste, da er von jedem Spieler bei jedem Schlag verwendet wird. Es gibt eine Vielzahl von Golfschlägern wie Holz, Hybrid, Fairways und Eisen. Um zu wissen, welcher Golfschläger für einen bestimmten Schlag verwendet werden soll, muss ein Golfspieler die durchschnittliche Entfernung eines Balls mit jedem Golfschläger im Satz kennen. Die Entfernung variiert mit jeder Art von Golfschläger.

Die weltweit wachsende Popularität des Golfsports bei älteren Menschen und die Belebung des Golftourismus treiben das Wachstum des Marktes für Golfausrüstung voran. Es wird erwartet, dass die körperliche Aktivität, die Golf bietet, hilfreich ist. Darüber hinaus sind unter Golfspielern geistiges und körperliches Wohlbefinden, zusammen mit verbesserter Leistung und Geselligkeit, gemeinsame Motivationen für den Sport. Der Golftourismus wird vor allem durch die wachsende Zahl von Golfplätzen auf der ganzen Welt und die zunehmende Popularität von Golfturnieren angekurbelt. Verschiedene Länder ergreifen Initiativen, um den Golftourismus in ihrer Region zu fördern. So kündigte der Tourismusminister in Indien an, dass die Regierung die Bemühungen unterstützen werde, mehr ausländische Golfer auf die rund 220 Golfplätze des Landes zu locken.

Die sinkende Zahl von Golfspielern auf der ganzen Welt könnte das Wachstum des Marktes für Golfausrüstung hemmen. Nach Angaben der National Golf Foundation (NGF) ist die Zahl der Spieler, die auf einem echten Golfplatz Golf spielten, im Jahr 2016 im Vergleich zu 2015 deutlich zurückgegangen. Die NGF berichtete jedoch, dass die Zahl der Golfanfänger gegenüber 2015 deutlich gestiegen ist. Darüber hinaus berichtete die NGF, dass auch die Zahl der engagierten Golfer zugenommen habe. Zu den engagierten Golfern zählen diejenigen, die Golf als eine ihrer zahlreichen Freizeitbeschäftigungen oder eine Lieblingsbeschäftigung bezeichnen.

Der technologische Fortschritt bei Golfschlägern und -bällen wird voraussichtlich neue Möglichkeiten für den Golfausrüstungsmarkt bringen. Technologisch fortschrittliche Golfschläger und -bälle ermöglichen es Golfern, den Ball mit Leichtigkeit auf eine viel größere Distanz zu schlagen. Zum Beispiel führte das Unternehmen namens Bridgestone die technisch fortschrittliche e6-Ballserie ein. Der Ball der e6-Serie hat mehrere Lagen, die bei vollen Schlägen einen geringen Spin und bei kurzen Schlägen einen spitzen Winkel bieten.

Golfausrüstung ist nach Produkttyp und Region segmentiert. Nach Produkttyp wird der Markt in Golfbälle, Schläger, Schuhe und andere unterteilt. Golfbälle werden weiter in Übungsbälle, fortgeschrittene Bälle und andere unterteilt. Außerdem werden Golfschläger weiter in Eisen, Hybrid, Holz und andere unterteilt.

Geografisch kann der Markt für Golfausrüstung in Nordamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika, den asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika unterteilt werden. Nordamerika und Europa werden aufgrund der Präsenz etablierter Golfausrüstungshersteller voraussichtlich den Markt für Golfausrüstung anführen. Es wird jedoch erwartet, dass die wachsende Popularität des Golfsports in Ländern wie Indien und China das Wachstum des Marktes für Golfausrüstung im asiatisch-pazifischen Raum vorantreibt.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für Golfausrüstung sind Acushnet Company, Amer Sports, Callway Golf Company, Dixon Golf, Inc., Roger Cleveland Golf Company, Inc., Fila Golf, Golfsmith International Holdings Inc., True Temper, Cobragolf.com und TaylorMade Golf Company, Inc.

