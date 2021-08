Markttrends für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware, Wachstum, Exportwert, Volumen und Handel, Umsatz, Prognose | Branchenanalyse bis 2025

Advanced Process Control ist eine Optimierungs- und Leitsystemtechnik mit dem Einsatz umfangreicher Methoden und Prozesse innerhalb der Leitsysteme industrieller Prozesse. Einige der wichtigsten Vorteile fortschrittlicher Prozesssteuerungssoftware sind die Weiterentwicklung des Betriebsverständnisses, die Reduzierung des Stromverbrauchs, die Verkürzung der Prozessabschlusszeit, die verbesserte Prozesssicherheit, die verbesserte Anlagenzuverlässigkeit und die erhöhte Produktionskapazität. Es wird geschätzt, dass diese Eigenschaften fortschrittlicher Prozesssteuerungssoftware den Einsatz von Anwendungen in verschiedenen Industriezweigen vorantreiben.

Die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Prozessen ist ein Haupttreiber des globalen Marktes für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware. Darüber hinaus beschleunigt die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher Prozesssteuerungssoftware zur Erkennung und Vorhersage wahrscheinlicher Fehler sowie die Verbesserung der Datengenauigkeit zur Steigerung der Systemleistung das Wachstum des Marktes für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware. Es wird jedoch erwartet, dass die Zurückhaltung von Start-up-Unternehmen, fortschrittliche Prozesssteuerungen anstelle von traditionellen Prozessen aufgrund unzureichender Kapitalkosten zu verwenden, den Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware bremsen wird.

Der Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware kann nach Komponente, Branche, Endbenutzer und Region segmentiert werden. Auf der Grundlage der Komponenten kann der Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware in Software und Dienstleistungen unterteilt werden. Das Softwaresegment ist weiter unterteilt in fortschrittliche Regulierungssteuerung, Inferenzsteuerung, Ablaufsteuerung, Kompressorsteuerung und multivariable modellprädiktive Steuerungssoftware, während das Dienstleistungssegment weiter in Betriebs- und Wartungsdienste, Beratungsdienste und Schulungsdienste unterteilt werden kann. Je nach Branche kann der globale Markt für fortschrittliche Prozesssteuerung in Öl und Gas, Energie, Chemie, Pharma, Petrochemie, Lebensmittel und Getränke und andere unterteilt werden. Öl & Gas zusammen mit der chemischen Industrie wird geschätzt, dass sie den globalen Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware aufgrund der umfangreichen Anwendungen fortschrittlicher Prozesssteuerungssoftware in diesen Branchen dominieren. Das Endbenutzersegment des Marktes für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware umfasst große, kleine und mittlere Unternehmen. Es wird geschätzt, dass Großunternehmen aufgrund ihrer steigenden Investitionen einen großen Umsatzanteil am globalen Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware ausmachen, während das zunehmende Bewusstsein für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware bei mittleren und kleinen Unternehmen das Wachstum der KMU weiter unterstützt auf dem Markt. und mittelständische Unternehmen. Es wird geschätzt, dass Großunternehmen aufgrund ihrer steigenden Investitionen einen großen Umsatzanteil am globalen Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware ausmachen, während das zunehmende Bewusstsein für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware bei mittleren und kleinen Unternehmen das Wachstum der KMU weiter unterstützt auf dem Markt. und mittelständische Unternehmen. Es wird geschätzt, dass Großunternehmen aufgrund ihrer steigenden Investitionen einen großen Umsatzanteil am globalen Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware ausmachen, während das zunehmende Bewusstsein für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware bei mittleren und kleinen Unternehmen das Wachstum der KMU weiter unterstützt auf dem Markt.

Je nach Region kann der globale Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware in Nordamerika, Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) sowie den Nahen Osten und Afrika (MEA) unterteilt werden. Es wird geschätzt, dass Nordamerika derzeit den Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware in Bezug auf den Umsatz dominiert, gefolgt von Europa. Nordamerika verfügt über eine gut etablierte Infrastruktur, die eine stärkere Durchdringung des Marktes für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware in der Region ermöglicht und letztendlich verbesserte Produktionsprozesse ermöglicht. Dies wird voraussichtlich ein Schlüsselfaktor sein, der den Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware in der Region vorantreibt. Es wird erwartet, dass APAC im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Industrialisierung in der Region auch lukrative Geschäftsmöglichkeiten für die Hauptakteure auf dem Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware bietet.

Die globalen Anbieter von fortschrittlicher Prozesssteuerungssoftware auf dem Markt konzentrieren sich zunehmend auf die Entwicklung und Einführung von Software, die die Optimierung industrieller Prozesse ermöglicht und einen minimalen Stromverbrauch erfordert. Um dies zu erreichen, erhöhen Unternehmen ihre Budgets für Forschung und Entwicklung. ABB Ltd., Schneider Electric SE, Aspen Technology, Inc., Honeywell International, Inc., General Electric Co., Yokogawa Electric Corp., Rockwell Automation, Inc., Emerson Electric Co., Rudolph Technologies, Inc. und Siemens AG sind einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware. Die Unternehmen für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware konzentrieren sich auch darauf, ihre Preismodelle zu ändern, um ihre Position auf dem globalen Markt für fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware zu stärken.

