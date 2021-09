Markttrends für Dachisolierung, Schlüsselregionen, Umsatz, Zukunftsszenario

Globaler Markt für Dachisolierung: Überblick

Die Dachdämmung gilt als unersetzlicher und unbestreitbarer Bestandteil jedes Bauvorhabens. Unternehmen in Großbritannien und Kanada möchten im Rahmen des Umbauplans für ihre Gebäude und Bauwerke neue Dachdämmungen installieren oder erneuern. Little Clifton und Great Clifton in Winscales wurde über den Winscales Moor Wind Farm Community Benefit Fund die Verbesserung ihrer Gemeinschaftsgebäude angeboten. Das Great Clifton Village Hall hat seit 2008 Mittel in Höhe von bis zu 24.000 GBP für die Dachisolierung und die Verbesserung des Rollstuhlzugangs erhalten.

Der globale Markt für Dachisolierung kann in drei Parameter unterteilt werden, nämlich. Art, Material und Anwendung. Es wird prognostiziert, dass jeder Markt ein führendes Segment beherbergen wird, das das Potenzial hat, dem Weltmarkt insgesamt zu profitieren.

Interessenten, die sich einen aussagekräftigen Einblick und eine fundierte Analyse des internationalen Dachdämmungsmarktes verschaffen möchten, können die Statistiken und Informationen in der Publikation nutzen.

Globaler Markt für Dachisolierung: Trends und Chancen

Für den weltweiten Markt für Dachdämmungen wird im Prognosezeitraum aufgrund seiner zahlreichen Anwendungen, insbesondere im Wohnsektor, ein kräftiges Wachstum prognostiziert. Einige der typischen Faktoren, die die Nachfrage auf dem Weltmarkt ankurbeln dürften, sind der steigende Bedarf an Neubauten, Steuervergünstigungen und -rabatten sowie ein strenges regulatorisches Umfeld. Kosteneffizienz und Reduzierung der Treibhausgasemissionen sind die anderen Faktoren, die das Marktwachstum voraussichtlich stärken werden.

In Wohn- und auch gewerblichen Anwendungen übertrifft der Dachisolierungsmarkt die Nachfrage, indem er entscheidende Vorteile wie Geräuschunterdrückung, Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und der Strom- und Gasrechnungen sowie die Aufrechterhaltung der gewünschten Raumtemperatur in wärmeren und kälteren Jahreszeiten bietet. Heute ist die Dämmung ein wesentliches Element von Dachaufbauten und muss in Übereinstimmung mit Membran- und Tragwerksdecken funktionieren.

Das mangelnde Bewusstsein und das träge Wachstum der Baubranche könnten die Akteure auf dem globalen Markt für Dachisolierungen in Panik versetzen. Wachstumschancen, die sich aus den unterschiedlichen Anwendungen und Formen der Dachdämmung ergeben, werden den Spielern jedoch zum Aufatmen verhelfen. Mit der Möglichkeit, den Energieverbrauch für Heiz- oder Kühlzwecke in Wohnumgebungen um ca. 50,0 % zu senken, werden Vliese und Rollen als führendes Produktsegment angesehen. Ebenso werden Glaswolle und Flachdächer unter Berücksichtigung ihrer individuellen Einsatzmöglichkeiten voraussichtlich tonangebend für den Material- bzw. Anwendungsmarkt der Dachdämmung sein.

Globaler Markt für Dachisolierung: Geografische Studie

Derzeit krönt der internationale Dachdämmungsmarkt Europa als dominierende Region, gefolgt von Asien-Pazifik und Nordamerika. Es wird jedoch prognostiziert, dass sich dieses regionale Marktwachstumsmuster in den kommenden Jahren ändern wird, da der asiatisch-pazifische Raum die Führung auf dem Markt übernimmt. Aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs könnte die Region Europa einen zögerlichen Aufschwung nehmen, was sich voraussichtlich negativ auf den dortigen Bausektor auswirken wird.

Der Dachdämmungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum, der schon immer in den Startlöchern steht, soll andere regionale Märkte aufgrund der rasanten Urbanisierung in Entwicklungsländern wie Indien und China überholen. Auch die zunehmende Industrialisierung und starke Wohn- und Gewerbebauaktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum dürften die Messlatte für das Wachstum höher legen.

Globaler Markt für Dachisolierung: Wettbewerbsanalyse

Einige der wichtigsten Akteure, denen eine führende Position auf dem internationalen Dachisolierungsmarkt prophezeit wurde, sind Rockwool International A/S, Knauf Insulation GmbH, Saint-Gobain und Owens Corning Corporation. Auf dem Weltmarkt tätige Unternehmen könnten auf der Grundlage neuer Produktentwicklungen, Fusionen und Übernahmen sowie weiterer Strategien konkurrieren.

