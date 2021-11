Markttrendbericht für Zuckerersatz-Marktanteile 2021 | zuChem Inc., Ingredion Incorporated, BENEO, Cargill, Incorporated

Für ein effektives Geschäftswachstum müssen Unternehmen Forschungsberichte wie den Markt für Zuckerersatzstoffe verabschieden, der auf diesem sich schnell ändernden Markt sehr wichtig geworden ist. Die aktuellsten Markteinblicke und -analysen in diesem Bericht rücken den Markt klar in den Fokus. Eine analytische Bewertung der Wettbewerber gibt einen klaren Überblick über die wichtigsten Herausforderungen, denen sie im aktuellen Markt und in den kommenden Jahren gegenüberstehen.

Die Aufmerksamkeit auf die überwältigenden Player zuChem Inc., Ingredion Incorporated, BENEO, Cargill, Incorporated, DuPont, Foodchem International Corporation, JK Sucralose Inc., HYET Sweet, Roquette Frères, Mitsui Sugar Co., Ltd., ADM, Tate & Lyle, Pyure Brands LLC, PureCircle, Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc., Alsiano, StartingLine SpA, NutraSweet Co., MAFCO Worldwide LLC, Matsutani Chemical Industry Co., Ltd.

MARKTANALYSE UND EINBLICKE: GLOBALER ZUCKERERSETZUNGSMARKT

Der weltweite Markt für Zuckerersatzstoffe wird voraussichtlich bis 2027 35.162,34 Mio. USD erreichen und im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 8,5% wachsen und gesunde Lebensmitteloptionen im Prognosezeitraum 2020-2027.

Zuckerersatzstoffe sind im Grunde Lebensmittelzusatzstoffe, die die geschmackliche Wirkung von Zucker verändern können, aber im Vergleich zu anderen weniger Kalorien enthalten.

Die steigende Nachfrage nach Zuckerersatzstoffen wie Stevia, Aspartam, Sorbit, Maltit, Neotam, Acesulfam und D-Tagatose hat einen geringeren Zuckerspiegel, der den Blutzucker nicht erhöht und auch keine Karies oder Karies verursacht. Zunehmende Fettleibigkeit und Diabetiker treiben das Marktwachstum an, da die Regierung Zuckerersatzstoffe unterstützt, um den Zuckerkonsum zu reduzieren. Die steigende Nachfrage nach gesunden Produkten zur Unterstützung einer gesunden Ernährung ist der Hauptgrund für die Beschleunigung des Marktwachstums. Schwankende Zuckerpreise dürften aufgrund dieser Faktoren Chancen für die Zuckeraustauschstoffhersteller schaffen, der Markt wächst zusammen mit den Diabetikern und dem Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher im Prognosezeitraum 2020-2027.

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für Zuckerersatzstoffe durch:

Nach Typ (Fruchtzuckersirupe, Süßstoffe mit hoher Intensität, Süßstoffe mit niedriger Intensität),

Form (kristallisiert, flüssig, Pulver),

Kategorie (Natürlich, Synthetisch),

Anwendung (Getränke, Nahrungsmittel, Mundpflege, Pharmazeutika, Sonstiges)

GLOBALE ZUCKERERSETZUNG MARKTLANDEBENE ANALYSE

Die im Marktbericht für Zuckerersatzstoffe behandelten Länder sind die USA, Kanada, Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Schweden, Polen, Dänemark, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei, Russland, Restliches Europa in Europa, Japan, China, Indien, Südkorea, Neuseeland, Vietnam, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest Asien-Pazifik (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Brasilien, Argentinien, Rest von Südamerika als Teil von Südamerika, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Oman, Katar, Kuwait, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrika (MEA).

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Zuckerersatzstoffmarkt, da China führend in der Herstellung von Zuckerersatzstoffen ist und wichtige Marktführer aufgrund hoher Investitionen und Nachfrage nach Zuckerersatzlösungen in China Einnahmen aus China erzielen. In der Region Nordamerika dominieren die USA den Markt, da die Kunden mehr Wert auf Lebensmittelzutaten legen und bereit sind, für gesunde Produkte extra zu zahlen.

Schwerpunktbereiche des Berichts:

Zuckerersatz Marktgröße und Prognose 2020 – 2027

Auswirkungen von COVID-19 auf Angebot und Nachfrage im Zuckerersatz Markt

Wichtige Entwicklungen in der Zuckerersatzindustrie

Marktdynamik mit Auswirkungen auf die Zuckerersatzindustrie

Wettbewerbslandschaft der Zuckerersatzindustrie

Die Positionierung der wichtigsten Marktteilnehmer in der Zuckerersatzindustrie

Wichtige Markttrends und zukünftige Wachstumsaussichten des Zuckerersatz Marktes

Marktumsatz und Prognose für Zuckerersatzstoffe nach Typ, 2020 – 2027

Marktumsatz und Prognose für Zuckerersatzstoffe nach Anwendung, 2020 – 2027

Marktumsatz und Prognose für Zuckerersatzstoffe nach Endverbrauch, 2020 – 2027

Marktumsatz und Prognose für Zuckerersatzstoffe nach Geografie, 2020 – 2027

