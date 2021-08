Markttrend für Videokonferenzen, Wettbewerbswachstum, Überblick und Prognose bis 2027

Markt für Videokonferenzen: Einführung

Videokonferenzen beziehen sich auf die Durchführung einer Konferenz unter Verwendung von Telekommunikationstechnologien, um eine Zwei-Wege-Übertragung von Audio und Video in Echtzeit zu ermöglichen. Die zunehmende Globalisierung ermutigt die meisten Unternehmen, auf Konferenzmeetings umzusteigen, um schnellere Entscheidungen zu treffen und Reisestress zu reduzieren. Im Unternehmenssektor werden Videokonferenzen hauptsächlich verwendet, um eine effektive Echtzeitkommunikation über große Entfernungen mit minimalem Kosten- und Zeitaufwand zu ermöglichen und die Produktivität zwischen Teams an verschiedenen Standorten weltweit zu steigern. Außerdem spart es Reisekosten und geht auf Kundenanfragen ein. Der globale Videokonferenzen-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~ 9 % wachsen und wurde auf etwa ~ 6 Mrd. USD in . geschätzt2019.

Haupttreiber des Videokonferenz-Marktes

Der Markt für Videokonferenzen verzeichnet aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Cloud-basierten Videokonferenzlösungen weltweit ein spürbares Wachstum. Die zunehmende Bedeutung von Cloud-basierten Videokonferenzdiensten hat zur Implementierung besserer Verschlüsselungs- und Passwortschutzlösungen für Cloud-basierte Videokonferenzsysteme auf der ganzen Welt geführt. Darüber hinaus ist auch der zunehmende Einsatz von Cloud-basierten Lösungen und das Aufkommen der 3D-Technologie in Videokonferenzlösungen ein wichtiger Faktor, der die Nachfrage nach dieser Lösung weltweit beschleunigt. Laut einem Bericht der American Telemedicine Association bieten bereits mehr als 200 akademische medizinische Zentren in den USA Kunden in anderen Teilen der Welt videobasierte Beratung an.

Videokonferenzen sind ein wichtiges Technologietool, das von Unternehmen verwendet wird, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen auf der ganzen Welt zunehmend darauf, die Kosten für ihre Kommunikationsmittel zu senken, um ihre Reichweite weltweit zu vergrößern. Dies hat immense Möglichkeiten für den Videokonferenzmarkt geschaffen, was zur Entwicklung fortschrittlicher Konferenzlösungen und -dienste geführt hat. Darüber hinaus hat die steigende Notwendigkeit, die Betriebskosten zu senken, in letzter Zeit zu einer Verlagerung von traditionellen immersiven Telepresence-Systemen hin zu Softwarelösungen auf dem Videokonferenzmarkt geführt. Unternehmen auf der ganzen Welt sind bestrebt, kostengünstigere und skalierbare Cloud-basierte Videokonferenzlösungen bereitzustellen, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken.

Die Verwaltung von Geschäften im globalen Kontext und die zunehmende Akzeptanz von Videokonferenzlösungen durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind die Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Videokonferenzmarktes weltweit. Cloudbasierte Videokonferenzdienste bieten Endbenutzern eine höhere Verfügbarkeit und Zugänglichkeit, da die Infrastruktur am Standort des Dienstanbieters verwaltet und gewartet wird. Darüber hinaus hat der zunehmende Trend zu mobilen Mitarbeitern und Bring Your Own Device (BYOD) zu einer weit verbreiteten Akzeptanz von Cloud-basierten Videokonferenzdiensten geführt. Derzeit hält On-Premise einen großen Marktanteil am Umsatz, während für Cloud-basierte Videokonferenzen im Prognosezeitraum eine höhere CAGR erwartet wird. Branchen wie Gesundheitswesen und Regierung &

Hauptakteure auf dem Videokonferenz-Markt

Der globale Markt für Videokonferenzsysteme umfasst sowohl große als auch mittelständische Hersteller und Lieferanten von Videokonferenzsystemen. Unternehmen wie Cisco Systems, Inc., Polycom Inc. und Huawei Technologies Co., Ltd. konnten in verschiedenen Ländern der Welt eine starke Präsenz aufbauen. Anbieter auf dem Videokonferenzmarkt konzentrieren sich derzeit auf die Einführung fortschrittlicher Software und die Integration neuer Funktionen in die Software, um Videokonferenzen über Unternehmensgrenzen hinweg zu ermöglichen und den Bedarf an Videobereitstellung und -qualität zu decken. Darüber hinaus entwickeln Anbieter von Videokonferenzlösungen energisch innovative Produkte, die den Erwartungen der Kunden nach verbesserten Funktionen und integrierten Fähigkeiten über verbundene Geräte entsprechen. Zur Zeit,

Einige bedeutende Akteure auf dem Videokonferenzmarkt sind Adobe Systems Incorporated., Atlassian Corporation Plc., Cisco Systems, Inc., Fuze, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., JOYCE CR, SRO, Logitech International SA, LogMeIn, Inc., Microsoft Corporation, Orange Business Services, Polycom, Inc., Vidyo, Inc., Visual Systems Group, Inc. (VSGi), West Corporation und ZTE Corporation.

