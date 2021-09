Markttrend für Tennisbälle, Wettbewerbswachstum, Überblick und Prognose bis 2027

Im Laufe der Jahrzehnte hat die globale Sportindustrie ein erhebliches Wachstum erlebt. Bei mehreren Sportarten ist die Teilnahmequote gestiegen. Tennis erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Es gilt als eine der bekanntesten Sportarten der Welt und die Zahl der Tennisspieler steigt jedes Jahr. Mit zunehmender Popularität des Spiels steigt die Nachfrage nach Tennisbällen weltweit. Tennisbälle haben normalerweise eine fluoreszierende gelbe Farbe. Der Internationale Tennisverband hat jedoch sowohl weiße als auch fluoreszierende gelbe Bälle zugelassen. Beim professionellen Tennis werden optisch gelbe Bälle verwendet, da sie auf einem Fernsehbildschirm besser sichtbar sind.

Ein Anstieg des verfügbaren Einkommens und ein steigender Lebensstandard mit anschließender Konzentration auf Freizeitaktivitäten dürften den Weltmarkt für Tennisbälle im Prognosezeitraum ankurbeln. Andere Faktoren, die den Markt antreiben, sind die Zunahme der Teilnehmerzahl bei mehreren Tennisturnieren und die Zunahme der Zahl der häufigen Tennisspieler. Darüber hinaus tragen Faktoren wie die Zunahme der Anzahl von Tennisturnieren und der kurze Austauschzyklus von Tennisbällen, der oft den Kauf neuer Tennisbälle erfordert, zum Tennisballmarkt bei. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Aufkommen einer Reihe von langsameren Bällen und kleineren Platzgrößen in naher Zukunft den weltweiten Tennisballmarkt ankurbeln wird, da dies dazu beiträgt, die allgemeine Popularität des Sports zu steigern.

Der globale Tennisball Markt kann nach Produkt, Typ, Anwendung, Vertriebskanal und Geografie segmentiert werden. Produktseitig lässt sich der Markt in Einsteigerbälle, echte Tennisbälle, reguläre Spielbälle und zusätzliche Spielbälle unterteilen. Basierend auf dem Typ kann der globale Markt für Tennisbälle in Hochdruckbälle, Niederdruckbälle und drucklose Bälle unterteilt werden. Hinsichtlich der Anwendung lässt sich der Markt in Wettkampf, Training und Unterhaltung einteilen. Basierend auf dem Vertriebskanal wurde der globale Tennisballmarkt in Online und Offline unterteilt. Das Online-Segment lässt sich in Direktvertrieb und Fremdvertrieb unterteilen, während das Offline-Segment in SB-Warenhäuser & Supermärkte, Fach- & Sportgeschäfte und Kaufhäuser unterteilt werden kann. Die Spezialität & Das Segment Sportgeschäfte dominiert den weltweiten Tennisballmarkt. In Bezug auf die Geographie kann der globale Tennisballmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika eingeteilt werden. Nordamerika wird wahrscheinlich von 2019 bis 2027 aufgrund der steigenden Anzahl professioneller Spieler in der Region einen führenden Anteil am Weltmarkt halten. Die hohe Popularität von Tennis in Nordamerika würde im Prognosezeitraum zu einem Anstieg der Nachfrage nach Tennisbällen führen. Darüber hinaus dürften der jüngste Anstieg der Zahl der Vielspieler und die steigende Nachfrage nach Tennisbällen, insbesondere unter den Millennials, den Tennisballmarkt in Nordamerika in den nächsten Jahren verstärken. Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Nordamerika wird wahrscheinlich von 2019 bis 2027 aufgrund der steigenden Anzahl professioneller Spieler in der Region einen führenden Anteil am Weltmarkt halten. Die hohe Popularität von Tennis in Nordamerika würde im Prognosezeitraum zu einem Anstieg der Nachfrage nach Tennisbällen führen. Darüber hinaus dürften der jüngste Anstieg der Zahl der Vielspieler und die steigende Nachfrage nach Tennisbällen, insbesondere unter den Millennials, den Tennisballmarkt in Nordamerika in den nächsten Jahren verstärken. Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Nordamerika wird wahrscheinlich von 2019 bis 2027 aufgrund der steigenden Anzahl professioneller Spieler in der Region einen führenden Anteil am Weltmarkt halten. Die hohe Popularität von Tennis in Nordamerika würde im Prognosezeitraum zu einem Anstieg der Nachfrage nach Tennisbällen führen. Darüber hinaus dürften der jüngste Anstieg der Zahl der Vielspieler und die steigende Nachfrage nach Tennisbällen, insbesondere unter den Millennials, den Tennisballmarkt in Nordamerika in den nächsten Jahren verstärken. Die hohe Popularität von Tennis in Nordamerika würde im Prognosezeitraum zu einem Anstieg der Nachfrage nach Tennisbällen führen. Darüber hinaus dürften der jüngste Anstieg der Zahl der Vielspieler und die steigende Nachfrage nach Tennisbällen, insbesondere unter den Millennials, den Tennisballmarkt in Nordamerika in den nächsten Jahren verstärken. Die hohe Popularität von Tennis in Nordamerika würde im Prognosezeitraum zu einem Anstieg der Nachfrage nach Tennisbällen führen. Darüber hinaus dürften der jüngste Anstieg der Zahl der Vielspieler und die steigende Nachfrage nach Tennisbällen, insbesondere unter den Millennials, den Tennisballmarkt in Nordamerika in den nächsten Jahren verstärken.

Der globale Markt für Tennisbälle ist hart umkämpft, da eine große Anzahl regionaler und internationaler Hersteller von Sportbekleidung auf der ganzen Welt vertreten ist. Neue Produkteinführungen, Fusionen und Übernahmen sind Schlüsselstrategien wichtiger Akteure, um auf dem umkämpften Tennisballmarkt zu bestehen. Hauptakteure auf dem globalen Tennisballmarkt sind Gamma, One Strings, Völkl, Wilson, Teloon, Amer, Sports, Dunlop Sports Group Americas, PACIFIC, PowerAngle, Prince Sports, Babolat, HEAD, Tecnifibre, Yonex, ASICS, ProKennex, Slazenger , und Solinco.

