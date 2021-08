Markttrend für Sonnenbrillen, Top-Unternehmen, Branchennachfrage und regionale Analyse bis 2024

Sonnenbrillenmarkt: Schnappschuss

Sonnenbrillen sind Brillen, die die Augen vor der Sonne und deren schädlicher Strahlung schützen. Sie sind meist getönt, um vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Die Sonnenbrillen sind entweder nicht polarisiert oder polarisiert und können nach Kundenwunsch angepasst werden. Sonnenbrillen sind polarisiert oder nicht polarisiert und können an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Sonnenbrillen können auch als Brillen verwendet werden, indem sie entweder konvexe oder konkave Gläser verwenden, je nach der Augenstärke der Person.

Der globale Markt für Sonnenbrillen ist nach Linsenbeschichtungen, Linsenmaterialien, Regionen und Vertriebskanälen segmentiert. Je nach Linsenmaterial ist der globale Sonnenbrillenmarkt in Glas, Kunststoff (ADC/CR-39) und Polycarbonat unterteilt. Basierend auf der Linsenbeschichtung wird der Markt in polarisierte und nicht polarisierte unterteilt. 2015 dominierte das unpolarisierte Segment den Gesamtmarkt.

Die segmentierte Brille wird jedoch in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Popularität von polarisierten Gläsern wahrscheinlich einen Rückgang erleben. Tatsächlich wird für polarisierte Sonnenbrillen im Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 ein deutlicheres und schnelleres Wachstum erwartet. Dies liegt an ihrer höheren Sichtbarkeit und ihren Komforteigenschaften. Sie sind auch für lichtempfindliche Menschen hilfreich, da sie die Augen entlasten und Farben klarer sehen.

Sonnenbrillenmarkt: Trends und Chancen

Sonnenbrillen werden hauptsächlich zu kosmetischen Zwecken verwendet, um das Erscheinungsbild der Person zu verbessern. Dies wird den bequemen Einrichtungen gutgeschrieben, die ein Käufer beim Kauf des Produkts erhält. Der segmentierte Online-Einzelhandel wird wahrscheinlich die schnelle Entwicklung während des Prognosezeitraums aufgrund der erschwinglichen Preise und der großen Auswahl, die er den Kunden bietet, erleben. Ebenso ist die von Online-Händlern angebotene Testversion vor dem Kauf ein weiterer wichtiger Grund, der den Online-Einzelhandelsbereich auf dem globalen Sonnenbrillenmarkt antreibt.

Zu den Haupttreibern des globalen Sonnenbrillen-Marktes gehören fortschrittliche und verbesserte Produkte und Dienstleistungen, die den besonderen Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Dies aktiviert die Marktentwicklung, da Käufer derzeit nach personalisierten Produkten suchen, die besondere Bedürfnisse erfüllen. Darüber hinaus haben innovative Fortschritte der Hersteller ihnen geholfen, Sonnenbrillen mit zusätzlichem Nutzen zu präsentieren, was ein weiterer wichtiger Treiber für den Sonnenbrillenmarkt ist. Kreatives Element bei Sonnenbrillen hebt den Markt positiv ab.

Sonnenbrillenmarkt: Marktanalyse

Es wird erwartet, dass Polycarbonat-Material im Jahr 2015 das dominierende Segment auf dem Markt sein wird. Das Segment wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum seine Führung behaupten. Dies ist vor allem auf sein geringes Gewicht, seine hohe Widerstandsfähigkeit und seine hohe Haltbarkeit zurückzuführen. Darüber hinaus ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach Polycarbonat aufgrund seiner feineren Qualität im Gegensatz zu ADC oder Glas ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach Polycarbonat-Material antreibt.

Sonnenbrillenmarkt: Regionaler Ausblick

Geografisch ist der Weltmarkt für Sonnenbrillen in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika hielt 2015 den bedeutenden Marktanteil und wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich unaufhaltsam entwickeln. Dies ist auf die bemerkenswerte Präsenz der meisten Branchenakteure und das hohe verfügbare Einkommen der Käufer in der Region zurückzuführen. Das steigende Bewusstsein der Käufer für unsichere UV-Strahlen ist ein weiterer wichtiger Grund, der der Popularität in der Region zugeschrieben wird.

Sonnenbrillenmarkt: Wettbewerbslandschaft

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Sonnenbrillenmarkt sind Essilor, De Rigo Vision, Luxottica, Safilo, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Maui Jim, Michael Kors, Alexander McQueen, Lanvin, Fielmann, Marchon Eyewear, Revo, Pivothead, Marcolin Eyewear , Charmant und Specsavers Optical, unter anderem.

