Markttrend für Frischfleischverpackungen, Wettbewerbswachstum, Überblick und Prognose bis 2028

Markt für Frischfleischverpackungen: Einführung

Transparency Market Research liefert wichtige Erkenntnisse für den Frischfleischverpackungsmarkt in dem veröffentlichten Bericht, der für die globale Analyse der Branche, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose beinhaltet – 2020 – – 2028 Für . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Frischfleischverpackungen bis Ende 2028 voraussichtlich um das 1,4-Fache seines aktuellen Marktwerts wachsen , da die Nachfrage nach flexiblen und transparenten Verpackungen stark angestiegen ist , was letztendlich das Wachstum des Frischfleischverpackungsmarktes fördert. Das Segment der Standbodenbeutel für Vakuum-Skinverpackungen wird voraussichtlich zwischen 2020 und 2028 eine zusätzliche Chance von mehr als 257 Mio. US-Dollar schaffen .

Fordern Sie ein Muster an:

Frischfleischverpackungen gewinnen heutzutage aufgrund von Eigenschaften wie längerer Haltbarkeit, Kosteneffizienz und effizienterem Verpackungsangebot erheblich an Bedeutung. Viele Einzelhändler und Metzger setzen auf effektive Barriere- oder Schrumpffolien als Verpackungslösung, da die Folien eine hohe Reißfestigkeit und eine hohe Ergiebigkeit aufweisen. Darüber hinaus ist eine feuchtigkeitsfreie Verpackung das Hauptanliegen vieler Endverbraucher, um ihre Produktsicherheit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Maschinenautomatisierung ist die neue Zukunft, die das vakuumfähige Verpacken von Fleischprodukten ermöglicht. Dies erhöht die Verpackungsgeschwindigkeit und beschleunigt die Produktionsaktivitäten, um eine maximale Produktivität des Unternehmens zu gewährleisten. Daher werden in naher Zukunft lukrative Absatzmöglichkeiten für Frischfleischverpackungen erwartet.

Für ein besseres Marktverständnis hat das Forschungsteam den Verbrauch und Verkauf von Frischfleischverpackungen nach verschiedenen Materialien betrachtet, die für die Herstellung von Frischfleischverpackungsformaten in fünf Regionen verwendet werden. Endverbraucher neigen eher zu umweltfreundlichen Materialien; Daher nimmt der Verbrauch von nicht biologisch abbaubaren Frischfleischverpackungen auf Basis von Frischfleisch rapide zu. Laut der TMR-Analyse wird erwartet, dass die Region Nordamerika bis 2028 einen Marktanteil von mehr als 30 % am globalen Markt für Frischfleischverpackungen halten wird . Europa und der asiatisch-pazifische Raum werden aufgrund des hohen Frischfleischkonsums in beiden Regionen voraussichtlich 2020 gemeinsam den Markt dominieren .

Einführung transparenter Verpackungslösungen zur Umsatzsteigerung

Die Annahme klarer Verpackungsformate durch Frischfleischverpackungshersteller ist derzeit zu beobachten. Grund für den Plan ist, den Absatz anzukurbeln, da transparente Verpackungen die Produktsichtbarkeit erhöhen und das Vertrauen der Verbraucher gewinnen.

Die Transparenz einer Verpackung ist sehr wichtig, da sie die Produktqualität anzeigt. Die Nachfrage nach transparenten Verpackungen ist groß, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. So hilft die übersichtliche Verpackung des Produkts den Verbrauchern, vergleichende Entscheidungen zu treffen, während sie sich für eines von zwei Konkurrenzprodukten entscheiden.

Transparente Verpackungen werden unter Verwendung von Folien hergestellt, da sie der Verpackung Glanz und überlegene Klarheit verleihen. Dies spart auch Etikettierungs-, Druck- und andere Zusatzkosten gegenüber Verpackungen, da der Großteil der Außenfläche eine sichtbare und durchsichtige Verpackung bieten soll. Eine überlegte Anzahl von Verbrauchern trifft Kaufentscheidungen beim Kauf, der wahrscheinlich durch die Verpackung beeinflusst wird. Daher wird die Einführung solcher Verpackungslösungen wahrscheinlich den Verkauf von Frischfleischverpackungen auf dem Markt ankurbeln.

Technologische Fortschritte zur Verlängerung der Haltbarkeit wirken sich auf den Verkauf von Frischfleischverpackungen aus

Technologische Fortschritte und hochautomatisierte Linien haben den Frischfleischverpackungsherstellern bestimmte Möglichkeiten eröffnet. Eine neueste Technik, die Hochdruckverarbeitung (HPP) verwendet beim Verpacken von Fleisch keine Hitze. Dies ist eine Nachbearbeitungstechnik, die eine Kaltpasteurisierung bietet. Bei dieser Technik werden die verpackten Fleischprodukte einem hohen isotaktischen Druck ausgesetzt. Die Hochdruckverarbeitungstechnik wird grundsätzlich zur Verlängerung der Haltbarkeit von Fleisch verwendet. Mehrere Einzelhändler und Fleischproduzenten profitieren in ihrem Geschäft von dieser innovativen Verpackungstechnik, die ihnen helfen kann, sich von ihren Mitbewerbern abzuheben.

Markt für Frischfleischverpackungen: Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Frischfleischverpackungen ist stark fragmentiert. Ein Großteil des Marktes wird von inländischen und lokalen Marktteilnehmern gehalten. Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Frischfleischverpackungen sind Mondi Plc., Amcor Plc, Berry Global Group Inc., Coveris Holdings SA, Winpak Ltd., Sealed Air Corporation, Bollore Group, Cascades Inc., Amerplast Ltd. und R.Faerch Plast A/S.

Die Tierstruktur wird auf Basis des Segmentumsatzes und des Marktanteils des Unternehmens formuliert. Gemäß der Tierstruktur sind Mondi Plc, Amcor Plc, Berry Global Group Inc. und Sealed Air Corporation Tier-1-Player auf dem Frischfleischverpackungsmarkt. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten, akquirieren lokale Akteure, um ihren Kundenstamm zu stärken, und verbessern ihre Produktqualität, um ihre Präsenz auf der ganzen Welt zu erhöhen. Zu den Tier-2-Playern gehören Amerplast Ltd., Coveris Holdings SA, Winpak Ltd. und andere Marktteilnehmer.

Über uns

