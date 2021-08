Marktsegment neuropathische Schmerzen Schlüsselakteure, Treiber, regionale, Wettbewerbslandschaft und Prognose bis 2026 / COVID-19-Auswirkungen

Globaler Markt für neuropathische Schmerzen: Überblick

Neuropathischer Schmerz bezieht sich auf einen Zustand chronischer Schmerzen, der durch eine primäre Läsion wie Trauma, Infektion oder andere Funktionsstörungen des Nervensystems verursacht wird. Prominente Syndrome neuropathischer Schmerzen sind Wurzelkrämpfe, postherpetische Neuralgie, schmerzhafte traumatische Mononeuropathie, schmerzhafte Polyneuropathie, postchirurgische Schmerzsyndrome, zentrale Schmerzsyndrome und komplexes regionales Schmerzsyndrom. Einige der üblichen Medikamente, die für neuropathische Schmerzen verschrieben werden, sind Anästhetika, Antikonvulsiva (auch Neuroleptika genannt) und Antidepressiva (auch trizyklische Antidepressiva genannt). Häufige Antidepressiva umfassen Amitriptylin und Nortriptilin, während Valproinsäure, Carbamazepin, Felbamat, Phenytoin und Clonazepam einige der häufigsten Antikonvulsiva zur Behandlung neuropathischer Störungen sind. Tocainid oder Mexiletin und Idocain sind einige der wichtigsten Anästhetika zur Verringerung neuropathischer Schmerzen.

Broschüre Anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=19871

Dieser Bericht über global neuropathic pain market ist eine gründliche Studie des Marktes in seinem aktuellen Szenario und schätzt auf der Grundlage aller wichtigen Faktoren, die die Wachstumsrate in naher Zukunft beeinflussen können, den Marktzustand bis 2024. Es stellt auch fest, und untersucht einige der Trends des Marktes sowie hebt einige Möglichkeiten zur Verfügung. Zu den wichtigsten Merkmalen des Berichts gehört der Abschnitt über Unternehmensprofile, in dem mehrere Schlüsselakteure auf dem Weltmarkt auf ihr Produktportfolio, ihren Marktanteil, ihre globale Präsenz und die jüngsten Entwicklungen, einschließlich Fusionen, Übernahmen und Kooperationen, analysiert wurden.

Der Globale Markt für neuropathische Schmerzen können segmentiert werden auf der Grundlage von Drogen der Klasse, durch die Angabe, distribution channel, and region. Nach Arzneimitteltyp kann der Markt in trizyklische Antidepressiva, Antikonvulsiva, Lokalanästhesie, Opioide, Steroide und andere unterteilt werden. Auf der Grundlage der Indikation kann der Markt in diabetische Neuropathie, Chemotherapie-induzierte periphere Neuropathie und andere eingeteilt werden. Nach Vertriebskanal kann der Markt in Einzelhandelsapotheken, Drogerien und Online-Apotheken unterteilt werden. Geographisch untersucht der Bericht die Möglichkeiten in den Regionen Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und dem Rest der Welt.

COVID-Analyse zum Markt für neuropathische Schmerzen anfordern – & nbsp;

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=19871

Globaler Markt für neuropathische Schmerzen: Treiber und Einschränkungen

Der Bericht stellt fest, dass Diabetes die übliche Indikation für neuropathische Schmerzen ist, während Krebs an zweiter Stelle steht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) litten 2014 422 Millionen Menschen an Diabetes, und diese Zahl wird in naher Zukunft weiter zunehmen, insbesondere in den Ländern mit mittlerem bis niedrigem Einkommen. Diese große Bevölkerung ist der Haupttreiber auf dem Weltmarkt. Darüber hinaus ist die steigende geriatrische Bevölkerung, die häufig an neuropathischen Schmerzen leidet, ein weiterer Treiber für diesen Markt. Darüber hinaus werden Faktoren wie die Zulassung neuartiger Behandlungsoptionen, die steigende Nachfrage nach neuropathischen Schmerzen, die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur in Schwellenländern, erhöhte Investitionen von Pharmaunternehmen in die Erforschung und Entwicklung verbesserter Medikamente und die steigende Anzahl von Schmerzbehandlungszentren den Markt weiter anheizen positive Richtung. Umgekehrt sind Nebenwirkungen von Opioiden und Steroiden sowie Kosten für Markenmedikamente einige der Faktoren, die die Wachstumsrate des Marktes im Prognosezeitraum behindern werden.

Anfrage Anpassung auf Neuropathische Schmerzen Marktbericht – & nbsp;

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=19871

Auf der Grundlage von drug-Klasse das segment von Antiepileptika sind die beliebtesten in der Erwägung, dass die Nachfrage nach trizyklischen Antidepressivum wird erwartet, zu erweitern, am besten CAGR. Nach Indikation dient das Segment diabetische Neuropathie der maximalen Nachfrage, während die durch Chemotherapie induzierte periphere Neuropathie für die prominenteste Wachstumsrate projiziert wird. In Bezug auf den Vertriebskanal sind Einzelhandelsapotheken am profitabelsten und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich das führende Segment bleiben.

Globaler neuropathischer Schmerzmarkt: Regionaler Ausblick

Nordamerika ist derzeit der lukrativste regionale Markt, aufgrund der starken Gesundheitsinfrastruktur und der höheren Kaufkraft der Verbraucher. Der asiatisch-pazifische Raum wird jedoch aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Diabetes in Ländern wie China und Indien für die signifikanteste Wachstumsrate prognostiziert.

Pre Buch Neuropathische Schmerzen Marktbericht – & nbsp;

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=19871<ype=S

Im Forschungsbericht genannte Unternehmen

Einige der wichtigsten Unternehmen, die derzeit auf dem Weltmarkt tätig sind, sind Pfizer Inc., Johnson & Ampere; Johnson Services Inc., Depomed Inc., Bristol-Myers Squibb und Unternehmen, Sanofi S. A., Biogen Idec Inc. Eli Lily and Company, GlaxoSmithKline PLC, und Baxter Healthcare Corporation.

Über Uns

Transparency Market Research is a global market intelligence company, providing global business information reports and services. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team von Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenarchiv wird von einem Team von Forschungsexperten kontinuierlich aktualisiert und überarbeitet, so dass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs-und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 Sate Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA-Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Email: sales@transparencymarketresearch.com

Webseite: & nbsp;https://www.transparencymarketresearch.com