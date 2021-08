Marktreichweite von Adaptogenen von ~US$ 23,4 Mrd. bis 2030 Der globale Markt für Adaptogene wird im Jahr 2020 voraussichtlich ca. 10,3 Mrd. USD betragen, der mit einer jährlichen Wachstumsrate von ca. 6,8% auf 23,4 Mrd. USD bis 2030 voraussichtlich wachsen wird

Markt für Adaptogene: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Markt für Adaptogene enthält globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Die Einnahmen aus dem globalen Markt für Adaptogene werden im Jahr 2020 voraussichtlich ~10,3 Mrd.

Wachsendes Bewusstsein für gesundheitliche Vorteile im Zusammenhang mit Adaptogenen, um das Wachstum anzukurbeln

Adaptogene schützen den Körper vor physischem und psychischem Stress und erhalten die Toleranz gegenüber psychischer und physischer Erschöpfung. Adaptogene verbessern den mentalen Fokus, indem sie die Aktivität der Hypophyse, der Nebennieren und des Hypothalamus regulieren.

Adaptogene bauen Widerstand gegen mentalen und physischen Stress auf und verbessern die mentale und physische Ausdauer. Adaptogene wirken als Puffer zwischen Stress und dem Bewältigungsmechanismus der Nebennieren des Körpers. Aufgrund dieser bemerkenswerten Fähigkeiten entwickeln Adaptogene Energie, Vitalität, Gesundheit sowie den Intellekt des Wohlbefindens.

Rhodiola zum Beispiel – ein adaptogenes Kraut, das das Niveau von Neurotransmittern des Gehirns wie Dopamin, Adrenalin, Acetylcholin und Serotonin aufrechterhält, minimiert den Stress. Diese Kräuter verhindern, dass Enzyme wie Monoaminoxidase verschiedene Neurotransmitter stören. Rhodiola ist ein weiteres Adaptogen, das Cortisol reguliert – ein Stresshormon, das die Blutzucker- und Blutdruckregulierung negativ beeinflussen kann.

Anti-Aging-Eigenschaften von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten auf Adaptogenbasis zur Steigerung des Umsatzes

Adaptogene sind Kräuter, die den Körper vor Degeneration schützen; Sie helfen dem Körper, sich an die Belastungen des täglichen Lebens anzupassen und neutralisieren Funktionen, indem sie die Homöostase wiederherstellen. Einige von ihnen haben eine vollständige Wirkung, während andere spezifische Systeme haben. Die meisten Adaptogene steuern auch den Stoffwechsel der Zellen und stärken die Immunität. In der Antike hatten chinesische Soldaten vor der Schlacht Produkte auf Adaptogenbasis. Darüber hinaus verwendeten tibetische Mönche Adaptogene, um mit weniger Nahrung zu überleben. Abgesehen davon hat die Expansion der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie zu einem strategischen Wandel in der Branche geführt, wie beispielsweise Kombinationen von Cosmeceuticals und Nutraceuticals zur Umkehr des biologischen Alterungsprozesses durch den Einsatz von anreichernden Kosmetikprodukten mit Adaptogenen. Abgesehen vom Altern sind Adaptogene vorteilhaft bei der Behandlung von Ekzemen, Akne, Rosacea und verbessern die Immunität der Haut.

Zum Beispiel Tulura – eine in New York ansässige Firma/Marke, die zwei botanische Gesichtsölformulierungen anbietet, Cold Season und Warm Season, die die Haut heilt; Beide Produkte werden von Adaptogenen hergestellt, die aus den Früchten von Schisandra chinensis gewonnen werden.

Erweiterung auf Karten, da Bio-Tee an Zugkraft gewinnt

Das Konzept, tonische Heilmittel zu verwenden, um die Gesundheit wiederherzustellen und auszugleichen, gibt es schon seit langem. Das Konzept des „Adaptogens“ ist ein vergleichsweise neuer Ansatz zur Entfaltung der Heilmittel, die in der traditionellen afrikanischen (Manyasi), chinesischen (Qi-Tonikum), Ayurveda (Rasayana), Cherokee- und tibetischen Medizin verbreitet sind. Der heutige Lebensstil ist hektisch und stressig geworden, weshalb Verbraucher nach biologischen, gesunden und pflanzlichen Produkten suchen, um das Gleichgewicht ihres täglichen Lebens zu halten. Organische Adaptogene werden meist aus verschiedenen Pflanzen wie Ginseng, Ashwagandha, Chaga-Pilz, Basilikum und Kurkuma gewonnen. Dieser pflanzliche Kräutertee sorgt für die Entspannung von Körper und Geist. Aufgrund dieser gesundheitlichen Vorteile wird der Markt für Tee auf Adaptogenbasis im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen.

