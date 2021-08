Marktregulierungen für Industriegase und Ausblick auf die Wettbewerbslandschaft

Globaler Industriegase-Markt: Überblick

Industriegase sind spezifische gasförmige Stoffe, die für industrielle Zwecke hergestellt werden, wobei die bekanntesten sind Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, Helium und Wasserstoff, obwohl auch verschiedene andere Gemische hergestellt und als Gasflaschen bereitgestellt werden. Eine Reihe von Industrien benötigt diese maßgeschneiderten Gase, darunter Stahl, Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Biotechnologie, Medizin, Umweltschutz und Kernkraft, und der Markt dafür nährt sich vom Wohlstand jeder einzelnen Branche. Laut einer Business-Intelligence-Studie von Transparency Market Research (TMR) wird die Nachfrage auf dem globalen Industriegasemarkt im Prognosezeitraum 2012 bis 2018 mit einer bemerkenswerten CAGR von 6,3 % wachsen, wobei die Chancen auf einen Wert von US geschätzt werden 58,4 Milliarden US-Dollar bis 2018.

Eintrag neuer Spieler, die Aktien teilen

Der Analyst des Berichts hat festgestellt, dass die Zahl der Anbieter, die an die Wertschöpfungskette der globalen Industriegase angeschlossen sind, stetig steigt, was wiederum die Wettbewerbslandschaft verschärft. Mit dem Aufkommen einer Reihe von regionalen Akteuren reduziert sich der Wettbewerb auf die Preisgestaltung der Endprodukte. Der Bericht identifiziert Air Products & Chemicals Inc., Air Liquid SA, Praxair Inc., Linde Group, Sig Gases Berhad, BASF SE, Yingde Gases Group Company Limited, Taiyo Nippon Sanso Corporation, Messer Group GmbH und Iwatani Corporation als einige der Namen in diesem fragmentierten Marktszenario.

Um größere Anteile zu gewinnen, reicht es nicht aus, Produkte in vernünftigen Bereichen zu preisen. Die Anbieter dieses Marktes konzentrieren sich auch darauf, geografisch zu expandieren und die fehlenden Produktionsdifferenzierungen zu bewältigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Stärkung der Lieferkette auch ein glückliches Szenario für die Spieler darstellt.

Basierend auf Produkten unterteilt der TMR-Bericht den Markt für Industriegase in Wasserstoff, Acetylen, Helium, Argon, Kohlendioxid, Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff. Derzeit wird das Wasserstoffsegment für den wichtigsten Nachfrageblock bereitgestellt. Geografisch wird erwartet, dass die aufstrebenden Volkswirtschaften Chinas, Indiens und Südkoreas den asiatisch-pazifischen Raum als Region mit dem maximalen Potenzial behaupten.

F&E-Aktivitäten werden voraussichtlich zu fruchtbaren Ergebnissen führen

Neben der anhaltenden Nachfrage aus prosperierenden Endverbraucherindustrien wird der Markt für Industriegase durch einige neue Trends wie verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für neue Anwendungen, anorganische Expansionsproduktionskapazitäten von Unternehmen sowie Fusionen und Akquisitionen, Anpassung des integrierten Vertriebskanals und Innovation bei der industriellen Gasverpackung. Zu den weiteren Treibern dieses Marktes zählen das Wachstum in den Branchen Gummiherstellung, Automobil und Verpackung. Auf der anderen Seite halten strenge einzuhaltende Vorschriften und drohende CO2-Emissionen den Markt davon ab, größere Potenziale zu entfalten.

