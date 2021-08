Marktprognosen, Hauptakteure, Segmentierung und Prognose für Metallfänger-Agenten bis 2027

Globaler Markt für Metallfänger: Die wichtigsten Highlights

• Wertmäßig wird der globale Markt für Metallfänger von 2019 bis 2027 voraussichtlich mit einer CAGR von ~4% wachsen.

• Metallverbundwerkstoffe werden in der medizinischen und organischen Chemie häufig als Katalysatoren oder Reaktanten verwendet. Gemäß den Q3D-Richtlinien der International Conference on Harmonization (ICH), die für die zulässigen Gehalte an Palladium (Pd) im endgültigen Arzneimittel vorgeschrieben sind, muss Palladium (Pd) aus den Prozessströmen der pharmazeutischen Wirkstoffe entfernt werden. Zu den Metallen der Platingruppe (pgms) gehören Pd sowie Platin, Rhodium und Ruthenium, die am Herstellungsprozess von Arzneimitteln beteiligt sind.

• Metallfänger bieten eine außergewöhnliche Lösung für Probleme bei der Palladiumentfernung, vor allem bei niedrigen Metallgehalten. Metallfänger sind in verschiedenen Typen erhältlich, z. B. auf Siliciumdioxid-Basis, Aluminiumoxid-Basis, Kohlenstoff-Basis und Harz-Basis. Metallfänger auf Siliciumdioxidbasis hielten einen großen Anteil am Weltmarkt, da Metallfänger auf Siliciumdioxidbasis verschiedene Vorteile bieten, wie z. einfache Skalierbarkeit, kosteneffizient sowie thermische und mechanische Stabilität.

Hohe Kosten für Metallfänger verhindern Nachfrage

• Die hohen Kosten dieser Mittel sind ein wesentlicher Faktor, der den weltweiten Markt für Metallfänger erheblich beeinträchtigen dürfte. Es wird auch prognostiziert, dass es die Einführungsrate von Metallfängern in der Endverbrauchsindustrie behindern und folglich den globalen Markt für Metallfänger in naher Zukunft einschränken wird.

• Im Handel erhältliche Metallfänger sind bei Metallkonzentrationen unter einem bestimmten Niveau wirtschaftlich nicht praktikabel. Darüber hinaus ist die irreversible Bindung an verschiedene weniger wünschenswerte Metalle ein weiterer Schlüsselfaktor, der die Rückgewinnung von Metallen für kleine Unternehmen schwierig und unwirtschaftlich macht.

Silica-basierte Wirkstoffe führen den globalen Markt für Metallfänger-Mittel an

• In Bezug auf den Typ wird erwartet, dass das Segment auf Kieselsäurebasis im Prognosezeitraum auf dem Markt für Metallfängermittel mit einer erheblichen Wachstumsrate wächst.

• Das Segment auf Kieselsäurebasis wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von ~4% wachsen. Kieselgele werden hauptsächlich als Rohstoffe auf dem Markt für Metallfänger verwendet. Dies ist auf die verschiedenen Vorteile zurückzuführen, die Metallfänger auf Siliciumdioxidbasis gegenüber herkömmlichen Scavengern bieten, wie z. B. einfache Reinigung und Handhabung. Schnelle Kinetik, ausgezeichnete Reinheit, höhere Ausbeuten, breite Kompatibilität der Lösungsmittel sowie ihre Anwendbarkeit auf verschiedene Reaktionen und Endanwendungen sind weitere Faktoren, die voraussichtlich die Nachfrage nach Metallfängern auf Siliciumdioxidbasis in Labors und in der Pharmazie ankurbeln werden Sektor.

Pharmaceuticals wird führende Endverbrauchsindustrie des globalen Marktes für Metallfänger

• Basierend auf der Endanwendungsindustrie wurde der globale Markt für Metallfänger unterteilt in Wasseraufbereitung, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Öl und Gas, Chemikalien, Zellstoff und Papier und andere (Agrochemikalien, Arzneimittelforschung, Biotechnologie, Fertigung usw.) .)

• Das Segment Pharma hatte 2018 einen beachtlichen Anteil von mehr als 50 % des weltweiten Marktes für Metallfänger. Die Entfernung von Metallablagerungen nach der Reaktion ist ein wichtiges Thema in der pharmazeutischen Produktion. Die Reinigung von pharmazeutischen Wirkstoffen durch traditionelle Methoden wie Aktivkohle, Chromatographie und Destillation kann zu Problemen wie hohen Kosten, geringer Effizienz, geringeren API-Ausbeuten und Zeitverlust führen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Einführung von Metallfängern in den Herstellungsprozess von pharmazeutischen Produkten solche Probleme überwindet. Dies ist ein wesentlicher Faktor, der die Nachfrage nach Metallfängern im Pharmasegment ankurbeln soll.

• Das Segment Wasseraufbereitung hatte 2018 aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Metallfängern in der Wasseraufbereitungsindustrie auch einen bedeutenden Anteil am weltweiten Markt für Metallfänger. Der Bereich Chemie soll in den nächsten Jahren aufgrund der hohen Nachfrage nach Metallfängern in Laboren und Chemieanlagen weltweit moderat expandieren.

Asien-Pazifik wird lukrativer Markt für Metallfänger

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2018 den globalen Markt für Metallfänger. Der Markt in der Region wird von 2019 bis 2027 voraussichtlich schnell wachsen. Bevölkerungsanstieg, schnelle Urbanisierung und starkes Wirtschaftswachstum sind wichtige makroökonomische Triebkräfte, die voraussichtlich die Nachfrage nach Metallfängern in naher Zukunft ankurbeln wird. Es wird geschätzt, dass der steigende Verbrauch von Metallfängern in Endverbrauchsbranchen wie Pharmazeutika, Wasseraufbereitung und Chemikalien auch den Markt für Metallfänger im asiatisch-pazifischen Raum ankurbelt. Die Pharmaindustrie im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China und Indien, wird in den nächsten Jahren voraussichtlich einen moderaten Anstieg des Verbrauchs an Metallfängern verzeichnen.

• In Bezug auf die Produktion waren 2018 Europa und Nordamerika bedeutende Märkte für Metallfänger. Auf Europa folgte im Jahr 2018 der asiatisch-pazifische Raum, gemessen am Marktanteil, aufgrund der starken Präsenz von Herstellern von Metallfängern in der Region .

• Die Märkte für Metallfänger im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika werden aufgrund der weniger strengen Vorschriften für die Einführung von Metallfängern in diesen Regionen voraussichtlich in moderatem Tempo wachsen. Es wird geschätzt, dass die Länder im Nahen Osten und in Afrika den Herstellern von Metallfängern erhebliche Möglichkeiten bieten.

Globaler Markt für Metallfänger: Wettbewerbslandschaft

• Im Dezember 2015 gab Biotage die Einführung eines leistungsstarken Metallfängers für die organische Synthese bekannt, d. h. ISOLUTE Si-Trisamin. Es ist ein Scavenger auf Siliciumdioxidbasis, der für verschiedene Elektrophile verwendet wird, einschließlich Säurechloriden, Aldehyden, Sulfonylchloriden, Isothiocyanaten und Isocyanaten. Es ist auch äußerst effektiv bei der Beseitigung von Schwermetallionen wie Co2+, Ni2+, Mn2+, Fe3+, Cu2+, Ru+2, Pb+2 und Zn2+.

