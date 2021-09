Marktprognose von Environment Controllern: Trends und Wachstumsprognose bis 2031

Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser: Einführung

Die Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse über den globalen Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser. In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Markt für Umweltsteuerungen für . gründliche Einblicke und Prognosen bietet, mit einer CAGR von 21,98 % wachsen landwirtschaftliches Gewächshaus.

Der globale Markt für Umgebungscontroller für landwirtschaftliche Gewächshäuser wurde durch die weltweit steigende Nachfrage nach diesen Umgebungscontrollern in der vertikalen Landwirtschaft positiv beeinflusst.

Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser: Dynamik

Die Nachfrage nach Umgebungscontrollern ist in den letzten Jahren in Hydrokultur, Gewächshaus, Indoor-Gartenbau und urbaner Landwirtschaft gestiegen, da diese Umgebungscontroller die gewünschte Umgebung in landwirtschaftlichen Gewächshäusern aufrechterhalten. Dies wird voraussichtlich den globalen Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser ankurbeln.

Die Investitionen in die globale vertikale Landwirtschaft sind deutlich gestiegen. So hielten die USA beispielsweise im Jahr 2020 einen großen Anteil am Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser. Das Wachstum des Marktes in den USA ist in erster Linie auf die staatliche Finanzierung der Entwicklung urbaner Landwirtschaftsprojekte zurückzuführen. Im US Farm Bill 2018 wurde eine jährliche Zuteilung von 10 Mio. US-Dollar für den Aufbau eines Büros für städtische Landwirtschaft und die Unterstützung von Projekten festgelegt. Dies dürfte die Nachfrage nach Umgebungsreglern für landwirtschaftliche Gewächshäuser erhöhen.

Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser: Prominente Regionen

In Bezug auf den Wert ist Nordamerika eine lukrative Region des globalen Marktes für Umweltkontroller für landwirtschaftliche Gewächshäuser. Nordamerika hielt im Jahr 2020 aufgrund der Präsenz zahlreicher Indoor-Landwirtschaftsunternehmen in der gesamten Region, hauptsächlich in den USA, einen großen Anteil am globalen Markt für Umgebungssteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser. Zum Beispiel sind Plenty, AeroFarms und BOWERY FARMING INC die wichtigsten Indoor-Farming-Unternehmen der Region. Diese Unternehmen tätigen erhebliche Investitionen in die Entwicklung von vertikalen Farmprojekten. Plenty hat mit Finanzinstituten wie SoftBank, Alphabet-Vorsitzender Eric Schmidt und Amazon-CEO Jeff Bezos eine Finanzierung in Höhe von 401 Mio. US-Dollar aufgebracht. Die in den USA ansässigen Start-ups AeroFarms und Bowery Farming haben 238 Mio. US-Dollar bzw. 167,5 Mio. US-Dollar aufgebracht.

Der Markt für Umgebungssteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser in Europa wächst aufgrund der Expansion der vertikalen Landwirtschaft, hauptsächlich in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden, rasant. In der vertikalen Landwirtschaft werden Umgebungscontroller verwendet, um die gewünschten Umgebungsbedingungen aufrechtzuerhalten. In Europa wurden zwei internationale gemeinnützige Branchenverbände – die Association for Vertical Farming (AVF) und die Farm Tech Society (FTS) – gegründet, um die vertikale Landwirtschaft zu fördern. Diese Verbände zielen darauf ab, ein internationales Netzwerk für Fachleute bereitzustellen, Standards zu etablieren und Richtlinien zu befürworten, um das Wachstum der vertikalen Landwirtschaftsindustrie zu fördern. Daneben arbeiten sie an der Entwicklung einer industriezertifizierten Berufsausbildung für Berufstätige, die in der Vertical Farming tätig sind.

Der Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der schnell steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln unter der aufstrebenden Stadtbevölkerung voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Führende Länder auf dem asiatischen Markt sind Japan, China, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand. Japan hielt im Jahr 2020 aufgrund der zahlreichen vertikalen Landwirtschaftsprojekte im ganzen Land einen wichtigen Anteil am Markt für Umgebungssteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser im asiatisch-pazifischen Raum. Im Jahr 2019 gab es in Japan mehr als 200 vertikale Farmen, die sich auf die Produktion von Gemüse konzentrierten. Die Hälfte von ihnen nutzte LEDs für die Indoor-Landwirtschaft.

Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Umgebungssteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser sind SmartBee Technology, Inc., TrolMaster, Growlink, Trotec GmbH, Argus Control Systems Limited, Certhon, Link4 Corporation, Rough Brothers, Inc., Climate Control Systems Inc. und Netafim .

Globaler Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser: Segmentierung

Markt für Umweltkontrollgeräte für landwirtschaftliche Gewächshäuser, nach Landwirtschaftstyp

Hydrokultur

Gewächshaus

Indoor-Gartenarbeit

Städtische Landwirtschaft

Cannabis-Home-Grower

Andere (einschließlich Indoor Deep Water Culture)

Markt für Umweltkontrollgeräte für landwirtschaftliche Gewächshäuser nach Anwendung

Indoor

Draussen

Markt für Umweltsteuerungen für landwirtschaftliche Gewächshäuser, nach Endbenutzern

Kleiner Maßstab

Mittlere Skala

Maßstab 1

Maßstab 2

Großer Maßstab

Unternehmen auf dem Markt für Umgebungssteuerungen haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

