Marktprognose für intelligente Antennen bis 2031: Wie sich dies auf das Wachstum der Industrie in naher Zukunft auswirken wird

Markt für intelligente Antennen: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Markt für intelligente Antennen . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für intelligente Antennen im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Markt für intelligente Antennen gründliche Einblicke und Prognosen bietet , mit einer CAGR von 8,5% wachsen.

Der globale Markt für intelligente Antennen wird im Wesentlichen von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter die Verwendung von intelligenten Antennen im Telekommunikationssektor und zunehmende Anwendungen im Automobilsektor. Daher treibt die Ausweitung der Anwendungen von Smart-Antennen in verschiedenen Sektoren den globalen Markt für Smart-Antennen voran.

Markt für intelligente Antennen: Dynamik

Ein intelligentes Antennensystem ist ein digitales drahtloses Kommunikationssystem, das mehrere Antennenelemente mit Signalverarbeitungsfähigkeit kombiniert, um die Strahlung und/oder das Empfangsmuster als Reaktion auf die Veränderungen in der Umgebung automatisch zu optimieren. Dieses Merkmal erhöht die Leistung und Kapazität eines drahtlosen Kommunikationssystems stark.

Bei der allgemeinen drahtlosen Kommunikation wird normalerweise eine einzelne Antenne an der Quelle und eine weitere einzelne Antenne am Ziel verwendet. Diese Technik wird SISO (Single Input, Single Output) genannt. Solche Systeme sind jedoch anfällig für Probleme, die durch Mehrwegeeffekte oder Interferenzen verursacht werden. Um solche Probleme zu vermeiden, kann eine intelligente Antenne oder eine adaptive Antenne verwendet werden. Intelligente Antennensysteme werden normalerweise als geschaltete Strahlantennensysteme oder adaptive Array-Systeme kategorisiert.

Auch der verstärkte Bedarf an schnellerer Datenübertragung hat in den letzten Jahren maßgeblich dazu beigetragen, die Nachfrage nach intelligenten Antennen zu steigern. Intelligente Antennen bieten verschiedene Vorteile, darunter Mehrfachzugriffsinterferenzen, Leistungssteuerung, Reichweitenerweiterung, Reduzierung des Signalschwunds und Mehrwegeverwaltung. Datensignale können mit Hilfe von intelligenten Antennensystemen an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach intelligenten Antennen aufgrund einer Vielzahl von sich schnell entwickelnden Volkswirtschaften, die neueste Technologien benötigen, enorm steigen wird. Die damit verbundenen hohen Herstellungs- und Wartungskosten dürften jedoch das Marktwachstum bremsen.

Markt für intelligente Antennen: Prominente Regionen

Nordamerika hatte im Jahr 2020 aufgrund der Konzentration führender Hersteller und der steigenden Nachfrage nach intelligenten Antennen den höchsten Umsatzanteil . In Nordamerika bemühen sich die Marktteilnehmer kontinuierlich, intelligente Antennen mit verschiedenen fortschrittlichen Technologien einzuführen. Darüber hinaus trägt die zunehmende Verbreitung von Funkfrequenzerkennung und Ultrabreitband-Technologien dazu bei, dass der nordamerikanische Markt beträchtliche Umsätze erwirtschaftet. Die USA hielten 2018 den dominierenden Marktanteil in Nordamerika und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlichen CAGR wachsen. In einer Reihe von europäischen Ländern treiben Fortschritte im Bereich der drahtlosen Konnektivität und enorme Investitionen das Wachstum des Marktes für intelligente Antennen an. Der Markt in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches CAGR-Wachstum verzeichnen. Großbritannien trug 2018 den höchsten Anteil zum europäischen Markt für intelligente Antennen bei .

Die Nachfrage nach intelligenten Antennen in APAC dürfte sich aufgrund der wachsenden Popularität von Smartphones und steigender Staatsausgaben auf China und Japan konzentrieren. Es wird geschätzt, dass der Markt in China im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz moderner Kommunikationssysteme mit Hochgeschwindigkeits-Downloads mit der höchsten CAGR wächst. Im Nahen Osten & Afrika (MEA) erhöhen Marktteilnehmer ihre Investitionen, um ihre physische Präsenz auszubauen. Aufgrund der Entwicklung von Mobilfunktechnologien in der Region wird erwartet, dass die GCC-Länder im Prognosezeitraum mit einer erheblichen CAGR expandieren werden. In Südamerika wird Brasilien im gesamten Prognosezeitraum voraussichtlich einen erheblichen Teil des Marktumsatzes halten.

Markt für intelligente Antennen: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für intelligente Antennen sind Alcatel-Lucent International Holdings Inc. (Nokia), ArrayComm, Broadcom Corporation, California Amplifier Inc., Cobham Antenna Systems, Intel Corporation, Motorola Solutions Inc., Samsung Electronics Co., Ltd. , und Sierra Wireless, Inc.

