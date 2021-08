Marktprognose-Forschungsberichte für Schaumstoffe mit niedriger Dichte (LDPE) bieten wichtige Erkenntnisse

Markt für Schaumstoffe aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE): Einführung

Der globale Markt für Schaumstoffe aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) wurde im Jahr 2019 auf ~1,5 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~5% wachsen. Die globalen LDPE-Schäume (LDPE)

Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Durchdringung von LDPE-Schäumen in verschiedenen Sektoren, insbesondere Verpackung, Bauwesen und Medizin, schnell expandiert. erhebliches Wachstum bestimmter Industrien, wie Schutzverpackungen, in denen LDPE-Schäume eingeführt werden; Verfügbarkeit fortschrittlicher Rohstoffe und Verarbeitungsmethoden, die die Herstellung von Produkten mit verbesserten Eigenschaften erleichtern; und Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Haupttreiber des Marktes für Schaumstoffe mit niedriger Dichte (LDPE)

LDPE-Schäume werden hauptsächlich in der Verpackungsindustrie verwendet, um Produkte vor Beschädigungen zu schützen, da LDPE-Schäume Energie absorbieren und je nach der genauen Dichte dieser Schäume einen unterschiedlichen Dämpfungsschutz erreichen können. LDPE-Schäume besitzen auch chemische Beständigkeitseigenschaften. Dies trägt dazu bei, dass LDPE-Schaumstoffe den üblichen Ursachen der Zersetzung widerstehen. Verpackungen liefern Verbrauchern Informationen, die für ihre Gesundheit von entscheidender Bedeutung sein können. Dazu gehören Frische- und Reifegrad, Farbe, Haltbarkeit, Zutaten und Nährwerte der Produkte. Der weltweite Verpackungsmarkt wurde 2017 mit 851 Mrd. US$ bewertet, ein Plus von 2,8% gegenüber dem Vorjahr. Bei einem jährlichen Wachstum von 2,9% erreichte es 2018 876 Mrd. US-Dollar und wird 2022 voraussichtlich 980 Mrd. die Verwendung von Verpackungen. Der Onlinehandel steigert den Verpackungsbedarf weiter. Produkte werden auch unterwegs konsumiert. Dies treibt den Bedarf an Food-Service-Verpackungen und unterschiedlichen Verpackungsgrößen an.

LDPE-Schaumstoffe werden hauptsächlich in Einzelhandelsverpackungen verwendet, einschließlich Theken- und Schaufensterauflagen, transparenten Hüllen, Schmuckunterlagen und Münzen. Daher wird geschätzt, dass die zunehmende Bevorzugung von Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, flexiblen Verpackungen und Wellpappenverpackungen den Markt für Schaumstoffe aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) vorantreibt.

Vernetzte Polyethylenschäume bieten attraktive Möglichkeiten

In Bezug auf den Typ machte das Segment der vernetzten Polyethylenschäume (XLPE-Schäume) im Jahr 2019 einen Großteil des globalen Marktes für Polyethylene mit niedriger Dichte (LDPE) aus Stabilität über eine Vielzahl von Herstellungsverfahren. Als Ergebnis werden diese Schäume weit verbreitet in medizinischen, schützenden Verpackungs-, Automobil-, Sport- und Freizeit- sowie Bau- und Bauanwendungen eingesetzt. Schaum aus vernetztem Polyethylen (XLPE) ist ein hochdichter, geschlossenzelliger Schaum, der sich kompakt anfühlt. Es widersteht Wasser und Chemikalien. Die Vernetzung von Polyethylen ist ein chemischer oder Bestrahlungsprozess, der alle Polymermoleküle durch eine starke chemische Bindung miteinander verbindet.

Mehrere Eigenschaften von XLPE-Schäumen sind dieselben wie die von Polyethylen-Schäumen. VPE-Schäume haben die Fähigkeit, Innen- und Außenflächen zu schützen. Diese Schäume können direkt mit hochveredelten Oberflächen in Kontakt gebracht werden. VPE-Schaumstoffe werden in großem Umfang bei der Verpackung von Medizinprodukten und -geräten sowie mehreren mehrteiligen Präsentationssets verwendet. Die meisten XLPE-Schäume sind auch in antistatischen Formulierungen erhältlich.

Asien-Pazifik dominiert den Markt für Schaumstoffe aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)

Der asiatisch-pazifische Raum machte 2019 aufgrund des Wirtschaftswachstums und des Anstiegs ausländischer Direktinvestitionen (FDI) in Indien, China, Vietnam, Indonesien, Thailand und Malaysia einen herausragenden Anteil am globalen Markt für Schaumstoffe aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) aus. Dies hat die Automobil- und Baubranche in der Region angekurbelt. China hatte 2019 einen bedeutenden Anteil am Markt für Schaumstoffe aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) im asiatisch-pazifischen Raum, da die Nachfrage nach Automobilausrüstung im Land in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Die chinesische Regierung unterstützt technologische Fortschritte und die Steigerung der Produktionskapazitäten. Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission überwacht derzeit ein landesweites Multi-Billionen-Dollar-Projekt zur Industrialisierung der unterentwickelten westlichen Provinzen des Landes. Es wird erwartet, dass dieses Projekt den Markt für Schaumstoffe aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) in China im Prognosezeitraum ankurbelt.

